Chưa công bố số người dùng, vốn đầu tư hay cách kiếm tiền, MAYogu đang bước vào con đường mà Lotus và Gapo từng đi.

MAYogu, mạng xã hội do Công ty cổ phần MAYogu phát triển, được giới thiệu chính thức tại Việt Nam từ tháng 11/2026 và nhắm tới Gen Z, Gen Alpha từ đủ 16 tuổi. Ứng dụng xoay quanh "Hẻm", những cộng đồng do người dùng tự lập theo chủ đề như phim, nhạc, du lịch, ẩm thực hay văn hóa Việt, cùng các phòng chat nhóm ngẫu nhiên để làm quen người lạ.

Hẻm là khái niệm quen thuộc trong đời sống đô thị Việt, nay được MAYogu dùng để gọi tên các cộng đồng trực tuyến. Trong ảnh là một con hẻm ở phố cổ Hội An. Ảnh: Steffen Schmitz/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Nghe khá quen. Hẻm giống nhóm trên Facebook hay cộng đồng trên Reddit, còn phòng chat ngẫu nhiên gợi nhớ các dịch vụ trò chuyện với người lạ vốn đã tồn tại nhiều năm. Điều được công bố đến nay chủ yếu là tính năng và khẩu hiệu. Số người dùng, vốn đầu tư, cách kiếm tiền và nơi lưu trữ dữ liệu đều chưa có, dù đó là những thông tin cơ bản nhất của một mạng xã hội.

Giao diện ứng dụng MAYogu. Ảnh: MAYogu

Màn hình cộng đồng Hẻm trên MAYogu. Ảnh: MAYogu

Hai cái tên đi trước

Tháng 9/2019, VCCorp công bố mạng xã hội Lotus với kế hoạch huy động 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn 700 tỷ đồng đã có, cùng đội ngũ hơn 200 kỹ sư và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung hợp tác ngay từ đầu. Tổng giám đốc VCCorp Nguyễn Thế Tân khi đó khẳng định Lotus không đi vào thị trường ngách mà nhắm tới nhu cầu của nhiều nhóm người dùng khác nhau. Sau hơn một năm hoạt động, ứng dụng mới có hơn 100.000 lượt tải trên CH Play. Đến tháng 10/2024, VCCorp ra mắt ứng dụng nhắn tin Lotus Chat, và ông Nguyễn Thế Tân phải trả lời câu hỏi liệu sản phẩm mới có đi vào vết xe đổ của mạng xã hội Lotus hay không.

Hiện tại, khi truy cập lotus.vn ngày 28/11/2026, trang hiển thị thông báo lỗi "Không thể khởi tạo dữ liệu, bạn vui lòng làm mới trang hoặc bấm Thử lại".

Giao diện lotus.vn khi truy cập ngày 28/11/2026. Ảnh chụp màn hình

Gapo ra mắt ngày 23/7/2019 với cam kết đầu tư 500 tỷ đồng từ G-Capital. Hệ thống phải tạm ngưng chỉ chưa đầy 12 giờ sau lễ ra mắt vì quá tải, rồi công bố đạt 2 triệu người dùng sau chưa đầy 2 tháng. Mục tiêu được đặt ra là 20 triệu người dùng vào năm 2021. Ba năm sau ngày ra mắt, chủ mạng xã hội này không còn công bố số người dùng mới.

Giấy phép dễ, giữ người dùng mới khó

Hai dự án khác nhau về cách làm: Lotus lấy nội dung và token làm trung tâm, Gapo hướng tới giới trẻ với tính năng gần giống Facebook. Điểm chung là cả hai đều có vốn, có truyền thông và có buổi ra mắt rình rang, nhưng chưa chứng minh được lý do để người dùng rời Facebook, Zalo hay TikTok. Trong các mạng xã hội thuần Việt, Zalo là cái tên hiếm hoi còn trụ lại.

Giấy phép cũng không phải rào cản. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam từng có 935 mạng xã hội trong nước được cấp phép với khoảng 130 triệu tài khoản đăng ký, nhưng ít cái tên trong số đó được nhắc đến như một lựa chọn thực sự của người dùng. MAYogu được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngày 12/8/2026. Đó là điều kiện để hoạt động hợp pháp, không phải thước đo về số người dùng hay sức sống của sản phẩm.

Giám đốc Viettel Media Võ Thanh Hải từng nhận định các mạng xã hội trong nước rơi vào tình trạng "bảo hộ ngược", khi doanh nghiệp có phép phải tuân thủ quy định, còn các nền tảng nước ngoài thì không chịu ràng buộc tương tự. Với MAYogu, bất lợi này vẫn còn nguyên.

Những câu hỏi MAYogu chưa trả lời

Câu hỏi đầu tiên là lý do người dùng chuyển sang. Một cộng đồng cần có người mới sôi nổi, còn người dùng chỉ ở lại khi cộng đồng đã sôi nổi. Các nhóm trên Facebook, Zalo đã có sẵn hàng triệu thành viên, MAYogu thì phải bắt đầu từ con số không.

Câu hỏi thứ hai là định vị. Trong các giới thiệu trước đó, MAYogu được mô tả là nền tảng quản lý cộng đồng kín, nhấn mạnh bảo mật, phân quyền và vận hành nhóm bài bản như một tổ chức thu nhỏ. Đến lần ra mắt này, sản phẩm lại được giới thiệu là mạng xã hội cho giới trẻ, có cả phòng chat với người lạ. Hai nhóm khách hàng này có nhu cầu rất khác nhau, và chưa rõ nhóm nào là trọng tâm.

Câu hỏi thứ ba là an toàn. Phòng chat ngẫu nhiên dành cho người từ 16 tuổi nghĩa là người chưa thành niên có thể trò chuyện nhóm với người lạ. Cách kiểm duyệt nội dung, xác minh độ tuổi và xử lý vi phạm chưa được nêu trong phần giới thiệu.

Câu hỏi cuối cùng là tiền và dữ liệu. Điều khoản sử dụng khẳng định công ty sở hữu toàn bộ mã nguồn, cơ sở dữ liệu và hệ thống máy chủ, nhưng không nói máy chủ đặt ở đâu hay doanh thu đến từ quảng cáo hay thu phí. Trang ứng dụng trên App Store Việt Nam ghi 808 lượt đánh giá với điểm trung bình 5.0, song một điểm số tuyệt đối không cho biết có bao nhiêu người đang dùng thật sự mỗi ngày.

Hiện MAYogu có trên App Store và Google Play, miễn phí tải về. Tính đến ngày 28/11, công ty chưa công bố số người dùng, vốn đầu tư hay mô hình doanh thu.