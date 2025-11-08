Việt Nam là cường quốc kinh tế mới nổi

Việt Nam – Cường quốc kinh tế mới nổi

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam, Đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Ramla Khalidi nhận định, Việt Nam đã vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế mới nổi trong những năm gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, bà Khalidi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt kể từ sau công cuộc Đổi mới. Hàng triệu người đã thoát nghèo, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên 6%, và mô hình kinh tế hướng xuất khẩu không chỉ thúc đẩy phát triển mà còn mở rộng tầm nhìn của quốc gia.

Bà cho biết, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam đã tăng tới 50% kể từ Đổi Mới – minh chứng rõ ràng cho mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm. Nhìn về tương lai, Việt Nam đang theo đuổi những cải cách đầy tham vọng, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm. UNDP khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này.

Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển.

Về vai trò quốc tế, bà Khalidi nhấn mạnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương thông qua việc tham gia tích cực vào hệ thống Liên hợp quốc, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đảm nhận nhiều trọng trách, trong đó có vị trí tại Hội đồng Nhân quyền.

Việt Nam cũng đã phê chuẩn các thỏa thuận quốc tế quan trọng như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và đóng góp lực lượng gìn giữ hòa bình, bao gồm cả nữ quân nhân, cho các nhiệm vụ khó khăn của Liên Hợp Quốc. Trong ASEAN, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc củng cố vị thế trung tâm của chủ nghĩa đa phương trong khu vực.

Bà Khalidi cho biết, hỗ trợ của UNDP dành cho Việt Nam thời gian tới sẽ tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: phát triển xanh và bền vững, hỗ trợ khu vực tư nhân và tăng cường quản trị – đặc biệt là quản trị địa phương, nhằm kết nối nguyện vọng của người dân với dịch vụ công của Nhà nước.

Một trong những câu chuyện phát triển đáng chú ý nhất thế giới

Cùng quan điểm, bà Mariam J. Sherman – Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào – đánh giá rằng những thành tựu của Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao, xanh và bao trùm vào năm 2045.

Theo bà Sherman, sự tiến bộ của Việt Nam kể từ công cuộc Đổi mới năm 1986 là một trong những câu chuyện phát triển đáng chú ý nhất thế giới, từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình năng động chỉ trong vòng chưa đầy bốn thập kỷ.

Tỷ lệ nghèo cùng cực hiện nay đã xuống dưới 1%. Thu nhập thực tế đã tăng gấp sáu lần và tuổi thọ trung bình đã tăng thêm 7 năm kể từ đầu những năm 1990.

Có lẽ thay đổi nổi bật nhất là sự hội nhập toàn cầu của Việt Nam. Thương mại hiện vượt 160% GDP, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới, nhờ sự hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ dệt may, giày dép đến điện tử.

Những thay đổi này cũng được phản ánh trong đời sống người dân. Việt Nam có lực lượng lao động 57 triệu người, hơn 20 triệu việc làm mới được tạo ra kể từ khi Đổi mới, và hơn 80% hiện đang làm việc trong khu vực tư nhân.

Lợi thế của Việt Nam là có thật, với lực lượng lao động trẻ và tài năng, ổn định kinh tế vĩ mô, vị trí chiến lược trong vành đai tăng trưởng của châu Á và năng lực học hỏi và thích ứng đã được chứng minh.

Bà nhấn mạnh: "Theo quan điểm của Ngân hàng Thế giới, đây là câu chuyện về tầm nhìn, sự kiên trì và cải cách đã mang lại những kết quả thực sự cho người dân. Chúng tôi tự hào là đối tác trong hơn 30 năm qua, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và gần 26 tỷ đô la tài chính để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sâu rộng của đất nước".

(Tổng hợp từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam)