Việt Nam không có mỹ nhân nào U50 vẫn như công chúa thế này đâu: Ăn gì mà đẹp thế, đố ai đoán được tuổi thật

Thời gian qua, bộ phim Gia Đình Trái Dấu hút về lượng thảo lớn vì kịch bản nhiều tranh cãi. Với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc - Gia Đình Trái Dấu ban đầu nhận được sự chú ý không nhỏ. Song, bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những nguyên nhân là hình tượng nhân vật bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bị xây dựng quá lố. Nhan vật này đã U50 nhưng vì được chồng con cưng chiều nên luôn coi mình là công chúa, hành xử trẻ con, hay nhõng nhẽo, mè nheo.

Dù vậy, không thể không phủ nhận nhân vật do Kiều Anh thủ vai chính là nhân tố hút view cho tác phẩm giờ vàng. Bỏ qua tính cách bà Ánh trong phim, nhan sắc của Kiều Anh lại rất được lòng người xem. Nữ diễn viên được lên sóng với diện mạo trẻ trung, tươi tắn hơn so với tuổi thật. Sinh năm 1981 (nay đã 44 tuổi), Kiều Anh xì-tin ở cả ngoại hình lẫn phong thái.

Đặc biệt, đôi mắt đắt giá của mỹ nhân Việt tiếp tục phát huy thế mạnh, giúp Kiều Anh diễn đạt trọn vẹn một người phụ nữ được ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cưng như công chúa. Vốn được biết đến với những vai diễn cơ cực, đây là cơ hội Kiều Anh thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất và cô đã thành công ở việc làm khán giả đứng ngồi không yên với nhân vật bà Ánh.

Phân cảnh bà Ánh nhảy dưỡng sinh với các cô bác hàng xóm trên nền nhạc The Fate Of Ophelia của Taylor Swift trong tập mới nhất đang viral trên MXH. Dù chỉ là những động tác khá cơ bản, không đòi hỏi quá nhiều yếu tố kỹ thuật nhưng dễ thấy Kiều Anh di chuyển rất dẻo dai và uyển chuyển. Khoảnh khắc này giúp cô có được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Ít ai biết rằng Kiều Anh từng là diễn viên múa trước khi chạm ngõ phim ảnh với vai diễn đầu tay trong siêu phẩm Phía Trước Là Bầu Trời.

Netizen nhận xét rằng, nếu không biết rõ Kiều Anh thì sẽ không thể tin cô nay đã 44 tuổi. Trẻ đẹp ở cả dung mạo lẫn tính cách, Kiều Anh là nhân tố góp phần làm nên sự thành công của Gia Đình Trái Dấu, dù cho sự thành công đó đi kèm với rất nhiều tranh cãi.

Một số bình luận của netizen:

- Ánh phu nhân nhảy khéo các bà các cô xem xong lác mắt.

- Khéo sau vụ này lại được các cô bác nhận làm giáo viên dạy nhảy luôn, đỡ phải làm shipper ý nhỉ.

- Chị ấy diễn đỉnh quá, mê thật sự.

- Bà chị Kiều Anh ngày càng xinh, ngoài đời cũng thế, xinh cực. Ngày càng trẻ ra.

- Nhảy cuốn quá, như không diễn ý.