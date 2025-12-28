Ngày 27/12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt được, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

“Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12/2025, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước.

Việt Nam tin tưởng hai nước sẽ thực hiện hiệu quả các thoả thuận được nêu trong Tuyên bố chung, tiếp tục đàm phán giải quyết hoà bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả hai nước và tham gia nỗ lực chung của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hiệu quả của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT)”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Campuchia và Thái Lan ngày 27/12 ký thỏa thuận ngừng bắn , chấm dứt các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài gần ba tuần dọc khu vực biên giới.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h trưa. Hai bên nhất trí giữ nguyên việc triển khai lực lượng hiện tại, không tiến quân, không điều động hoặc tăng cường binh lực, đồng thời cam kết không nổ súng vô cớ và tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Theo Reuters, thỏa thuận này chấm dứt khoảng 20 ngày giao tranh, trong đó hai bên sử dụng tiêm kích, rocket và pháo binh hạng nặng. Các cuộc đụng độ khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn 500.000 người phải sơ tán ở cả hai phía biên giới.

Giao tranh tái bùng phát từ đầu tháng 12, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn trước đó, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian hồi tháng 7, bị phá vỡ.