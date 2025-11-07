Việt Nam hiện tại không ai hợp đóng cổ trang hơn mỹ nhân này: Đẹp như tiên trên trời, đôi mắt biết nói độc nhất vô nhị

Thời điểm hiện tại, Quỳnh Lam được netizen ca ngợi là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Việt. Cô gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi vào vai Thanh Trà trong Cuộc Chiến Hào Môn. Vốn nổi tiếng là nữ hoàng phim xưa nhờ các vai với tính cách hiền lành, nhu mì, thế nhưng lần này mỹ nhân 41 tuổi đã làm mới mình bằng một vai phản diện.

Vai phản diện Thanh Trà của Quỳnh Lam trong Cuộc Chiến Hào Môn phải nói là rất đỉnh.

Dù đóng vai ác nhưng Quỳnh Lam khiến khán giả không thể ghét nổi.

Ở tác phẩm Cuộc Chiến Hào Môn, Quỳnh Lam mang đến một Thanh Trà đẹp không gì sánh nổi nhưng bên trong lại đầy dã tâm, toan tính, không ngại dùng những thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích của bản thân. Sự hiện diện của cô đã mang lại vô vàn những sóng gió cho nhà họ Phan. Bất cứ ai cản đường, Thanh Trà đều dở âm mưu quỷ kể để loại bỏ. Một trong các nạn nhân của Thanh Trà là Thị Nguyệt, người vì bị vu vạ mà phải rời khỏi Phan gia trong ê chề xấu hổ.

Pha lật mặt như lật bánh tráng được khen ngợi rất nhiều trên mạng xã hội của Quỳnh Lam.

Nổi tiếng với các vai hiền lành, thế nhưng Quỳnh Lam đã có màn lột xác hoàn hảo ở Cuộc Chiến Hào Môn.

Dù đảm nhận vai Thanh Trà độc ác vô cùng, thế nhưng Quỳnh Lam lại khiến cho khán giả không thể nào ghét nổi cô. Bởi lẽ, nhân vật Thanh Trà qua màn hóa thân của Quỳnh Lam không chỉ đẹp mà còn đầy khí chất. Trong từng cảnh quay, cô đều diễn cực đỉnh, đặc biệt là ánh mắt biết nói. Đôi mắt của Quỳnh Lam biến Thanh Trà thành một kẻ khi diễn thì không ai nghĩ là diễn, nhưng khi bộc lộ bản chất thật lại đáng sợ vô cùng. Chính nhờ những điều đó, ở nhân vật này có một sức hút độc nhất vô nhị.

Từng ánh mắt, biểu cảm của Quỳnh Lam đều vô cùng xuất sắc.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho mỹ nhân sinh năm 1984, dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nét chị Quỳnh Lam rất hợp mấy phim kiểu xưa như thế này, rồi mấy vai hắc hoá diễn nó đỉnh dã man.

- Bả diễn đỉnh thật.

- Ai làm cho cô Quỳnh Lam cái tạo hình đẹp bá cháy. Tui không có coi phim Việt kiểu này đâu mà giờ chắc coi luôn chứ tạo hình đẹp ghê.

- Lúc làm chính diện khóc như này ai cũng nghĩ giả bộ, làm phản diện tin sái cổ.

- Bánh tráng lật không nhanh bằng chị.

- Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Việt Nam hiện tại.

Nói thêm về Quỳnh Lam, cô được biết đến danh xưng "nữ hoàng phim xưa". Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2007, đến nay đã có thâm niên 18 năm. Nữ diễn viên từng góp phần tạo nên thành công cho các tác phẩm Lời Nguyền, Hai Người Vợ, Ải Trần Gian, Luật Trời...

Quỳnh Lam được mệnh danh là "nữ hoàng phim xưa" của màn ảnh Việt.

Được biết đến nhờ các dạng vai chính diện hiền lành, thế nhưng theo chia sẻ từ chính Quỳnh Lam, nhờ sự khuyến khích của khán giả nên cô quyết tâm làm mới bản thân. Hơn nữa, chính cô cũng rất thích vai diễn này, đầu tư cho nó nhiều công sức. Thực tế, trước khi Cuộc Chiến Hào Môn lên sóng, một bộ phận khán giả từng bày tỏ sự hoài nghi đối với Quỳnh Lam. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, cô hoàn toàn đập tan những hoài nghi, nhận được sự công nhận rộng rãi từ người xem.



