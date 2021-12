Việt Nam hiện đứng thứ 2 về nguồn tấn công DDoS khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Theo thống kê của Viettel Cyber Security, Việt Nam hiện có gần 250 báo, tạp chí điện tử trong tổng số hơn 800 cơ quan báo chí. Đáng chú ý là các cơ quan truyền thông, báo chí luôn nằm trong top bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Điển hình như việc Báo điện tử VOV đã bị tấn công DDoS vào ngày 13/6/2021, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn, ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả.

Thống kê của Viettel Cyber Security cũng cho thấy, Việt Nam đứng thứ 6 về nguồn tấn công DDoS trên toàn cầu, sau Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga và Brazil. Trong khi đó, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 2 về nguồn tấn công DDoS.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.900 sự cố tấn công mạng. Dự kiến số lượng tấn công DDoS sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Chính vì vậy, theo đại diện Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí cần tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực an toàn thông tin cũng như cập nhật các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, liên tục theo dõi giám sát phát hiện sớm các nguy cơ để ứng cứu, khắc phục kịp thời sự cố.