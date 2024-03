Chiều 06/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 02/2024; kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. đồng thời, trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT được báo chí và dư luận quan tâm. Một số vấn đề và số liệu đáng chú ý đã được Bộ TT&TT nêu ra tại họp báo.

Số liệu từ Bộ TT&TT cho thấy, người dùng Việt có xu hướng ưa thích sử dụng các ứng dụng miễn phí hoặc dịch vụ miễn phí trên các ứng dụng. Cụ thể, trong tháng 01/2024, mặc dù Việt Nam giữ vị trí top 11 toàn cầu về tổng số lượt tải trên thiết bị di động, tuy nhiên mức chi tiêu cho các dịch vụ qua nền tảng (revenue in app-purchase) đang tạm ước đạt 31,5 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 34 quốc gia có doanh thu trên các ứng dụng cao nhất toàn cầu, chỉ đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN (sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines).

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 02/2024

Theo ghi nhận của Bộ TT&TT, hiện tượng một số diễn viên, ca sĩ, KOL và influencer có lượng theo dõi cao quảng bá cho các website cờ bạc đổi thưởng tiếp tục tái diễn. Đáng chú ý, đa số người hâm mộ theo dõi những người nổi tiếng này còn ở độ tuổi trẻ, dễ bị tác động về tâm lý và hành vi.

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát hiện và cảnh báo. Đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng phối hợp với Bộ TTTT để xử lý mạnh tay đối với hiện tượng này.

Với công tác xử lý vi phạm lĩnh vực Tần số, trong tháng 2/2024, Cục Tần số - Bộ TT&TT đã xử lý 07 vụ vi phạm về sử dụng tần số. Trong đó, phạt tiền 02 vụ, cảnh cáo 05 vụ. Qua công tác kiểm soát tần số, đã kịp thời phát hiện 01 đối tượng đi xe máy chở thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP.HCM và đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ.

Với công tác rà quét, phát hiện và cảnh báo an toàn thông tin mạng, số liệu từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tiếp tục ghi nhận có 31 đơn vị (19 tỉnh, thành phố và 12 Bộ, ngành) còn tồn tại các website của đơn vị bị lợi dụng để tải lên số lượng lớn tệp tin có nội dung độc hại, chủ yếu đến từ các game bài, cờ bạc đổi thưởng…

Với công tác giám sát tỷ lệ thông tin trên báo chí, trong tháng 02/2024, tỷ lệ thông tin tiêu cực trên báo chí là 17,85%, giảm 1% so với tháng trước (giảm 8,82% so với cùng kỳ); Tỷ lệ thông tin tích cực trên báo chí là 66,9%, tăng 15,3% so với tháng trước (tăng 8,13% so với cùng kỳ).