Việt Nam giành HCV thứ hai tại ASIAD 2026, thắng áp đảo ở chung kết, khẳng định vị thế ĐKVĐ thế giới

Các VĐV Khánh Ly, Thu Trang và Hồng Liên đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Ngày thi đấu 29/9 được xem là một trong những ngày đáng chờ đợi nhất của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Tâm điểm nằm ở trận chung kết cầu mây đôi nữ giữa Việt Nam và Philippines lúc 7h sáng.

Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch thế giới. Dù từng bất ngờ thua Lào ở vòng bảng, đội Việt Nam đã nhanh chóng trở lại, lần lượt vượt qua Myanmar, Malaysia rồi đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết.

Đây là cơ hội đáng kể để Việt Nam có HCV thứ hai, sau tấm vàng kata đồng đội nữ karate. Và không bỏ lỡ thời cơ này, các VĐV Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc.

Quyết tâm lớn của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam trước trận chung kết. (Ảnh: Bùi Lượng)

Ngay ở set 1, Thu Trang và Khánh Ly đã thể hiện sự áp đảo khi dẫn điểm từ sớm. Tuyển Việt Nam dẫn 7-3, rồi sau đó ngày càng nới rộng khoảng cách và giành thắng lợi 15-8 ở set 1.

Bước sang set 2, mọi thứ còn dễ dàng hơn với các VĐV Việt Nam. Đúng với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới, tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam bỏ xa đối thủ ngay từ đầu set đấu, rồi kết thúc bằng một pha phát cầu ghi điểm trực tiếp, ấn định thắng lợi 15-4.

Đây là tấm HCV thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, qua đó giải "cơn khát" sau 1 tuần chờ đợi kể từ tấm HCV đầu tiên.

Tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng áp đảo ở nội dung đôi nữ. (Ảnh: Bùi Lượng)



