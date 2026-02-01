Việt Nam ghi thêm một kỷ lục kể từ 2011, "đánh bại" các dự báo: 3 yếu tố làm nên kỷ lục

"Đánh bại" các dự báo

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 1, GDP tăng 8,46% trong giai đoạn tháng 10-12 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa mọi dự báo (dự báo mức trung bình của Bloomberg là 7,7%).

Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV kể từ năm 2011, theo Cục Thống kê.

Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhờ các chính sách tiền tệ cùng với sự bùng nổ của ngành du lịch.

Quốc gia Đông Nam Á là nơi xuất khẩu mọi mặt hàng từ giày dép đến đồ nội thất sang Mỹ, đã ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 133,9 tỷ USD với Mỹ trong năm 2025, tăng 28% so với năm trước, theo số liệu thống kê.

Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh tế thế giới đồng loạt giảm tốc thì Việt Nam lại tăng trưởng theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng vĩ mô vững vàng, ngay cả khi bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều bất định.

Xuất khẩu, FDI và đầu tư công

Ông David Dapice, Giáo sư danh dự về Kinh tế học tại Đại học Tufts cho rằng những cú sốc trong năm 2025 đã không làm suy giảm tham vọng kinh tế cao của Việt Nam.

Xuất khẩu sang Mỹ tăng 41% về giá trị so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 9/2025.

"Việt Nam đã có những bước đi khôn ngoan", ông Dapice nói.

Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP thực tế gần 8% trong 3 quý đầu năm 2025. Chính phủ dự báo tăng trưởng cả năm đạt khoảng 8% - cao hơn nhiều so với dự báo của nhiều bên ngoài. Sức mạnh của xuất khẩu, FDI và tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư công có thể giải thích cho sự khác biệt này.

Bên cạnh đó, bất chấp mức độ bất định cao, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cả vốn thực hiện và các dự án mới, vẫn duy trì ở mức mạnh, tạo triển vọng tích cực cho xuất khẩu và tăng trưởng trong tương lai.

Đồng thời, có bằng chứng rõ ràng về nâng cấp công nghiệp. Sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng tăng 21%, vượt xa các ngành sản xuất cơ bản hơn như may mặc, da giày và hàng may mặc khác. Và Việt Nam đang thu hút lượng lớn đầu tư công nghệ cao hơn, chẳng hạn trong lĩnh vực bán dẫn và xe điện.

Tất cả những điều này phản ánh tiến bộ nội tại của Việt Nam và các nỗ lực hội nhập thương mại với phần còn lại của thế giới. Động thái mới nhất của Việt Nam nhằm tăng tốc các cải cách nâng cao năng lực cạnh tranh càng bổ sung thêm tiềm năng tích cực.

Quan trọng hơn, các dấu hiệu khác cho thấy Việt Nam đang thu được những lợi ích rộng hơn, tương tự những gì đã xảy ra sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lần thứ nhất.

Vào thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là bên thắng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất định.

Tại báo cáo mới nhất công bố đầu tháng 12, về triển vọng kinh tế toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027. OECD cũng xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.