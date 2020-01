Việt Nam được đánh giá an toàn và có nguy cơ khủng bố rất thấp

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những tín hiệu đáng lo ngại đó là sự gia tăng càng nhiều phụ nữ tham gia vào các băng nhóm khủng bố như tại chiến trường Iraq và Syria đã có gần 7.000 phụ nữ nước ngoài gia nhập Tổ chức hồi giáo tự xưng (IS). Đồng thời, các vụ khủng bố trên không gian mạng đặc biệt vào hệ thống tài chính hoặc mạng lưới điện có xu hướng ngày một gia tăng.

Bản báo cáo về chỉ số khủng bố toàn cầu do Viện Kinh tế và hòa bình có trụ sở tại Australia phối hợp với một số cơ quan tổ chức thực hiện. Báo cáo này ghi nhận những tiến bộ trong cuộc chiến chống lại IS đã giúp Trung Đông sau nhiều năm thoát khỏi vị trí đứng đầu bảng về khủng bố. Nam Á thay vào đó hiện mới là khu vực chịu tác động nặng nề nhất bởi chủ nghĩa khủng bố. Đáng chú ý, bản báo cáo đã xếp Việt Nam vào nhóm có nguy cơ khủng bố rất thấp và ghi nhận là một trong số quốc gia có gam màu sáng trong bức tranh an ninh của thế giới.

Ông Serge Stroobants, Giám đốc khu vực châu Âu và Trung Đông-Bắc Phi, Viện Kinh tế và hòa bình cho biết: “Số lượng thương vong do khủng bố đã sụt giảm hơn 50% nhưng cùng lúc đó chúng ta lại chứng kiến có tới 71 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian qua là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố như vậy đã có một sự gia tăng nếu nói về chủ nghĩa khủng bố.

Việt Nam được ghi nhận tốt trong bảng xếp hạng, chúng tôi đánh giá 160 quốc gia và Việt Nam nằm trong nhóm từ 90 đến 100. Đây là nhóm không chịu tác động nhiều bởi khủng bố đó thực sự là một tin tốt lành cho một đất nước an toàn như Việt Nam của các bạn”.