Việt Nam đứng trước cơ hội chưa từng có trong lịch sử

Báo cáo được thực hiện bởi hai tác giả bao gồm ông Michael Kokalari, CFA, Giám đốc phòng Phân tích Kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường và bà Thái Thị Việt Trinh, chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô, nhận định Việt Nam đang đứng trước ngưỡng được nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư (investment grade).

Cụ thể, Việt Nam hiện chỉ còn cách mức “Đầu tư” một bậc xếp hạng, đồng nghĩa với việc đang đứng trước “ngưỡng cửa” nâng hạng sau nhiều năm cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và thể chế.

Việc đạt được xếp hạng Đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm giảm chi phí huy động vốn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn; và hỗ trợ thị trường chứng khoán thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Nhu cầu nâng hạng cũng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang cần huy động lượng vốn ngoại tệ lớn để triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt cao tốc, năng lượng và sản xuất điện - những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ nhập khẩu và nguồn tài chính dài hạn.

Các chuyên gia từ VinaCapital cho rằng, Chính phủ đã đặt mục tiêu đạt mức xếp hạng Đầu tư vào năm 2030, tuy nhiên, những diễn biến gần đây và các trao đổi của VinaCapital với một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn củng cố quan điểm rằng việc nâng xếp hạng có thể đạt được trong thời gian sớm hơn.

Tuần vừa qua, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB-, đánh dấu lần đầu tiên một công cụ nợ liên quan đến quốc gia (sovereign-linked) của Việt Nam được xếp hạng mức đầu tư.

Như vậy, Việt Nam hiện đã đáp ứng phần lớn các tiêu chí định lượng cần thiết cho việc nâng hạng (ví dụ như tỷ lệ nợ trên GDP) và các tiêu chí cần cải thiện chủ yếu nằm ở mức độ định tính (ví dụ khả năng dự đoán của chính sách).

Các chuyên gia VinaCapital cũng cho rằng các vấn đề này sẽ ngày càng được chú trọng hơn khi nhận thức về tầm quan trọng của việc đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư tiếp tục gia tăng. Hiện nay, Việt Nam đang được xếp hạng thấp hơn một bậc so với mức đầu tư bởi S&P và Fitch, và thấp hơn hai bậc theo đánh giá của Moody’s.

Ông Michael Kokalari đánh giá, việc được nâng hạng tín nhiệm lên mức đầu tư có thể mang lại kết quả còn lớn hơn với thị trường chứng khoán Việt Nam so với sự kiện gần đây khi FTSE Russell xem xét Việt Nam được nâng hạng vào nhóm thị trường mới nổi.



