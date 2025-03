Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam đứng thứ 46 trong tổng số 143 quốc gia/vùng lãnh thổ được khảo sát, tăng 8 bậc so với xếp hạng năm 2024. Xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore. Báo cáo tiếp tục ghi nhận những cải thiện trong cuộc sống người dân Việt Nam khi vị trí của Việt Nam tăng từ số 54 vào năm 2024 và số 65 vào năm 2023.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam đứng thứ 46 trong tổng số 143 quốc gia/vùng lãnh thổ được khảo sát. Ảnh: VOV.

Đáng chú ý, Phần Lan vẫn giữ vị trí hàng đầu trong năm thứ tám, với điểm trung bình là 7,75. Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển đứng ở các vị trí tiếp theo. Afghanistan ở vị trí cuối cùng, với điểm số là 1,36. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm nay cũng ghi nhận sự gia tăng chung về lo lắng, phiền muộn và căng thẳng trên toàn thế giới.

Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, biên tập viên của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, cho biết: “Phần Lan có nhiều nguồn lực, GDP, và đặc biệt là họ chia sẻ rất bình đẳng. Phần Lan cũng phân phối lại mức thu nhập thông qua nhà nước phúc lợi, mang lại cho Phần Lan một mạng lưới an toàn, cũng cung cấp sự an toàn về mặt tâm lý, rất quan trọng đối với cách mọi người cảm nhận. Người dân Phần Lan có lối sống lành mạnh, hành vi lành mạnh, dẫn đến cuộc sống khỏe mạnh và một hệ thống chăm sóc sức khỏe hầu như là phổ cập và miễn phí. Và sau đó quan trọng là sự hỗ trợ xã hội. Họ tin tưởng lẫn nhau, tạo nên sự khác biệt so với các quốc gia giàu có khác”.

Trong khi đó, ông Jon Clifton, Tổng Giám đốc điều hành của Gallup, cho biết: "Hạnh phúc không chỉ được đo lường ở mức độ giàu có, mà còn là cảm giác được tin tưởng, kết nối và biết rằng mọi người luôn ủng hộ bạn".

Các nhà nghiên cứu cho biết, ngoài sức khỏe và sự giàu có, một số yếu tố nghe có vẻ đơn giản nhưng lại ảnh hưởng đến hạnh phúc, như chia sẻ bữa ăn với người khác, có người để tin tưởng khi cần hỗ trợ xã hội và quy mô hộ gia đình.

Theo nghiên cứu, niềm tin vào lòng tốt của người khác cũng có mối liên hệ chặt chẽ với hạnh phúc. Ví dụ, báo cáo cho biết những người tin rằng người khác sẽ trả lại ví bị mất có xu hướng sống hạnh phúc hơn.

Các quốc gia Bắc Âu thường nằm trong nhóm những nơi có tỉ lệ người trả lại ví bị mất cao.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy một phát hiện đáng lo ngại, đó là 19% số người trẻ tuổi trên thế giới trong năm 2023 cho biết họ không thể trông cậy vào ai khi cần hỗ trợ xã hội, tăng 39% so với năm 2006.

Các chuyên gia về kinh tế, tâm lý học, xã hội học đã tìm cách giải thích sự khác biệt giữa các quốc gia và sự thay đổi theo thời gian dựa trên các yếu tố như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, tuổi thọ khỏe mạnh, có người để trông cậy, cảm giác tự do, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố từ năm 2012, nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Gallup của Mỹ, được một nhóm chuyên gia toàn cầu phân tích.