Công trình đang được nhắc tới cụ thể nằm ở đâu?

Việt Nam sở hữu nhiều công trình kiến trúc, hạ tầng du lịch độc đáo, được xây dựng tại những địa hình đặc biệt như núi cao, vách đá hay thung lũng sâu. Trong số đó, có những công trình đòi hỏi vật liệu chuyên dụng và giải pháp kỹ thuật phức tạp, không chỉ để bảo đảm khả năng chịu lực mà còn mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Một trường hợp nổi bật là cầu kính Bạch Long, nằm trong khu du lịch Mộc Châu Island, tỉnh Sơn La. Công trình có tổng chiều dài 632 m, vắt qua thung lũng với độ cao có nơi lên tới 150 m so với vực phía dưới. Đáng chú ý, để hoàn thiện cây cầu này, đơn vị xây dựng đã sử dụng hàng trăm tấm kính đặc biệt cùng hệ thống cáp và những trụ tháp cao hàng chục mét.

Ảnh Mộc Châu Island

Hành trình đưa 250 tấm kính đặc biệt tới vùng núi Tây Bắc

Nằm giữa núi rừng Mộc Châu, cầu kính Bạch Long kết nối những khu vực có địa hình núi đá hiểm trở, với một phần công trình bắc qua thung lũng sâu. Đây là điều kiện đặt ra những yêu cầu đặc biệt về thiết kế, vật liệu và khả năng chịu lực.

Công trình được triển khai từ năm 2021, thuộc quần thể du lịch Mộc Châu Island do Công ty Cổ phần 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu của khu du lịch được công bố khoảng 773 tỷ đồng, trong đó cầu kính Bạch Long là một trong những hạng mục nổi bật.

Để tạo nên mặt cầu trong suốt, đơn vị xây dựng đã sử dụng loại kính chuyên dụng của Saint-Gobain, tập đoàn vật liệu xây dựng có trụ sở tại Pháp.

Đáng chú ý, trong thông tin công bố ngày 18/5/2022, Saint-Gobain xác nhận đã cung cấp tổng cộng 250 tấm kính cho cầu Bạch Long. Đây là loại kính SGG Diamant có độ trong suốt cao, được sản xuất tại tổ hợp World Glass Complex ở Sriperumbudur, Ấn Độ.

Sau khi sản xuất, kính được gia cường và ghép thành kết cấu nhiều lớp, sử dụng vật liệu liên kết SGP nhằm tăng khả năng chịu lực. Bề mặt mỗi tấm còn được xử lý bằng công nghệ in gốm chống trượt, giúp phục vụ hoạt động đi bộ trên mặt kính.

Ảnh Neo

Cây cầu trong quá trình thi công (Ảnh Minh Duc Group)

Mặt cầu sử dụng kính ba lớp với tổng độ dày khoảng 40 mm. Công trình còn có hai trụ tháp cao khoảng 30 m, kết hợp hệ thống cáp chịu lực nhập khẩu từ Hàn Quốc. Điểm đặc biệt khác nằm ở kết cấu của cây cầu. Thay vì một nhịp treo dài liên tục 632 m, Bạch Long được chia thành hai phân đoạn nối tiếp nhau.

Phần đầu dài khoảng 290 m, rộng 2,4 m, là cầu treo bắc qua thung lũng giữa hai ngọn núi. Phần còn lại dài khoảng 342 m, rộng 1,5 m, được thiết kế thành lối đi bằng kính men theo vách đá, kết hợp những vị trí nhô ra để du khách ngắm cảnh.

Chính sự kết hợp giữa hai dạng kết cấu này đã tạo nên tuyến tham quan bằng kính dài hơn 600 m giữa núi rừng Tây Bắc.

Ô tô tải từng chạy qua cầu kính ở độ cao 150 m, sau đó được thế giới công nhận kỷ lục

Đưa những tấm kính chuyên dụng lên công trình giữa núi rừng mới chỉ là một phần của quá trình xây dựng. Trước khi những du khách đầu tiên đặt chân lên mặt kính trong suốt, cây cầu còn phải trải qua các bài kiểm tra khả năng chịu tải.

Đáng chú ý, dù được thiết kế chủ yếu dành cho người đi bộ, Bạch Long từng được cho ô tô chạy qua trong quá trình thử nghiệm.

Theo thông tin từ phía đơn vị xây dựng, các tấm kính đã được kiểm tra khả năng chịu tải bằng phương tiện cơ giới trước khi lắp đặt. Sau khi hoàn thiện, công trình tiếp tục được thử nghiệm với ô tô chạy trực tiếp trên mặt cầu, thử tải bằng ô tô tải trước khi đưa vào khai thác.

Đây là một trong những chi tiết đặc biệt của quá trình xây dựng. Tuy nhiên, việc xe tải chạy qua chỉ phục vụ kiểm tra kết cấu, không đồng nghĩa cây cầu được thiết kế để phục vụ giao thông ô tô thường xuyên. Sau giai đoạn thi công và kiểm tra, cầu kính Bạch Long chính thức mở cửa đón khách vào dịp nghỉ lễ 30/4/2022. Đến ngày 28/5 cùng năm, UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành công trình.

Công trình từng thử tải bằng cách cho xe tải chạy qua (Ảnh Traveloka)

Cũng trong dịp này, Bạch Long được các tổ chức kỷ lục quốc tế trao chứng nhận. Guinness World Records công nhận kỷ lục đường đi đáy kính men theo vách núi dài nhất thế giới, trong khi Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) và Official World Records (OWR) ghi nhận thành tích về chiều dài cầu kính.

Với tổng chiều dài 632 m, cầu kính Bạch Long đã vượt qua chiều dài 526 m của cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, công trình từng xác lập kỷ lục Guinness vào năm 2020. Như vậy, tuyến cầu kính của Việt Nam dài hơn khoảng 106 m so với công trình từng giữ kỷ lục trước đó. Đến ngày 28/5/2022, Bạch Long được trao các chứng nhận kỷ lục quốc tế, đánh dấu bước tiến của du lịch Việt Nam trong phát triển những công trình trải nghiệm quy mô lớn.

Với hình dáng uốn qua những vách núi và thung lũng, công trình mang tên Bạch Long, có nghĩa là "rồng trắng", gợi hình ảnh một dải lụa trắng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Mộc Châu.

Nay du khách có thể đi bộ trên cầu kính dài hơn 600 m và khám phá những gì?

Sau hơn bốn năm đi vào hoạt động, cầu kính Bạch Long đã trở thành một trong những điểm trải nghiệm đặc biệt tại khu du lịch Mộc Châu Island, tỉnh Sơn La.

Đến đây, du khách có thể đi bộ trên mặt kính trong suốt, quan sát thung lũng và những dãy núi phía dưới từ độ cao có nơi lên tới khoảng 150 m. Từ đoạn cầu treo bắc qua hai ngọn núi, hành trình tiếp tục trên lối đi kính men theo vách đá, mang đến những góc nhìn khác nhau về cảnh quan Tây Bắc.

Đáng chú ý, cuối tuyến tham quan còn kết nối với hang Chim Thần, còn gọi là hang Mường Moóc, nơi có hệ thống nhũ đá tự nhiên. Ngoài cầu kính, khu du lịch cũng phát triển những hoạt động như zipline, trò chơi vận động, ngắm cảnh và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Ảnh Mộc Châu Island

Theo thông tin trên website chính thức Mộc Châu Island, du khách hiện có thể mua vé tham quan cầu kính trực tiếp hoặc đặt trước qua hệ thống trực tuyến. Mức giá niêm yết cho vé người lớn vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ là 650.000 đồng; vé trẻ em cao từ 1 m đến 1,4 m ở lựa chọn đang công bố là 350.000 đồng. Giá có thể thay đổi theo ngày và từng gói dịch vụ.

Du khách nên dành khoảng 1,5–2 giờ để trải nghiệm cầu kính và những điểm kết nối trực tiếp, ưu tiên ngày thời tiết quang đãng để có tầm nhìn tốt. Với những người sợ độ cao, cần cân nhắc trước khi tham gia và tuân thủ hướng dẫn an toàn của đơn vị vận hành.

Từ 250 tấm kính chuyên dụng, hệ thống cáp chịu lực đến những bài thử tải bằng ô tô, cầu kính Bạch Long đã trở thành một công trình du lịch đặc biệt giữa núi rừng Tây Bắc. Không chỉ ghi dấu ấn bằng các chứng nhận kỷ lục quốc tế, cây cầu còn góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch Mộc Châu, mang đến trải nghiệm mới cho du khách trong và ngoài nước.