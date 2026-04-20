Việt Nam đón tin vui từ Trung Đông: Lần đầu tiên siêu tập đoàn 8 tỷ USD thuê máy bay chở 100 tấn rau quả Việt sang tiêu thụ

Theo Thương vụ Việt Nam tại UAE, ngày 18/4, Tập đoàn Lulu Group International đã thuê máy bay vận chuyển hơn 98 tấn nông sản từ Việt Nam sang UAE. Lô hàng gồm các sản phẩm chủ lực từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi và mít tươi.

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Lulu Group International sử dụng hình thức vận chuyển bằng đường hàng không đối với nông sản Việt Nam. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh vận tải đường biển tại Trung Đông bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp phải lựa chọn phương án thay thế nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.

Ông Trương Xuân Trung - Bí thư thứ nhất, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE cho biết quyết định thuê máy bay do Chủ tịch tập đoàn M.A. Yusuff Ali trực tiếp đưa ra, thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động nhập khẩu.

Sau khi đến UAE, lô hàng sẽ được phân phối tại thị trường nội địa và các nước trong khu vực Trung Đông thông qua hệ thống bán lẻ của tập đoàn.

Theo đánh giá từ phía doanh nghiệp, nông sản tươi và thực phẩm chế biến của Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Trung Đông nhờ chất lượng cải thiện. Các mặt hàng như hạt điều, cà phê và gia vị có mức tiêu thụ ổn định tại khu vực này.

Số liệu cho thấy, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang UAE đạt hơn 445 triệu USD, tăng gần 24% so với năm trước.

Đại diện Thương vụ Việt Nam cũng cho biết, sau sự cố năm 2024 liên quan đến một lô chanh không hạt có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép, đến nay phía đối tác UAE không còn ghi nhận phản ánh tiêu cực nào.

Lulu Group International có trụ sở tại Abu Dhabi, hiện vận hành hệ thống bán lẻ tại hơn 23 quốc gia ở Trung Đông, châu Á và châu Âu, với doanh thu hằng năm trên 8 tỷ USD. Tập đoàn đã mở văn phòng đại diện tại TP.HCM nhằm tăng cường thu mua và đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu.

