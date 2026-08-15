Việt Nam đón tin vui từ châu Âu

Một mỏ vàng của Việt Nam đang liên tiếp mang đến tin vui.

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Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu 11.788 tấn quế, thu về 30,3 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và 5,1% về giá trị so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng quế xuất khẩu vẫn tăng 13,6%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu quế đạt 73.085 tấn, với kim ngạch 186,5 triệu USD, giảm nhẹ 1% về lượng và 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là thị trường chủ lực của quế Việt Nam, với sản lượng xuất khẩu đạt 50.085 tấn, chiếm 68,5% tổng lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, lượng quế xuất sang khu vực này giảm 9,1% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường ngoài châu Á ghi nhận mức tăng đáng kể. Xuất khẩu sang châu Mỹ đạt 15.108 tấn, tăng 32,8%; châu Âu đạt 5.644 tấn, tăng 1,6%; trong khi châu Phi đạt 2.248 tấn, tăng 28,3%.

Xét theo từng thị trường, Ấn Độ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của quế Việt Nam, với 29.530 tấn, chiếm 40,4% tổng lượng xuất khẩu. Dù giữ vị trí dẫn đầu, lượng quế xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ.

Diễn biến trên cho thấy dư địa mở rộng thị trường xuất khẩu quế vẫn còn đáng kể, đặc biệt tại châu Mỹ và châu Phi, trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường châu Á có xu hướng chững lại và lượng xuất khẩu giảm.

Quế là một trong những mặt hàng gia vị có giá trị cao của Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và mỹ phẩm.

Trong đó, tinh dầu quế chứa cinnamaldehyde, hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của quế, được ứng dụng trong sản xuất trà, bánh kẹo, đồ uống, hương liệu cũng như các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Trong y học cổ truyền, quế được sử dụng với nhiều mục đích như hỗ trợ tiêu hóa, giữ ấm cơ thể và kháng khuẩn. Nhờ những đặc tính này, nhu cầu tiêu thụ quế trên thị trường thế giới tiếp tục được duy trì, đặc biệt tại các quốc gia có ngành công nghiệp thực phẩm chế biến và sản phẩm chăm sóc sức khỏe phát triển.

Một điểm đáng chú ý của cây quế là gần như toàn bộ cây đều có thể được khai thác để tạo giá trị kinh tế. Vỏ quế là sản phẩm xuất khẩu chủ lực; tinh dầu có thể được chiết xuất từ vỏ, cành và lá; gỗ quế được sử dụng trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Trong khi đó, lá và cành sau thu hoạch vẫn có thể tiếp tục được tận dụng để chưng cất tinh dầu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguyên liệu và giá trị của toàn bộ chuỗi sản phẩm.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với gia vị tự nhiên, nguyên liệu thực phẩm sạch và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thực vật tiếp tục gia tăng, quế được đánh giá là một trong những mặt hàng còn nhiều dư địa phát triển của ngành gia vị Việt Nam trong những năm tới.

Để thúc đẩy xuất khẩu quế, VPSA khuyến nghị doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường liên kết với nông dân, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu.

Song song với đó, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với xu hướng tiêu dùng xanh thông qua phát triển nông nghiệp tái sinh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho quế Việt Nam trên thị trường quốc tế.