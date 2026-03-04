Việt Nam đón tin cực vui đầu năm từ 3 ông lớn Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc

Ảnh minh họa

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/2, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 14 tỷ USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng hơn 4,6 tỷ USD).

Trong khi đó, điện thoại và linh kiện đạt 8,4 tỷ USD, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm trước (tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 1,3 tỷ USD).

Như vậy, cả hai nhóm hàng công nghệ chủ lực đều có sự bứt phá so với cùng kỳ năm ngoái và giữ hai vị trí dẫn đầu về quy mô kim ngạch xuất khẩu của cả nước và lần lượt chiếm tỷ trọng 22% và 13,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong hơn 1 tháng đầu năm. Như vậy, riêng hai nhóm hàng lớn này đã chiếm đến 35,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đáng chú ý, với sự tăng trưởng vượt trội, tỷ trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu cả nước của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã nâng lên đáng kể so với một năm trước đây (cùng kỳ 2025 tỷ trong này mới là 19,7%).

Xét về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 3,79 tỷ USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các vị trí tiếp theo có thể kể đến như: Trung Quốc đạt 1,46 tỷ USD, tăng 63,1%; EU đạt 944 triệu USD, tăng 12,5%; Hàn Quốc đạt 878 triệu USD, tăng 33,7%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 726 triệu USD, tăng 61,5%...

Đối với nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện Trung Quốc là thị trường lớn nhất với 1,31 tỷ USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Hoa Kỳ đạt 1,04 tỷ USD, giảm 7,2%; EU đạt 900 triệu USD, tăng 6%; Hàn Quốc đạt 407 triệu USD, tăng 59,9%...

Những kết quả trên cho thấy ngành điện tử tiếp tục là đầu tàu của hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, nhất là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư và dịch chuyển sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ tại khu vực châu Á.

Bộ Công Thương dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 hướng tới mốc 1.000 tỷ USD, vượt kỷ lục năm 2025 là 930 tỷ USD.Ngành xuất khẩu linh kiện điện tử của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc tận dụng dòng vốn FDI, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ sẽ là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện hạ tầng và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.



