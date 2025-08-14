Việt Nam đối đầu Thái Lan, Malaysia tại Giải bóng đá 7 người Quốc tế 2025

Sáng ngày 14/8, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) đã tổ chức lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Quốc tế năm 2025.

Tiếp nối thành công của Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia (VPL-S6), trận đấu giao hữu VPL Dream Team – Vietnam All Stars, Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần thứ ba được tổ chức và lần đầu tiên diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người Quốc tế năm 2025

Giải đấu diễn ra từ ngày 15/8 – 17/8 trên SVĐ Gia Định (TP.HCM) với sự tham dự của chủ nhà Việt Nam và 2 khách mời đến từ Thái Lan, Malaysia. Ở lần thứ 3 được tổ chức, giải đấu kiên trì với mục tiêu tiếp tục duy trì, phát triển và giới thiệu loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam.

Giải đấu với mục tiêu viết tiếp câu chuyện lan tỏa, nâng tầm loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam lên quy mô khu vực, không chỉ chung tay phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá, tạo sân chơi chuyên nghiệp, đẩy mạnh sự giao lưu chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam ra khu vực, thế giới.

Các đội bóng tham dự giải đấu

Trước đó sau hơn 3 tháng tranh tài sôi nổi với vòng loại 8 khu vực trải dài toàn quốc, 60 đội bóng 7 người trên toàn quốc tham dự, 248 trận đấu diễn ra vào các buổi chiều cuối tuần, hơn 200 triệu lượt xem, tiếp cận và tương tác trên các nền nảng truyền thông… cùng hình ảnh khán đài đông kín, bầu không khí rực lửa và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, VPL-S6 đã chứng minh cho sự phát triển, sức sống và việc xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa của loại hình bóng đá 7 người vốn đã, đang định hình một vị trí trong đời sống bóng đá Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên một trận showmatch đặc biệt được tổ chức, khi các gương mặt xuất sắc nhất của sân chơi 7 người được tuyển chọn thông qua VPL-S6 có cơ hội thi đấu, giao lưu cùng các ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp, tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam để truyền cảm hứng, khơi dậy và tiếp lửa đam mê, thúc đẩy lối sống năng động trong cộng đồng.