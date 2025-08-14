Mời HLV Hàn Quốc, tậu Quế Ngọc Hải, CLB Thanh Hóa ra tuyên bố đanh thép cho V.League 2025/26

Sáng 14/8, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức Lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026.

Quế Ngọc Hải, Doãn Ngọc Tân và các đồng đội trong buổi lễ xuất quân CLB Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ: "V.League 2025/26 sẽ khốc liệt hơn những mùa giải trước, nhưng cũng là cơ hội để toàn đội vươn lên, khẳng định vị thế và chinh phục đỉnh cao. Bóng đá không chỉ là thắng thua, mà còn là hành trình của niềm tin, đoàn kết, của những trái tim cùng chung nhịp đập giành chiến thắng.

Bóng đá Thanh Hóa sẽ là cầu nối gắn kết cộng đồng. Thành công của đội bóng sẽ góp phần thúc đẩy lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Tôi muốn nhắn nhủ rằng, các cầu thủ Thanh Hóa là một chiến binh, mỗi trận đấu là cơ hội để các bạn nâng cao hình ảnh, sự chuyên nghiệp; hãy thi đấu vì logo trên ngực áo, ra sân vì danh dự và bản sắc bóng đá xứ Thanh.

Đông Á Thanh Hóa đặt mục tiêu giành thứ hạng cao tại V.League 2025/26, đồng thời để lại những trận đấu đẹp mắt, hình ảnh của một đội bóng chuyên nghiệp và fair-play".

Chủ tịch Cao Tiến Đoan đặt quyết tâm cao cho mùa giải mới.

Mùa giải 2025/26, bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Văn Thắng, Ngọc Tân, Quốc Phương, Thái Sơn, Văn Lợi, Ribamar... Đông Á Thanh Hóa cũng chiêu mộ nhiều bản hợp đồng chất lượng như trung vệ Quế Ngọc Hải, Lục Xuân Hưng, ngoại binh Mamadou, Odilzhon Abdurakhmanov hay sự trở lại của Rimario sau thời gian điều trị chấn thương.

Dẫn dắt đội bóng xứ Thanh tại V.League năm nay là HLV Choi Won-kwon. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng là trợ lý của ông Kim Sang-sik trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đánh giá Đông Á Thanh Hóa sở hữu dàn cầu thủ tốt, mang về nhiều tân binh tiềm năng. Hàng công của đội bóng năm nay khá chất lượng và hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tốt khả năng của mình để đạt được mục tiêu đề ra", HLV Choi Won-kwon chia sẻ.

HLV Choi Kwon-won được kỳ vọng sẽ giúp CLB Thanh Hóa đạt kết quả tốt.

Theo lịch, CLB Thanh Hóa sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân nhà vào lúc 18h00 ngày 17/8 tới.