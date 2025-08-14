Đại gia V.League gạch tên 2 cầu thủ Tây Ban Nha giá hơn 10 tỷ, chờ bộ đôi nhập tịch Việt Nam

Theo danh sách được VPF công bố vào tối qua (13/8), CLB Ninh Bình không đăng ký hai cầu thủ Tây Ban Nha Victor Morales và Alfredo Pedraza cho giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

Đây là điều khá bất ngờ, bởi đây là bộ đôi ngoại binh đồng hương với HLV Gerard Albadaljo và từng nhận được rất nhiều kỳ vọng khi mới tới Việt Nam. Tuy nhiên sau quá trình tập luyện và tham dự giải giao hữu trước mùa bóng mới, cả Victor Morales và Alfredo Pedraza đều không được giữ lại.

Alfredo Pedraza (thứ 3 từ trái sang) và Victor Morales (thứ hai từ phải sang) từng được tổ chức lễ ra mắt hoành tráng nhưng rồi lại bị CLB Ninh Bình loại khỏi danh sách đăng ký.

Victor Morales sinh năm 1997 tại Catalunya, Tây Ban Nha. Trong 4 mùa giải gần nhất, tiền vệ trung tâm này khoác áo Terrassa FC, đội bóng thuộc giải hạng 4 Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, ở mùa giải 2023/24, Victor Morales từng được chơi 2 trận tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Khi ấy, Terrassa FC gây bất ngờ khi đánh bại CLB Albacete (giải hạng 2) với tỉ số 1-0 ở vòng 1, sau đó dừng bước ở vòng 2 trước đại diện của La Liga là Alaves (thua 0-1). Victor Morales chơi tổng cộng 113 phút trong 2 trận đấu này. Trên Transfermarkt, Victor Morales hiện được định giá 150.000 euro (hơn 4,6 tỷ đồng).

Trong khi đó, Alfredo Pedraza Arias sinh năm 2000, có chung công ty đại diện với HLV trưởng Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình.

Trung vệ này trưởng thành từ lò đạo tạo Atletico Madrid. Trung vệ này từng khoác áo đội U19 và đội B Atletico Madrid, rồi chuyển đến Levante vào năm 2021. Thời kỳ còn tiềm năng, anh đã được ra sân tại La Liga 2 (1 trận), UEFA Youth League (1 trận) và cả Copa del Rey (5 trận).

Đáng tiếc, Alfredo Pedraza Arias không phát triển được như kỳ vọng và dần trôi xuống hạng dưới. Trước khi chuyển đến CLB Ninh Bình theo dạng chuyển nhượng tự do, trung vệ 25 tuổi khoác áo CLB CE Sabadell tại giải hạng 4 Tây Ban Nha. Mùa giải vừa rồi anh có 22 lần ra sân, chơi 1.663 phút (trung bình 75,5 phút/trận), ghi được 1 bàn thắng. Hiện tại, Alfredo Pedraza Arias được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 200.000 euro, tương đương khoảng 6 tỷ đồng.

Geovane đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam.

Về phía CLB Ninh Bình, các cầu thủ nước ngoài được đội bóng này đăng ký tham dự giải gồm Patrick Marcelino, Janclesio Almeida Santos, Evan Alex Guilaume Arban, Geovanne Magno, Daniel Da Silva Dos Santos và Rodrigues Gustavo Henrique.

Trong số này, Janclesio và Geovanne đang tiến hành thủ tục nhập tịch Việt Nam, 4 người còn lại thi đấu với tư cách ngoại binh.

Ở vòng 1, đội bóng của HLV Gerard Albadalejo làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu này diễn ra lúc 18h00 ngày 17/8 và sẽ là nơi kiểm chứng thực lực của CLB Ninh Bình cho mục tiêu cạnh tranh vị trí tốp đầu V.League 2025/26.