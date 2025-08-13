Mất Tiến Linh, CLB V.League đưa tiền đạo châu Phi về thay thế: Cao 1m88, từng vô địch ở châu Âu

Theo tìm hiểu, CLB Becamex TP.HCM vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Nigeria, Ismaila Origbaajo. Với kinh nghiệm chơi bóng ở châu Phi, châu Âu và châu Á, anh được kỳ vọng sẽ có thể hòa nhập tốt để tỏa sáng tại V.League.

Ismaila Origbaajo tới Nhật Bản chơi bóng từ năm 2019.

Ismaila Origbaajo sinh năm 1997, cao 1m88, có sở trường đá trung phong cắm. Thành tích nổi bật nhất sự nghiệp của tiền đạo này là việc cùng FC Sheriff vô địch giải VĐQG và Cúp Quốc gia Moldova mùa 2022/23. Đó cũng là thời điểm anh có mức định giá cao nhất trên Transfermarkt, chạm mốc 350.000 euro (gần 10,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Chân sút người Nigeria cũng có nhiều năm chơi bóng tại Nhật Bản, từ J1 League (10 trận), J2 League (48 trận, ghi 8 bàn, 1 kiến tạo) đến J3 League (74 trận, 25 bàn, 6 kiến tạo).

Tại mùa giải 2025, Ismaila Origbaajo mới được ra sân 9 lần cho SC Sagamihara (8 trận J3 League sau 22 vòng, 1 trận J.League Cup), chưa ghi bàn nào và chỉ có 1 kiến tạo. Đây cũng là dấu hiện thể hiện phong độ đi xuống trong những năm qua của tiền đạo này.

Việc chuyển đến V.League được xem là cơ hội để Ismaila Origbaajo cứu vãn sự nghiệp. CLB Becamex TP.HCM đang trong giai đoạn tổn thất lớn về hàng công. Tiến Linh chuyển đến CLB Công an TP.HCM, còn Vĩ Hào vẫn đang điều trị chấn thương và khả năng cao bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V.League 2025/26.

HLV Anh Đức sẽ phải tìm phương án thế chỗ Tiến Linh tại CLB Becmex TP.HCM.

Kết thúc mùa giải 2024/25, CLB Becmex TP.HCM chia tay cả 3 ngoại binh Janclesio, Wellington Nem, Odilzhon Abdurakhmanov. Để thay thế, đội bóng này đã đưa về trung vệ Miloš Zlatković, tiền vệ Hugo Alves, tiền đạo Jose Carlos Martinez và giờ là Ismaila Origbaajo.

Ở mùa giải mới, các đội bóng được phép đăng ký 4 ngoại binh, sử dụng 3 người cùng lúc trên sân. Đáng chú ý, mùa này ban tổ chức giải cũng cho các CLB được quyền bổ sung, thay thế tối đa 5 cầu thủ (cả nội lẫn ngoại binh) trước vòng 3.