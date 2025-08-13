CLB V.League chiêu mộ ngoại binh giá 10 tỷ: Từng ghi bàn tại Champions League, giành cúp ở châu Âu

Mới đây, CLB Công an TP.HCM đã thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Noel Mbo. Đây được kỳ vọng là cầu thủ sẽ cùng Tiến Linh gánh vác hàng công đội bóng tại V.League 2025/26.

Noel Mbo từng ra sân và ghi bàn tại UEFA Champions League.

Noel Mbo sinh năm 1999, mang hai quốc tịch Anh và CHDC Congo. Với chiều cao 1m85, khả năng không chiến được đánh giá là lợi thế của chân sút này. Cùng với đó, Noel Mbo cũng có nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, thậm chí còn được ra sân ở Champions League.

Cụ thể, Noel Mbo từng khoác áo nhiều CLB tại Anh, Thụy Điển rồi cùng FK Panevėžys vô địch giải VĐQG Lithuanian. Thành tích này giúp anh có một mùa giải 2024/25 đầy thú vị. Từ ngày 9/7/2024 đến 22/8/2024, Noel Mbo lần lượt được ra sân tại vòng loại của cả 3 cúp châu Âu là Champions League, Europa League và Conference League.

Trong đó, tiền đạo này đóng góp 1 bàn thắng, giúp đội nhà đánh bại HJK Helsinki (Phần Lan) 3-0 ở trận lượt đi vòng loại thứ nhất UEFA Champions League 2024/25.

Đến cuối tháng 8/2024, Noel Mbo rời châu Âu, tới Việt Nam đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở V.League, chân sút này có 22 lần ra sân (đều đá chính), ghi 4 bàn thắng và có 3 kiến tạo.

Noel Mbo vừa có một mùa giải tạm ổn tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Việc chiêu mộ Noel Mbo giúp CLB Công an TP.HCM có thêm một phương án đáng kỳ vọng để san sẻ hàng công cùng Tiến Linh. Trên Transfermarkt, Noel Mbo hiện được định giá 325.000 euro (gần 10 tỷ đồng).

Ngoài ra, đội bóng này cũng thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ những ngoại binh chất lượng như trung vệ Matheus Felipe (được Transfermarkt định giá 1 triệu euro), tiền vệ trung tâm Samuel Bastien (được Transfermarkt định giá 650.000 euro).

Cùng với đó, CLB Công an TP.HCM cũng đưa về các cầu thủ nội giàu kinh nghiệm chinh chiến tại V.League như Phạm Đức Huy, Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú, Lê Quang Hùng.