Tân binh V.League đưa về trung vệ Cameroon cao 1m90, chốt nhanh 4 ngoại binh sau tấm vé bất ngờ

Theo tìm hiểu, PVF-CAND vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ người Cameroon, Alain Eyenga. Đây cũng là ngoại binh thứ 4 được đội bóng này đưa về chỉ trong ít ngày. Trước đó, PVF-CAND đã đưa về tiền vệ Joseph Mpande, trung vệ Walber Motta (mượn của CLB Nam Định) và tiền đạo Amarildo.

Alain Eyenga (hàng trên, ngoài cùng bên trái) đá chính 24 trận cho CLB Quảng Nam tại V.League mùa trước.

Alain Eyenga sinh ngày 12/11/1995 tại Cameroon, là một trung vệ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90 và lối chơi mạnh mẽ. Anh từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tại châu Phi và châu Á, đồng thời cũng đã có kinh nghiệm đáng kể tại V.League. Mùa trước, Eyenga đã ghi được 2 bàn thắng sau 24 trận tại V.League cho CLB Quảng Nam.

Đây được xem là phương án an toàn với PVF-CAND, trong bối cảnh mùa giải mới đã sắp khởi tranh, một ngoại binh đã có kinh nghiệm chơi bóng tại Việt Nam sẽ có thể nhanh chóng hòa nhập.

Chiều cao 1m90 giúp Alain Eyenga (áo xanh) tranh chấp bóng bổng tốt.

PVF-CAND xếp thứ ba tại giải hạng Nhất 2024/25. Đội bóng này nhận được suất lên hạng sau khi CLB Quảng Nam rút lui, còn đội á quân hạng Nhất là Bình Phước từ chối lên V.League.

Do thời gian gấp rút, đội bóng này được ban tổ chức ưu tiên gia hạn thời gian chuyển nhượng. Quyết định của VPF nhận được sự đồng thuận từ 13 đội bóng còn lại của V.League.

Ngoài ra từ mùa giải 2025/26, các đội bóng được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ (cả nội lẫn ngoại binh) cho đến trước vòng 3. Đây là nét mới mà ban tổ chức mang đến, khi trước đây các đội bóng phải chốt nội binh trước khi V.League khởi tranh và chỉ được phép thay thế ngoại binh.