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Việt Nam đề xuất phá dỡ sân vận động 15.000 chỗ ngồi, nhường chỗ cho quảng trường quy mô 45.871 m2

Ngọc Khánh
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Theo kế hoạch đề xuất, trong năm 2026, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phá dỡ và tạo mặt bằng sạch phục vụ dự án.

- Ảnh 1.

Sân vận động Đông Kinh (Ảnh Sở Nông nghiệp và Môi trường - tỉnh Lạng Sơn)

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đang triển khai lấy ý kiến người dân đối với dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn tại phường Đông Kinh, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 256 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Khu vực đề xuất xây dựng nằm tại Sân vận động Đông Kinh và các khu đất liên quan, thuộc phường Đông Kinh. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 45.871 m2.

Công trình dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, gồm hai dự án thành phần là giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng quảng trường.

Dự án được định hướng hình thành không gian công cộng trung tâm của tỉnh, có kiến trúc đồng bộ, hiện đại, hài hòa với bản sắc văn hóa địa phương.

Các khu chức năng gồm quảng trường trung tâm, khu vực Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ nước, nhạc nước, cây xanh cảnh quan, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông nội bộ.

Trong đó, khu vực quảng trường dự kiến rộng 19.350 m2; khu vực Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 5.500 m2; khu vực hồ nước, nhạc nước và cây xanh cảnh quan khoảng 9.965 m2.

- Ảnh 2.

Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn

Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngã tư Lê Lợi - Bà Triệu có diện tích hơn 900 m2, không còn quỹ đất mở rộng, hạn chế khả năng tổ chức hoạt động tập trung đông người.

Việc xây dựng quảng trường tại khu vực Sân vận động Đông Kinh còn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn ngày 23.2.1960.

Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội, đối ngoại và sinh hoạt cộng đồng; đồng thời tạo thêm không gian giáo dục truyền thống cách mạng.

Dự án gồm hai dự án thành phần, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng quảng trường. Phương án kiến trúc, cảnh quan cùng các giải pháp kỹ thuật sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Thông qua dự án, địa phương kỳ vọng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Được xây dựng từ năm 2002 và bàn giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn quản lý từ năm 2006, sân vận động Đông Kinh đã đồng hành cùng đời sống thể thao của địa phương suốt hơn 20 năm.

Công trình có khuôn viên rộng hơn 16.400 m², sức chứa khoảng 15.000 khán giả, bao gồm mặt sân cỏ, đường pitch tiêu chuẩn và khán đài A có mái che.

Toàn bộ hoạt động huấn luyện, thể dục thể thao tại sân Đông Kinh sẽ được di dời sang Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn mới (đang được xây dựng tại khu vực phía Tây trung tâm tỉnh, thuộc phường Đông Kinh). Dự án Khu liên hợp thể thao mới dự kiến hoàn thành trong năm 2027 .

Tags

sân vận động

Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

giải phóng mặt bằng

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