Việt Nam đang xây công trình cao top đầu thế giới thuộc dự án 35.000 tỷ đồng, có vượt kỷ lục của Trung Quốc?

Nếu được hoàn thành đúng theo thiết kế, công trình sẽ có chiều cao thuộc top đầu thế giới.

Ngày 8/9/2026, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ thi công các dự án thành phần thuộc Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên tại xã Tân Ninh, Thanh Hóa.

Quần thể du lịch Am Tiên do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, chính thức khởi công từ ngày 26/4/2025 tại khu vực dãy núi Nưa, làng Cổ Định. Dự án có tổng quy mô gần 400 ha với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, được phân kỳ thành 3 giai đoạn chiến lược: Khu dịch vụ thương mại và cáp treo (giai đoạn 1); Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa (giai đoạn 2); và Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô gần 300 ha, vốn đầu tư trên 22.000 tỷ đồng (giai đoạn 3). Điểm nhấn biểu tượng của công trình là tượng Phật Đại Nhật Như Lai cao 167,5m top đầu thế giới.

Tiến độ thực địa hai dự án thành phần trọng điểm

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã trực tiếp thị sát hai phân khu hạt nhân đang đồng loạt triển khai:

Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa (hơn 6.634 tỷ đồng, diện tích 58,6 ha):

Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt kết quả khả quan khi hoàn thành 100% diện tích Nhà nước thu hồi (23,62 ha, đã giao đất 22,49 ha). Với diện tích thỏa thuận chuyển nhượng 35 ha, nhà đầu tư đã hoàn tất khoảng 30,5 ha, chỉ còn 4,5 ha của 2 hộ dân đang hoàn tất thủ tục.

Lũy kế giá trị khối lượng thi công và cung ứng thiết bị đạt xấp xỉ 2.253 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành; khối nhà vòm hoa sen trắng thi công đến tầng 5 (đạt khoảng 40% khối lượng); trục cảnh quan văn hóa đang thi công móng (đạt 30%).

Hạng mục trung tâm là công trình tượng Phật đã xong phần lõi, đang gia công kết cấu để bắt đầu công tác lắp đặt ngay trong tháng 10/2026. Chủ đầu tư cam kết trong năm 2027 sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, tượng Phật, nhà vòm hoa sen trắng và trục cảnh quan văn hóa để đưa vào vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên. Ảnh: Cổng TTĐT xã Tân Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ảnh: Cổng TTĐT xã Tân Ninh

Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên (gần 2.969 tỷ đồng, diện tích 31,7 ha):

Được phê duyệt tại Quyết định số 1234 ngày 23/4/2025, dự án hiện đã hoàn tất 100% diện tích GPMB và bàn giao đất thực địa (31,7 ha).

Giá trị thi công và thiết bị giải ngân ước đạt 945 tỷ đồng. Các hạng mục nền móng, cấp điện, cấp nước phục vụ hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 30%.

Hệ thống thiết bị cơ khí chuyên dụng đã được ký hợp đồng đặt hàng từ hãng sản xuất cáp treo hàng đầu thế giới Doppelmayr, dự kiến tiến hành lắp đặt từ tháng 12/2026. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhà ga đi cùng tuyến cáp treo số 1 trong năm 2027 để đón những lượt khách đầu tiên.

Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy: Đẩy nhanh tiến độ gắn với đồng bộ hạ tầng

Đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như bám sát tiến độ thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Quần thể Am Tiên là dự án trọng điểm, mở ra trục phát triển văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng bền vững, tạo hàng nghìn việc làm và là đòn bẩy kích cầu chuỗi dịch vụ phụ trợ cho cả khu vực phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu vận hành các hạng mục đầu tiên vào năm 2027, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm 4,5 ha mặt bằng còn lại; đồng thời chủ động phối hợp nghiên cứu phương án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, không để tuyến đường độc đạo trở thành rào cản phát triển của khu du lịch. Mọi vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng cần được giải quyết kịp thời nhằm đưa Am Tiên sớm trở thành cực tăng trưởng du lịch tiêu biểu của tỉnh và toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Ảnh: Cổng TTĐT xã Tân Ninh

Cận cảnh công trình dự án. Ảnh: Cổng TTĐT xã Tân Ninh

Điểm nhấn biểu tượng của công trình là tượng Phật Đại Nhật Như Lai cao 167,5 m

Tâm điểm của toàn bộ quần thể là đại công trình tượng Phật Đại Nhật Như Lai tọa lạc trên đỉnh núi Nưa. Theo hồ sơ thiết kế, tuyệt tác này sở hữu tổng chiều cao lên tới 167,5 m, cấu thành từ 3 phần: khối đế cao 45 m, đài sen cao 13,6 m và thân tượng đúc bằng đồng cao 108,9 m.

Khi hoàn thành theo phương án thiết kế, công trình sẽ xác lập kỷ lục mới về quy mô top đầu thế giới, tiến gần đến kỷ lục của bức tượng Trung Nguyên Đại Phật nổi tiếng tại Nghiêu Sơn (Trung Quốc). Công trình của Trung Quốc có chân tượng cao 108m, phía dưới là đài sen cao 20m, bệ Kim Cương cao 25m và bệ Tu Di cao 55m. Như vậy, nếu tính từ chân hệ thống bệ đến đỉnh tượng, tổng chiều cao đạt 208m.

Công trình của Việt Nam khi khánh thành sẽ chính thức vượt qua nhiều công trình khổng lồ từ Myanmar, Nhật Bản đến Thái Lan như: Laykyun Sekkya - Công trình gần 130m giữa quần thể Phật giáo Myanmar; Ushiku Daibutsu - Tượng Phật A Di Đà 120m bằng đồng của Nhật Bản; Đại Phật Wat Muang của Thái Lan cao 95m.

Không chỉ tạo bước đột phá về kỷ lục, đại tượng Phật Đại Nhật Như Lai được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch tâm linh mang tầm vóc quốc tế, nâng tầm vị thế di tích lịch sử Am Tiên và tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng khách hành hương trong nước, quốc tế.

Hình minh họa dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên tương lai bằng AI, dựa trên phối cảnh chính thức từ chủ đầu tư



Toàn bộ đồ án kiến trúc của quần thể được chấp bút bởi Giáo sư - kiến trúc sư đương đại lừng danh Nhật Bản Shin Takamatsu. Trong tư tưởng thiết kế của Takamatsu, màu trắng tượng trưng cho sức mạnh vô song, trí tuệ thanh khiết và ý chí bất khuất của dân tộc, đồng thời cũng là sắc độ trung tâm trên lá cờ Phật giáo thế giới. Tinh thần đó kiến tạo nên một "khu du lịch tâm linh trắng" độc bản giữa đại ngàn xứ Thanh, nơi mỗi đường nét công trình đều toát lên vẻ trang nghiêm và thanh tịnh.

Bao quanh và nâng đỡ kỳ quan tượng Phật là chuỗi công trình kiến trúc cảnh quan giàu tính biểu tượng:

Mái vòm Hoa sen trắng (White Lotus Dome): Nằm ngay dưới chân đại tượng, giữ vai trò là trung tâm cầu nguyện và không gian trình diễn công nghệ nghệ thuật ánh sáng (3D mapping) quy mô lớn.

Tháp Cầu Nguyện cao 35 m: Tích hợp hệ thống 300 lỗ sáo phát ra âm thanh ngân vang tự nhiên theo luồng gió núi Nưa, mang đến trải nghiệm "thiền trong chuyển động" độc nhất vô nhị.

Hồ cá Koi trắng "giếng rửa bụi trần": Nằm tại khu vực chuyển tiếp với hơn 3.000 cá Koi thuần trắng, mang ý nghĩa gột rửa tâm thức trước khi du khách bước vào không gian chiêm bái linh thiêng.

Không gian giác ngộ Manda-Land: Vận hành theo triết lý Ngũ đại (Đất - Nước - Lửa - Gió - Không khí) của Mật tông Kim Cương thừa. Du khách được chiêm bái 24 trụ Bonji xoắn ốc, thực hiện nghi thức thanh tẩy tại giếng mandala, hành hương quanh tâm Huyệt Đạo, lắng nghe chuông gió và chiêm ngưỡng dải cờ ngũ sắc bên biểu tượng chim Hạc.

Các không gian nghệ thuật ngoài trời: Tích hợp nhà hát có mái che Vạc Theatre, cầu ánh sáng Chim Lạc và cổng Đồng Hồ mặt trời với công nghệ tương tác trực quan.

Hình minh họa dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên tương lai bằng AI, dựa trên phối cảnh chính thức từ chủ đầu tư

Theo lộ trình công bố, hệ thống cáp treo thuộc giai đoạn 1 sẽ chính thức vận hành đón khách từ năm 2027. Hạng mục tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai cùng mái vòm Hoa sen trắng cũng được đặt mục tiêu hoàn tất trong giai đoạn 2027. Các hợp phần nghỉ dưỡng và văn hóa còn lại sẽ được đẩy nhanh tiến độ song song, hướng tới mốc khánh thành toàn diện dự án vào năm 2030, đưa Am Tiên trở thành tọa độ du lịch văn hóa - tâm linh quốc tế nổi bật của Việt Nam.