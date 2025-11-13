Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao sáng của châu Á

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng

Theo Báo điện tử Chính phủ, vào chiều 10/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025, nơi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn lại chặng đường tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, 5 năm qua, kinh tế Việt Nam đã chứng minh khả năng chống chịu bền bỉ trước những cú sốc toàn cầu, giữ vững đà tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động và thách thức, GDP năm 2025 được dự báo tăng trên 8%, là mức tăng nổi bật trong khu vực. Tính chung giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,3% – trong đó năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tăng chỉ 2,55%, còn 4 năm 2022–2025 tăng bình quân 7,2%/năm, vượt xa mục tiêu đề ra là 6,5–7%.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; phấn đấu tăng trưởng 8% trong năm 2025, 2 con số trong những giai đoạn tiếp theo và nếu không có gì quá biến động, năm 2025, nhiều khả năng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 - Ảnh: VGP

Bên cạnh tăng trưởng, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát hiệu quả lạm phát, bội chi, nợ công và nợ Chính phủ, đồng thời đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trung bình tăng 20% mỗi năm, chi – thu cân đối, cán cân thương mại duy trì thặng dư, an ninh lương thực, năng lượng và thị trường lao động được bảo đảm trong tiến trình chuyển đổi.

Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2021–2025, ngân sách nhà nước chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho các chính sách an sinh, chiếm gần 17% tổng chi ngân sách. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc, từ vị trí 83 năm 2020 lên 46 năm 2025 – một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chính sách phát triển hướng tới con người.

Bức tranh tổng thể về chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng cho thấy sự ổn định và vươn tầm của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và 17 thành viên G20, khẳng định vị thế ngày càng lớn của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Ngôi sao sáng ở khu vực

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để hiện thực hóa cam kết phát triển xanh, Việt Nam đã ban hành hàng loạt chính sách định hướng lớn. Với tiềm năng, vị thế địa chính trị – kinh tế đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá hiếm có để đi tắt đón đầu, tạo đà cho bước nhảy vọt về kinh tế, xã hội và môi trường.

Cũng tại diễn đàn, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao sáng của châu Á – không chỉ nhờ nền tảng tăng trưởng ổn định và độ mở cao, mà còn nhờ nỗ lực cải cách thể chế, chuyển đổi số và cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát triển xanh.

Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam được xem là điểm đến hấp dẫn không chỉ để sản xuất, mà còn để mở rộng thị trường, kết nối chuỗi giá trị và đầu tư vào phát triển bền vững. Các chuyên gia tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu quốc gia đang phát triển đi đầu trong chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng.

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng có ba trụ cột chính để định hình giai đoạn phát triển tiếp theo, gồm thể chế minh bạch, công bằng, hiệu quả; doanh nghiệp xanh, tài chính xanh, thị trường xanh; chính quyền địa phương chủ động, có trách nhiệm và được trao quyền thực sự.

(Tổng hợp từ Báo điện tử Chính phủ)