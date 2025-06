Việt Nam đang nhập khẩu sữa nhiều nhất từ quốc gia nào?

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 5/2025 Việt Nam đã chi hơn 126 triệu USD nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa, tăng 13,6% so với tháng trước. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, nước ta đã chi hơn 578 triệu USD nhập khẩu mặt hàng sữa, tăng 32% so với 5 tháng đầu năm 2024.

Xét về thị trường, New Zealand, Australia, Mỹ là các nhà cung cấp sữa và sản phẩm chính cho Việt Nam. Cụ thể, New Zealand dẫn đầu trong số các thị trường với kim ngạch đạt hơn 191 triệu USD, tăng mạnh 66% so với cùng kỳ năm trước.

Úc là nhà cung cấp lớn thứ 2 với hơn 58 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 3 là Mỹ với gần 41 triệu USD, tuy nhiên giảm 32% so với 5T/2024.

Ngoài 3 thị trường chủ đạo nêu trên, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á đạt 75,73 triệu USD, tăng 16,9% so với 5 tháng đầu năm 2024; nhập khẩu từ các nước EU đạt 132,52 triệu USD, tăng mạnh 55,8%.

Thị trường sữa Việt Nam đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ do nhu cầu tiêu thụ tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu và nhà sản xuất, trong đó có cả nguồn cung nhập khẩu. Hiện, thuế nhập khẩu với sữa nước dao động từ 2% đến 15%, đối với sữa bột, hiện thuế nhập khẩu là 10%.

Theo hãng phân tích Modor Intelligence, ngành sữa Việt Nam hiện là một trong những thị trường thực phẩm - đồ uống phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, với tổng giá trị thị trường đạt 4,2 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 8,65% đến năm 2029.

Sản lượng sữa tươi của Việt Nam đạt 1,2 tỉ lít vào năm 2021 và sẽ tăng lên 2 tỷ lít vào năm 2030. Mặc dù sản lượng tăng nhưng sản lượng sữa tươi trong nước chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu trong nước, còn lại chủ yếu phải nhập khẩu.

Theo báo cáo từ IMARC Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các chiến lược quản lý và nghiên cứu thị trường, thị trường sữa Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 9,4% trong giai đoạn từ 2024 đến 2032.

Về phân khúc sản phẩm, sữa bột và sữa nước chiếm gần 3/4 quy mô thị trường sữa của Việt Nam. Sữa chua và sữa uống đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 12% và 10% so với sữa bột 4%. Theo dự báo của Research and Markets, mức tiêu thụ bình quân sữa đầu người tại Việt Nam sẽ đạt 40 lít/người/năm vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 4% hàng năm. Điều này cho thấy, dư địa thị trường sữa Việt nam vẫn còn rất lớn.

Việt Nam đang có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong đó có 40 doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối sữa. Phần lớn thị phần thuộc về các doanh nghiệp trong nước (khoảng 75%), trong khi phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài (khoảng 25%).

Các doanh nghiệp dẫn đầu thị phần sữa trong nước bao gồm Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, IDP và Mộc Châu Milk. Khối doanh nghiệp ngoại, gồm: FrieslandCampina (Hà Lan), Nestlé (Thụy Sĩ), Abbott (Mỹ), Mead Johnson (Mỹ) và Fonterra (New Zealand).