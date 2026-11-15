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Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cây cầu 2 tầng, quy mô 10 làn xe, tổng mức đầu tư trên 25.500 tỷ đồng

Hà Giang
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Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, điểm nhấn trên đỉnh vòm của dự án là tổ hợp Trung tâm Hội nghị 3 tầng, thiết kế hình elip, kết hợp sân cất, hạ cánh taxi bay, mở ra ý tưởng phát triển các loại hình giao thông và dịch vụ du lịch hiện đại.

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Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Đề xuất xây dựng cầu Cửa Lục với tổng mức đầu tư khoảng 25.560 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh, ngày 11/11, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu Cửa Lục.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,2km, quy mô 10 làn xe, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 18 thuộc phường Bãi Cháy, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 279 thuộc phường Hoành Bồ.

Bên cạnh đó, phương án kiến trúc được nghiên cứu theo ý tưởng “Rồng trông Trăng”, sử dụng hệ 5 nhịp vòm giàn thép liên tục uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần, tạo công trình kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan vịnh Hạ Long.

Điểm đáng chú ý của phương án là tổ chức không gian cầu hai tầng, tích hợp nhiều công năng. Trong đó, tầng trên bố trí 10 làn xe cơ giới, kết nối giao thông đồng bộ. Tầng dưới được định hướng phát triển thành công viên sinh thái trên mặt biển, với phố đi bộ, làn xe đạp, xe điện du lịch, các sàn ngắm cảnh, không gian trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ về lịch sử, văn hóa Vùng mỏ.

Dự án cũng được bố trí các khu dịch vụ, thương mại, giải khát, điểm dừng chân, không gian vui chơi, giải trí và bến du thuyền.

- Ảnh 2.

Phối cảnh thiết kế cầu Cửa Lục (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh)

Điểm nhấn trên đỉnh vòm là tổ hợp Trung tâm Hội nghị 3 tầng, thiết kế hình elip, kết hợp sân cất, hạ cánh taxi bay, mở ra ý tưởng phát triển các loại hình giao thông và dịch vụ du lịch hiện đại.

Công trình cũng được nghiên cứu tích hợp hệ thống trình diễn ánh sáng 3D Hologram, tạo sản phẩm du lịch về đêm, cùng không gian ngắm cảnh panorama 360 độ bao quát vịnh Cửa Lục và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Tổng mức đầu tư sơ bộ theo phương án đề xuất khoảng 25.560 tỷ đồng.

Cần có tầm nhìn dài hạn khi nghiên cứu dự án cầu Cửa Lục

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh nhấn mạnh, cầu Cửa Lục là dự án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng, lợi thế khu vực phía Bắc thành phố.

Vì vậy, việc nghiên cứu phương án đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, không chỉ giải quyết yêu cầu kết nối giao thông mà còn phải phát huy tối đa giá trị kiến trúc, cảnh quan và công năng đa dạng của công trình.

Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, đóng góp của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án thiết kế, phương án đầu tư, bảo đảm tính độc đáo, khác biệt nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, cảnh quan và môi trường khu vực.

Trong đó, các đơn vị cần làm rõ hiệu quả khai thác các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch; nghiên cứu tính khả thi của các hạng mục công năng, phương án tổng mức đầu tư, huy động nguồn lực và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm dự án được đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả, bền vững.

Chính thức từ hôm nay (15/11), quy định mới về giao dịch chuyển tiền 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu và 100 triệu đồng được áp dụng
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Cầu cửa lục

quảng ninh

Bùi Văn Khắng

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