Việt Nam còn cơ hội giành thêm HCV ASIAD 2026 ở những môn nào?

Đoàn thể thao sẽ còn 6 ngày thi đấu (tính cả hôm nay) để nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu HCV đặt ra.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là giành từ 4 đến 6 HCV. Tính đến hết sáng ngày 29/9/2026, Việt Nam đã có 2 tấm HCV nhờ công của đội tuyển karate (nội dung kata đồng đội nữ) và đội tuyển cầu mây (nội dung đôi nữ).

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong những ngày thi đấu còn lại, niềm hy vọng vàng của Việt Nam tiếp tục đổ dồn vào các môn thể thao mũi nhọn.

Kỳ vọng lớn nhất được đặt vào nội dung 4 nữ môn cầu mây bắt đầu tranh tài từ ngày mai (30/9). Việt Nam hiện là đương kim vô địch, với tấm HCV ASIAD giành được năm 2023, với sự góp công của các VĐV Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Cầu mây giải "cơn khát vàng" suốt 1 tuần qua của thể thao Việt Nam nhờ sự xuất sắc của Hồng Liên, Khánh Ly và Thu Trang. (Ảnh: Bùi Lượng)

Với môn bắn súng, vào ngày mai, Phạm Quang Huy và Vũ Tiến Nam sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh.

Dù được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đừng quên rằng phải mãi đến ASIAD 2023, Việt Nam mới có HCV đầu tiên ở môn này. Bởi vậy, cuộc cạnh tranh khi bước ra Á vận hội là hết sức khốc liệt. Đó cũng là lý do cho đến lúc này, tuyển bắn súng Việt Nam chưa thể có được HCV như mong đợi.

Phạm Quang Huy trước đó đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD ở nội dung 10m súng ngắn hơi. (Ảnh: Linh Đan)

Ở môn điền kinh, đội chạy 4x400m nam và 4x400m nữ của Việt Nam đều đã giành quyền vào chung kết. Các chân chạy Việt Nam sẽ thi đấu 2 nội dung này vào tối nay. Cơ hội tranh HCV là tương đối khó khăn, đặc biệt khi Bahrain là đối thủ cực mạnh, đã giành HCV 400m nữ, 4x400m hỗn hợp nam nữ, còn Thái Lan đoạt HCV 400m nam.

Kỳ vọng giành vàng có thể đến ở Thể thao điện tử (eSports). Sau tấm HCĐ lịch sử của bộ môn Naraka: Bladepoint, eSports Việt Nam đang dồn mọi sự chú ý vào PUBG Mobile. Tuyển Việt Nam mang tới ASIAD 2026 bộ khung nòng cốt 100% là các siêu sao thuộc biên chế Team Flash (thương hiệu "Chớp Cam" giàu thành tích quốc tế). Đội tuyển này đang nhận được kỳ vọng rất lớn và hi vọng sẽ có sự bùng nổ từ các VĐV.

Đội chạy 4x400m nữ của Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games. Nhưng bước ra sân chơi ASIAD sẽ là câu chuyện rất khác. (Ảnh: Linh Đan)

Trong những ngày tới, các môn võ như boxing, taekwondo, vật, judo, jujitsu cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở môn boxing, hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ) và Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75kg nữ) đã vào đến bán kết. Cả hai sẽ chơi trận bán kết vào ngày 30/9. Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ người Kazakhstan, còn Lưu Diễm Quỳnh đụng đội võ sĩ người Trung Quốc.

Môn taekwondo có các nội dung quyền biểu diễn, đấu thực tế ảo (Virtual Taekwondo - lần đầu tiên được đưa vào thi đấu) và thi đấu đối kháng. Tuy nhiên so với đầu trường châu lục, vị thế của taekwondo Việt Nam những qua đã giảm khá nhiều, nên việc cạnh tranh HCV sẽ rất khó khăn.

Với vật, judo và jujitsu, Việt Nam luôn là đội giữ vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên khi bước ra châu Á, đây sẽ là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt và không dễ cho các VĐV Việt Nam khi đối thủ từ Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Mông Cổ… đều rất mạnh.