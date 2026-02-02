Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD: Bà Phạm Thu Hương cùng em gái lọt vào danh sách

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD, là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Phạm Thị Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương - vợ của ông Phạm Nhật Vượng

Bà Phạm Thu Hương, người sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD, hiện là Phó chủ tịch Vingroup. Bà là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và là một trong những người sáng lập tập đoàn này. Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina. Bà trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn.

Phạm Thúy Hằng

Một lãnh đạo khác của Vingroup là bà Phạm Thúy Hằng cũng lọt vào danh sách tỷ phú với tài sản 1,5 tỷ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng lọt vào danh sách tỷ phú với tài sản 1,5 tỷ USD

Phạm Thúy Hằng sinh ngày 10/9/1974 tại Hà Nội. Bà có 2 người chị gồm Phạm Thu Hương – vợ của Phạm Nhật Vượng và Phạm Ngọc Linh. Chồng của bà là Nguyễn Quốc Thành, hiện đang giữ chức vụ thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn VIC.

Bà tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Những năm đầu khi vợ chồng Phạm Thu Hương và Phạm Nhật Vượng về nước, bà đã sát cánh cùng Phạm Thu Hương và anh rể trong những ngày đầu tiên xây dựng tập đoàn. Chính nhờ sự hỗ trợ đó mà tập đoàn VIC đã có những bước phát triển thần tốc.

Ngô Chí Dũng

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là tỷ phú USD mới thứ 3 được lọt vào danh sách của Forbes lần này.

Ông đang nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14%. Khối tài sản của Chủ tịch VPBank là 1,1 tỷ USD, theo Forbes.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Chủ tịch Ngô Chí Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

Từ năm 1992 đến năm 1996: Ông Dũng kinh doanh tại Matxcơva, Liên Bang Nga.

Từ năm 1996 đến năm 2004: Ông là cổ đông sáng lập & thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Bảo vệ luận án tiến sỹ Viện nghiên cứu chiến lược chính trị kinh tế thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Liên Bang Nga. Hoạt động kinh doanh tại Liên Bang Nga.

Từ năm 2006 đến năm 2010: Ông Dũng làm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Từ năm 2007 đến năm 2009: Ông Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KBG Group (Liên Bang Nga).

Bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng cùng ông Ngô Chí Dũng trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực - Ảnh: Forbes.

Từ năm 2010 đến nay: Ông Dũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam hiện vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 21,1 tỷ USD.