Việt Nam có thể xuất hiện thêm những tòa nhà chọc trời nào?

Hàng loạt đề xuất xây dựng các tòa nhà từ gần 90 đến hơn 100 tầng sẽ mang đến diện mạo mới cho các đô thị lớn tại Việt Nam.

Làn sóng phát triển các công trình siêu cao tầng đang dần xuất hiện tại nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại Việt Nam. Đáng chú ý, một số phương án quy hoạch có tòa tháp cao trên 100 tầng, được kỳ vọng trở thành những điểm nhấn kiến trúc mới trong những năm tới.

Tháp Kỷ nguyên 109 tầng tại Hà Nội

Mới đây, trong phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hà Nội đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.

Ảnh phối cảnh Tháp Kỷ nguyên 109 tầng. (Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội)

Theo báo cáo của Hà Nội, các công trình trong khu vực được định hướng có tầng cao phổ biến khoảng 30-45 tầng. Riêng Tháp Kỷ nguyên được định hướng trở thành công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị, với số tầng cao hơn gấp đôi mặt bằng chung.

Tuy nhiên, thông tin công bố hiện chưa nêu cụ thể vị trí, chức năng, diện tích cũng như thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên 109 tầng.

Tháp tài chính 108 tầng ở phía Bắc sông Hồng

Tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh BRG và Sumitomo Corporation phát triển gây chú ý với quy hoạch tháp tài chính cao 108 tầng (còn được gọi là tháp Phương Trạch).

Dự án có quy mô khoảng 272 ha, tổng vốn đầu tư được công bố lên tới khoảng 4,2 tỷ USD. Vị trí dự án nằm gần cầu Nhật Tân, trên trục kết nối sân bay quốc tế Nội Bài với khu vực trung tâm Hà Nội.

Phương án kiến trúc tháp 108 tầng ở Hà Nội. (Ảnh: CĐT)

Theo phương án thiết kế được giới thiệu, Phương Trạch Tower có chiều cao dự kiến hơn 639m. Nếu được xây dựng đúng phương án này, tháp Phương Trạch sẽ bỏ xa Landmark 81 (461,2 m) để xác lập kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam và lọt top Đông Nam Á.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm, tháp Phương Trạch được định hướng trở thành hạt nhân tài chính, thương mại và dịch vụ mới tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Tòa nhà dự kiến có tổng diện tích sàn khoảng 133.000 m².

Tháp dịch vụ 108 tầng tại Đông Anh

Cũng trong khu vực phát triển mới phía Bắc sông Hồng, một công trình 108 tầng đang được đề xuất tại Khu đô thị thông minh - sinh thái tại xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh (Hà Nội).

Khu đô thị rộng khoảng 268ha, nằm giáp đê Tả sông Hồng ở phía bắc, giáp bãi sông Hồng ở phía nam. Dự án có vốn sơ bộ gần 21.300 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 70.000 người.

Phối cảnh toà tháp dịch vụ 108 tầng. (Ảnh: Báo cáo DTM)

Bên trong dự án sẽ có hơn 800 căn biệt thự với thiết kế 3 tầng, 17 tòa chung cư cao 25 - 40 tầng và 6 tòa hỗn hợp cao 40 tầng. Nổi bật giữa quần thể này là tòa tháp dịch vụ 108 tầng.

Tòa nhà được đặt tại quảng trường trung tâm, giữ vai trò “trái tim” của khu đô thị, có chức năng thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ. Nếu hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng thứ hai tại Hà Nội.

Hanoi Twin Towers 99 tầng

Khác với 3 công trình hướng về sông Hồng, Hanoi Twin Towers 99 do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên và Công ty cổ phần Thaiholdings đề xuất, nằm trên khu “đất vàng” số 5-7 Đào Duy Anh, gần nút giao Kim Liên - cửa ngõ phía Nam trung tâm Hà Nội.

Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô. (Ảnh: Vietnam Skyscrapercity & Skyline)

Theo đề xuất, công trình nằm trên khu đất gần 35.000 m², gồm 2 tòa tháp 99 tầng, 6 tầng hầm, chiều cao 568m. Tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Dự án có tổng diện tích sàn 880.000 m², phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng với trung tâm hội nghị quốc tế, biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để chính thức trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Tòa tháp 75 tầng tại Hải Phòng

Tại Hải Phòng, tháng 12/2025, Tập đoàn Doji khởi công khu phức hợp Dragon 75 Complex tại Bắc Sông Cấm với điểm nhấn là tòa tháp 75 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Dự án lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh rồng. (Ảnh: DOJI)

Dragon 75 Complex gồm hai tòa tháp: Dragon Jade 75 cao 75 tầng và Dragon Amber Residence cao 41 tầng. Trong đó, tòa tháp Dragon Jade 75 có chiều cao dự kiến 388m. Với quy mô này, Dragon Jade 75 được xem là công trình cao nhất miền Bắc tại thời điểm khởi công, đồng thời nằm trong nhóm các tòa tháp cao nhất cả nước.

Không lựa chọn một khối tháp thẳng đứng đơn thuần, thiết kế Dragon Jade 75 là những đường nét mềm và cảm giác chuyển động, gợi liên tưởng tới dáng rồng đang vươn lên.

Tòa nhà cao 408m tại Đà Nẵng

Tháng 8/2025, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown trên khu đất Công viên Châu Á cũ, ven sông Hàn. Dự án có quy mô gần 77 ha và tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Phối cảnh tòa nhà 69 tầng. (Ảnh: CĐT)

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408m, với 5 tầng hầm. Công trình được bố trí nhiều chức năng gồm khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khu hội nghị và đài quan sát.

Khi hoàn thành, công trình dự kiến trở thành tòa nhà cao nhất miền Trung và là một trong những công trình cao nhất Việt Nam.

Tháp 108 tầng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Ở phía Nam, tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP.HCM) cũng có một tòa nhà chọc trời cao 108 tầng. Tòa tháp 108 tầng là hạng mục nổi bật trong siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Ảnh phối cảnh tòa tháp 108 tầng Cần Giờ. (Ảnh: Vinhomes Cần Giờ)

Nằm tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), tòa tháp 108 tầng được định hướng trở thành trung tâm thương mại - tài chính - dịch vụ - cảng biển của đại đô thị Cần Giờ.

Nếu được xây dựng theo quy hoạch, tòa tháp 108 tầng sẽ trở thành một trong những công trình cao tầng nổi bật của TP.HCM trong tương lai.

Tháp IFC 99 tầng tại TP.HCM

Vừa qua, TP.HCM chọn phương án A168 của Kohn Pedersen Fox Associates làm phương án kiến trúc trúng tuyển, làm cơ sở triển khai cụm dự án biểu tượng VIFC-HCMC.

Phối cảnh tòa nhà biểu tượng tài chính 99 tầng tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Theo phương án được lựa chọn, cụm công trình gồm 3 hạng mục chính, hình thành một tổ hợp đa chức năng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Tâm điểm là tháp biểu tượng IFC-99F HCMC cao 99 tầng tại lô 1.K1.8.HH.

Theo đề xuất trước đó, IFC-99F HCMC mang quy mô của một siêu công trình với 99 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 400.000m². Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 1,15 tỷ USD. Với chiều cao khoảng 500m theo đề xuất, tòa tháp biểu tượng IFC-99F HCMC 99 tầng có thể lọt nhóm những công trình cao hàng đầu châu Á.