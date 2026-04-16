HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam có nữ thần mặt mộc như gắn spotlight trên người, đẹp đến mức khiến Hoa hậu đứng chung suýt "tàng hình"

LIÊN HOA/ CLIP: ĐI SOI SAO ĐI, |

Nhan sắc của mỹ nhân này chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng.

Tối 14/4, sự kiện ra mắt phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng không chỉ gây chú ý bởi dàn sao góp mặt đông đảo mà còn trở thành "sàn đấu visual" đúng nghĩa khi quy tụ loạt mỹ nhân đình đám. Giữa bầu không khí sôi động đó, một khoảnh khắc đọ sắc giữa Phương Anh Đào và Hoa hậu Kiều Duy bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen.

Trong đoạn clip được lan truyền, cả hai cùng xếp hàng chờ đến lượt bước lên thảm đỏ. Phương Anh Đào xuất hiện trong chiếc đầm đen tối giản, trong khi Hoa hậu Kiều Duy diện váy trắng, mái tóc bồng bềnh, tạo nên sự đối lập rõ nét về phong cách. Nếu Kiều Duy mang đến hình ảnh ngọt ngào thì Phương Anh Đào lại ghi điểm bằng thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Phương Anh Đào hút spotlight với visual 10 điểm

Điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất nằm ở những khoảnh khắc rất ngắn khi camera lia qua. Dù đứng cạnh một Hoa hậu với visual nổi bật, Phương Anh Đào vẫn toát lên khí chất riêng, kiểu "aura" rất khó gọi tên nhưng đủ để khiến ánh nhìn tự động dồn về phía cô. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm quá sắc sảo, nữ diễn viên vẫn nổi bật theo cách rất tự nhiên.

Lối makeup nhẹ, gần như trong veo giúp cô giữ được vẻ đẹp cuốn hút. Chính sự tối giản này lại trở thành lợi thế, khiến cô nổi bật giữa một dàn mỹ nhân Vbiz. Trong khi đó, Kiều Duy vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, thần thái Hoa hậu. Tuy nhiên, khi đứng chung khung hình, sự đối lập giữa hai phong cách lại vô tình tạo nên hiệu ứng thú vị, nơi Phương Anh Đào trở thành tâm điểm theo cách rất riêng, khiến nhiều người thừa nhận đã "mải ngắm" mà suýt quên mất sự hiện diện của Hoa hậu phía sau.

Phương Anh Đào khiến mọi người dán mắt nhìn ngay từ khi xuất hiện

Khó có thể phủ nhận trong khung hình chung, Phương Anh Đào quá cuốn hút

Phương Anh Đào sinh năm 1992, quê Bạc Liêu. Cô bắt đầu gây chú ý với khán giả khi góp mặt trong bộ phim độc lập Nhắm mắt thấy mùa hè (2018), ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Sau cột mốc này, nữ diễn viên dần xuất hiện đều đặn trong nhiều dự án điện ảnh, từng bước khẳng định tên tuổi bằng thực lực.

Cô để lại dấu ấn rõ nét qua loạt phim như Trò Tàn Rực Rỡ, nơi khả năng thể hiện tâm lý nhân vật được đánh giá cao, hay Mai - tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng và gây tiếng vang lớn tại phòng vé. Bên cạnh đó, sự xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho cũng tiếp tục giúp Phương Anh Đào khẳng định sức hút khi vừa đảm bảo yếu tố nghệ thuật, vừa chinh phục được khán giả đại chúng.

Phương Anh Đào từng bước chứng minh năng lực diễn xuất qua nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám

Phương Anh Đào không chỉ ghi điểm bằng diễn xuất mà còn được netizen ưu ái gọi là một trong những nữ diễn viên sở hữu mặt mộc đẹp nhất Vbiz.Trong loạt ảnh đời thường, Phương Anh Đào thường xuyên xuất hiện với gương mặt gần như không son phấn, thậm chí chỉ cần ánh sáng tự nhiên cũng đủ làm nổi bật làn da khỏe khoắn và nụ cười tươi tắn. Dù là khoảnh khắc ngồi ăn uống giản dị hay những bức selfie đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được visual mướt mắt, không có sự chênh lệch quá lớn so với khi lên hình chính thức.

Chính sự tối giản này lại trở thành "vũ khí" giúp cô tạo nên sức hút riêng. Không cần layout makeup sắc sảo hay styling cầu kỳ, Phương Anh Đào vẫn dễ dàng khiến người đối diện chú ý nhờ vẻ đẹp thanh thuần, gần gũi nhưng không kém phần cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, dù là tại sự kiện hay trong những khung hình đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, visual của cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Cô gắn bó với việc tập yoga, chú trọng chế độ ăn uống và xây dựng thói quen sinh hoạt tích cực. Nhờ vậy, ở tuổi 34, nữ diễn viên vẫn sở hữu sắc vóc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ, ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng.

Mặt mộc của Phương Anh Đào

Làn da khoẻ, đường nét gương mặt hài hoà giúp nữ diễn viên tự tin khi chia sẻ hình ảnh "tiết kiệm" son phấn

Nhiều khán giả ưu ái gọi Phương Anh Đào là nữ diễn viên có mặt mộc đẹp nhất Vbiz

Ảnh: FBNV

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại