Việt Nam có nhà máy sản xuất "siêu vật liệu” bền gấp 200 lần thép, từng mang về giải Nobel Vật lý

Theo Ủy ban Nobel, graphene còn dẫn điện tốt tương đương đồng và dẫn nhiệt tốt hơn mọi vật liệu khác đã biết.

Khánh thành nhà máy sản xuất loại vật liệu cứng gấp 200 lần thép

Sáng 31/10/2026, Công ty CP Việt Nam Graphene Global khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng graphene. Dự án có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất thiết kế 3.600 kg sản phẩm mỗi năm, xây dựng trên diện tích 1,35 ha.

Các con số tại lễ khánh thành đã khác đáng kể so với hồ sơ ban đầu. Khi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2025, dự án đăng ký vốn 127 tỷ đồng, công suất 1.800 kg graphene/năm, diện tích nhà xưởng 2.700 m².

So với hồ sơ này, vốn đầu tư thực hiện tăng 75 tỷ đồng, tương đương 59%, còn công suất tăng 1.800 kg/năm, tương đương 100%. Về tiến độ, nhà đầu tư từng cam kết đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 3/2026; thời điểm khánh thành thực tế muộn hơn khoảng 7 tháng.

Nguồn: Trung Nghĩa (Báo Gia Lai)

Graphene là một lớp nguyên tử carbon xếp theo cấu trúc lục giác, chỉ dày đúng một nguyên tử. Năm 2004, hai nhà khoa học Andre Geim và Konstantin Novoselov tại Đại học Manchester (Anh) lần đầu tách được vật liệu này bằng cách dùng băng dính bóc dần từng lớp than chì; công trình mang về cho họ giải Nobel Vật lý năm 2010.

Năm 2008, nhóm nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) công bố trên tạp chí Science kết quả đo cho thấy graphene đơn lớp là vật liệu bền nhất từng được đo, với độ bền kéo gấp khoảng 200 lần thép. Theo Ủy ban Nobel, graphene còn dẫn điện tốt tương đương đồng và dẫn nhiệt tốt hơn mọi vật liệu khác đã biết.

Các đặc tính kỷ lục trên được đo trên graphene đơn lớp nguyên chất. GO và rGO mà nhà máy tại Gia Lai sản xuất là các dạng dẫn xuất của graphene, chủ yếu được dùng làm phụ gia để cải thiện tính năng của vật liệu khác như bê tông, nhựa hay điện cực pin.

Công nghệ chuyển giao từ Thái Lan, bán vật liệu cho doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Tiến Danh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Việt Nam Graphene Global, dự án bắt nguồn từ ngày 2/3/2024, khi đoàn công tác tỉnh Bình Định (cũ) ký biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ với GS.TS Pichatt Palanugool. Doanh nghiệp khởi công nhà máy ngày 24/8/2025 và hoàn thành lắp đặt dây chuyền ngày 2/7/2026. Ngày 6/2/2026, công ty ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Khoa học Vật liệu.

Nhà máy hiện tập trung vào hai dòng sản phẩm là graphene oxide (GO) và graphene oxide khử (rGO), với độ tinh khiết công bố trên 99%. Phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị phân tích XRD, UV-Vis và Raman để kiểm tra từng lô hàng trước khi xuất xưởng. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình B2B, cung cấp graphene dạng bột và dạng dung dịch cho các ngành pin điện hóa, bê tông, vật liệu composite, vải kỹ thuật và nhựa đường.

Về định hướng, công ty nêu ba nhiệm vụ trọng tâm: duy trì chất lượng GO và rGO ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ khách hàng trong và ngoài nước; nghiên cứu đưa graphene vào dây dẫn điện thế hệ mới và vật liệu tản nhiệt; và hợp tác với các viện, trường để đào tạo kỹ sư tại địa phương. Đội ngũ vận hành và nghiên cứu hiện gồm hai chuyên gia quốc tế cùng 15 thực tập sinh của Trường Đại học Quy Nhơn, làm việc tại phòng Nghiên cứu và Phát triển từ tháng 8/2026.

Việt Nam Graphene Global được thành lập ngày 17/12/2024, khoảng 9 tháng sau buổi ký biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, ngành nghề chính là sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Ông Nguyễn Tiến Danh góp 4 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ, và là người đại diện theo pháp luật; hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Ngọc Bảo Châu và ông Nguyễn Tiến Thành, mỗi người góp 500 triệu đồng, tương đương 10%.