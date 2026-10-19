Việt Nam có một tỷ phú sang nước nghèo bậc nhất thế giới làm đại đô thị rộng 6.300ha, nhắm chuyển đổi 300.000 xe xăng tại nơi sở hữu “kho báu” ngành xe điện

Tại quốc gia nghèo bậc nhất châu Phi nhưng sở hữu nguồn cobalt khổng lồ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nghiên cứu phát triển đại đô thị 6.300 ha và thúc đẩy giao thông xanh.

Ngày 25/10/2025, Vingroup và chính quyền thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh. Trọng tâm của thỏa thuận là một đại đô thị ven sông có diện tích khoảng 6.300 ha, nằm giữa bờ nam sông Congo và khu vực phía bắc sân bay quốc tế N’djili.

Theo công bố của Vingroup, khu đô thị được định hướng trở thành một trung tâm đô thị mới của Kinshasa, kết hợp nhà ở với các công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội. Các chức năng được đề cập gồm biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và một khu hành chính dành cho các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Một chi tiết đáng chú ý trong thỏa thuận là chính quyền Kinshasa dự kiến bố trí đất miễn phí cho Vingroup để triển khai dự án. Theo Vingroup, mục tiêu của dự án không chỉ là phát triển nhà ở mà còn hình thành một trung tâm đô thị hiện đại, cải thiện chất lượng sống của người dân và tạo điểm đến du lịch mới cho thủ đô Congo.

Sau thỏa thuận được ký vào tháng 10/2025, dự án tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động làm việc giữa Vingroup và chính quyền Kinshasa.

Ngày 3/2/2026, theo hãng thông tấn nhà nước Congo ACP, đại diện chính quyền thành phố cùng đại diện Vingroup đã khảo sát một địa điểm được dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội tại khu vực Tshangu. Các bên trao đổi với cộng đồng nông nghiệp địa phương, đánh giá địa điểm và xác định những nhu cầu ưu tiên.

Thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Congo ACP, chương trình hợp tác hướng tới phát triển nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu hành chính trên khu đất khoảng 6.300 ha. Hoạt động khảo sát cũng gắn với kế hoạch hỗ trợ cộng đồng nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đến ngày 3/7/2026, đại diện Vingroup tiếp tục báo cáo với Thống đốc Kinshasa Daniel Bumba Lubaki về tiến độ dự án phát triển đô thị. Theo ACP, cuộc làm việc tập trung đánh giá tình hình thực hiện các dự án trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên, trong đó có kế hoạch xây dựng nhà ở trên diện tích 6.300 ha.

Cũng tại cuộc họp này, các bên trao đổi về dự án giao thông xanh, với một trong những bước tiếp theo được đề cập là mua sắm xe buýt điện. Chính quyền Kinshasa đồng thời yêu cầu các bên tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ để sớm mang lại hiệu quả cho người dân.

Không dừng ở bất động sản, kế hoạch tại Kinshasa còn bao gồm phát triển hệ thống giao thông xanh. Hai bên đặt mục tiêu chuyển đổi hơn 300.000 phương tiện chạy xăng sang xe điện, đồng thời nghiên cứu phát triển xe buýt điện, taxi điện, tuyến BRT và mạng lưới trạm sạc. VinFast sẽ cung cấp phương tiện, trong khi hạ tầng sạc và các dịch vụ vận hành có sự tham gia của VinFast và GSM.

Ngày 10/2/2026, VinFast tiếp tục công bố đã ký MoU với Exposure SARL về khả năng cung cấp xe điện phục vụ dịch vụ taxi tại Kinshasa. Hai bên dự kiến nghiên cứu kế hoạch cung cấp lô xe đầu tiên, trong đó có các mẫu Limo Green và Herio Green, đồng thời xem xét khả năng để Exposure trở thành nhà phân phối xe VinFast tại thị trường Congo.

Congo sở hữu hơn 70% trữ lượng Cobalt toàn cầu.

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hiện có dân số hơn 100 triệu người. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của DRC năm 2024 đạt hơn 76,7 tỷ USD. Dù sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, quốc gia này thường xuyên nằm trong nhóm những nước nghèo nhất thế giới, đồng thời đối mặt với tình hình an ninh bất ổn và lạm phát cao. Sang năm 2025, GDP của Congo đạt khoảng 92,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, DRC hiện sở hữu sở hữu "kho báu" quý giá nhất cho tương lai của xe điện, đó là trữ lượng cobalt và đồng khổng lồ, hai thành phần không thể thiếu trong pin lithium-ion.

Nếu không có Cobalt, ngành công nghiệp xe điện toàn cầu sẽ tê liệt và DRC sở hữu hơn 70% trữ lượng Cobalt toàn cầu. Trữ lượng Đồng của họ cũng thuộc top đầu thế giới.