Việt Nam có một tỷ phú sang Campuchia quy hoạch hàng nghìn ha sầu riêng: Chuyên xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, mục tiêu thu hoạch 40.000 tấn mỗi vụ

Giống sầu riêng được doanh nghiệp lựa chọn là Dona của Thái Lan.

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THACO AGRI - doanh nghiệp nông nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương đã quy hoạch 2.000 ha sầu riêng tại Việt Nam và Campuchia, với sản lượng dự kiến 40.000 tấn mỗi vụ. Doanh nghiệp định hướng đưa mặt hàng này vào chuỗi sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi và hướng đến thị trường Trung Quốc cùng các quốc gia khác.

Theo thông tin trên website chính thức của THACO AGRI, giống sầu riêng được doanh nghiệp lựa chọn là Dona của Thái Lan. Vùng trồng được quy hoạch tại Việt Nam và Campuchia, với mùa thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm. Các chỉ tiêu được công bố gồm diện tích quy hoạch 2.000 ha và sản lượng 40.000 tấn mỗi vụ.

THACO AGRI cho biết sầu riêng được trồng theo hình thức chuyên canh và xen canh trên các đồng cỏ chăn nuôi. Quy trình canh tác tại nông trường được doanh nghiệp định hướng tuân thủ tiêu chuẩn GLOBALG.A.P., nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất và đáp ứng yêu cầu về chất lượng nông sản.

Sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái được THACO AGRI phát triển bên cạnh chuối, xoài, dứa và bưởi. Doanh nghiệp theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và logistics tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Theo website THACO AGRI, doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất nông nghiệp trên tổng diện tích hơn 95.000 ha tại ba quốc gia. Trong đó, diện tích tại Việt Nam hơn 13.000 ha, Campuchia hơn 50.000 ha và Lào hơn 31.000 ha. Đây là tổng quỹ đất phục vụ nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp, không phải diện tích riêng dành cho sầu riêng.

Tại Campuchia, THACO AGRI phát triển các khu liên hợp nông nghiệp ở tỉnh Ratanakiri và Kratie, quy hoạch vùng cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài và bưởi kết hợp chăn nuôi bò. Tại Việt Nam, doanh nghiệp cũng quy hoạch vùng trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi và các vùng trồng chuyên canh.

Việc kết hợp nhiều hoạt động sản xuất trong cùng hệ thống là một phần trong định hướng nông nghiệp tích hợp và tuần hoàn của doanh nghiệp. Dù vậy, hiệu quả của mô hình đối với riêng mặt hàng sầu riêng cần được đánh giá dựa trên diện tích thực trồng, năng suất, chi phí sản xuất và kết quả tiêu thụ thực tế.

Trong thông điệp đầu năm 2026, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết đến cuối năm 2025, THACO AGRI cơ bản hình thành 4 khu liên hợp sản xuất nông nghiệp tại Campuchia, Lào và Gia Lai, phát triển các loại cây ăn trái nhiệt đới kết hợp chăn nuôi bò. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa tổng diện tích trồng sầu riêng, xoài và bưởi lên 8.200 ha, đồng thời nâng tổng đàn bò lên hơn 200.000 con.