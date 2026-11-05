Việt Nam có một sân bay suốt 22 năm không có chuyến bay nào sắp được “hồi sinh” bằng nguồn vốn hơn 5.200 tỷ đồng

Cảng hàng không Nà Sản được đề xuất quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có công suất 1 triệu hành khách/năm và 2.500 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương đến năm 2030.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình đề nghị Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo hồ sơ trình thẩm định, Cảng hàng không Nà Sản nằm trên địa bàn các xã Chiềng Mung và Mai Sơn, tỉnh Sơn La, được quy hoạch là cảng hàng không quốc nội, sử dụng chung cho mục đích dân dụng và quân sự.

Đến năm 2030, Cảng hàng không Nà Sản được đề xuất quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có công suất 1 triệu hành khách/năm và 2.500 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4C, nâng công suất lên 1,8 triệu hành khách/năm và 4.500 tấn hàng hóa/năm.

Về kết cấu hạ tầng khu bay, giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không Nà Sản được quy hoạch một đường cất hạ cánh dài 3.000 m, rộng 45 m; một đường lăn song song rộng 15 m, cách tim đường cất hạ cánh 172,5 m về phía Bắc cùng hệ thống đường lăn nối đồng bộ.

Khu sân đỗ tàu bay được quy hoạch 4 vị trí đỗ Code C vào năm 2030, có quỹ đất dự trữ để mở rộng khi cần thiết. Đến năm 2050, số vị trí đỗ dự kiến tăng lên 6 vị trí.

Nhà ga hành khách được quy hoạch với công suất 1 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đầu và mở rộng lên 1,8 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Các công trình phụ trợ, bãi đỗ ô tô, kho nhiên liệu và hệ thống dịch vụ kỹ thuật hàng không được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác từng thời kỳ.

Đáng chú ý, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Nà Sản trong giai đoạn đến năm 2030 được xác định khoảng 544,29 ha, trong đó diện tích đất hiện có là 149,49 ha và diện tích dự kiến cần bổ sung khoảng 394,8 ha.

Theo phương án phân bổ, đất khu bay dùng chung khoảng 181,65 ha, đất hàng không dân dụng khoảng 43,79 ha và đất quân sự khoảng 318,85 ha. Quy mô sử dụng đất dự kiến giữ nguyên đến năm 2050.

Về nhu cầu vốn, tại báo cáo thuyết minh quy hoạch do Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC lập, tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn đến năm 2030 được khái toán khoảng 5.260 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính khoảng 1.549 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.019 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 781 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác khoảng 336 tỷ đồng; dự phòng phí khoảng 574 tỷ đồng.

Riêng chi phí xây dựng khu bay được ước tính khoảng 1.104 tỷ đồng, công trình nhà ga hành khách khoảng 330 tỷ đồng, các công trình bảo đảm hoạt động bay khoảng 133 tỷ đồng.

Giai đoạn phát triển đến năm 2050, nhu cầu vốn đầu tư bổ sung được khái toán khoảng 1.293 tỷ đồng, tập trung mở rộng các công trình phục vụ khai thác, trong đó có nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, các công trình dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật.

Về nguồn lực thực hiện, đơn vị tư vấn đề xuất huy động đa dạng nguồn vốn, gồm ngân sách nhà nước đối với các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của Nhà nước và vốn doanh nghiệp, nhà đầu tư, nguồn vốn xã hội hóa đối với các hạng mục có khả năng thu hồi vốn.

Theo phương án phân kỳ, giai đoạn đến năm 2030 ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu như khu bay, hệ thống bảo đảm hoạt động bay, nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật để đưa Cảng hàng không Nà Sản vào khai thác đồng bộ, an toàn.

Danh mục dự án, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, phương thức đầu tư và tiến độ cụ thể sẽ được xác định trong các bước triển khai tiếp theo sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Nà Sản được người Pháp xây dựng với một đường cất hạ cánh bằng đất. Sau ngày đất nước giải phóng, Không quân Việt Nam đưa sân bay vào khai thác, phục vụ các chuyến bay bằng máy bay AN2 từ những năm 1961-1962.

Đến giai đoạn 1983-1985, hàng không dân dụng bắt đầu khai thác Nà Sản bằng các loại máy bay AN24, YAK40. Do lượng hành khách còn thấp, tần suất khai thác chưa ổn định. Từ năm 1996, hoạt động bay dần đi vào ổn định, khoảng 2 chuyến/tuần bằng máy bay ATR72.

Sau nhiều giai đoạn khai thác và tạm dừng, sân bay này đã chính thức ngừng hoạt động từ năm 2004 do cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng và hiệu quả khai thác tại thời điểm đó không cao.