Việt Nam có một 'ông lớn' sang Lào xây tổ hợp bò sữa quy mô lớn: Trang trại 8.000 con đã đi vào hoạt động, cung cấp gần 44.000 tấn sữa mỗi năm

Dự án đã đưa cụm trang trại đầu tiên vào hoạt động, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhằm chủ động nguồn cung cho đàn bò.

Vinamilk đang phát triển tổ hợp trang trại bò sữa Lao-Jagro tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, với diện tích quy hoạch giai đoạn 1 khoảng 5.000 ha. Sau nhiều năm triển khai, dự án đã có trang trại đi vào hoạt động, hình thành vùng trồng thức ăn chăn nuôi 1.400 ha và cung cấp sữa tươi nguyên liệu cho nhà máy của Vinamilk tại Việt Nam.

Dự án được thực hiện thông qua Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2015 với sự tham gia của các nhà đầu tư Lào và Nhật Bản. Tháng 7/2018, Vinamilk chính thức đầu tư và nắm giữ 51% cổ phần Lao-Jagro. Đến năm 2022, tỷ lệ sở hữu tăng lên 87,32%.

Theo Báo cáo thường niên 2025, trong năm 2025, Vinamilk tiếp tục góp thêm vốn vào Lao-Jagro qua hai đợt, lần lượt khoảng 7 triệu USD và 6,8 triệu USD. Do các cổ đông khác không tiếp tục góp vốn tương ứng, tỷ lệ sở hữu của Vinamilk tại doanh nghiệp này tăng lên 92,07% vào cuối năm 2025. Như vậy, Lao-Jagro hiện là công ty con do Vinamilk nắm quyền chi phối.

Trang trại 8.000 con đã đi vào hoạt động

Vinamilk khởi công giai đoạn 1 tổ hợp Lao-Jagro vào tháng 5/2019. Theo kế hoạch ban đầu, dự án có diện tích quy hoạch khoảng 5.000 ha, tổng đàn bò mục tiêu 24.000 con. Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn này từng được công bố khoảng 120 triệu USD.

Quá trình xây dựng được triển khai theo từng cụm trang trại. Tháng 7/2022, Vinamilk tiếp nhận 1.000 con bò sữa HF thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ để đưa về Lao-Jagro, bổ sung cho đàn bò tại trang trại.

Theo thông tin của Hiệp hội Sữa Việt Nam công bố tháng 1/2025, trang trại đầu tiên với quy mô 8.000 con đã đi vào hoạt động từ năm 2022, có khả năng cung cấp hơn 120 tấn sữa tươi mỗi ngày, tương đương gần 44.000 tấn/năm.

Trong khi đó, báo cáo phân tích doanh nghiệp tháng 3/2025 cũng ghi nhận Lao-Jagro đang khai thác khoảng 8.000 con bò, với công suất sữa khoảng 44.000 tấn/năm. Đây là số liệu vận hành cụ thể gần nhất được tìm thấy; chưa có công bố chính thức đủ căn cứ xác nhận đàn bò đã tăng lên mức mục tiêu 24.000 con trong năm 2026.

Về vốn đầu tư, tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào tháng 1/2025, Vinamilk công bố mức đầu tư cho dự án là 85,2 triệu USD, tương đương hơn 2.100 tỷ đồng. Báo cáo thường niên 2024 của doanh nghiệp ghi nhận dự án đã giải ngân 66,4 triệu USD. Sang năm 2025, Vinamilk tiếp tục góp thêm gần 13,8 triệu USD vào Lao-Jagro.

Phát triển 1.400 ha vùng nguyên liệu thức ăn

Bên cạnh chăn nuôi, vùng nguyên liệu thức ăn là một cấu phần quan trọng của tổ hợp. Theo Báo cáo thường niên 2025, Vinamilk quy hoạch hơn 2.500 ha đất trồng cây thức ăn thô xanh cho đàn bò trong toàn hệ thống, trong đó Lao-Jagro tại Lào quản lý 1.400 ha. Phần còn lại thuộc các đơn vị chăn nuôi tại Việt Nam.

Các loại cây trồng làm thức ăn cho đàn bò gồm ngô sinh khối, cỏ Ghine Mombasa, lúa và lúa mạch. Doanh nghiệp cho biết hoạt động canh tác được tổ chức theo hướng luân canh, tận dụng phân bón hữu cơ từ trang trại và sử dụng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng khu vực.

Một chi tiết đáng chú ý là sữa tươi từ Lao-Jagro hiện được vận chuyển về Nhà máy sữa Nghệ An của Vinamilk. Theo báo cáo năm 2025, doanh nghiệp áp dụng hệ thống theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, duy trì nhiệt độ sữa dưới 4 độ C để kiểm soát chất lượng nguyên liệu trên hành trình đường dài từ Lào về Việt Nam.

Điều này cho thấy dự án không chỉ dừng ở hoạt động chăn nuôi tại nước sở tại mà đã được kết nối với chuỗi sản xuất, chế biến của Vinamilk trong nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố riêng sản lượng sữa thực tế được vận chuyển từ Lao-Jagro về Việt Nam trong năm 2025 hoặc 2026.