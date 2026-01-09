Việt Nam có một "Ngọc Hoàng" U65 sống rất lạ: Nhà 10m2 giường tủ làm mỏng dính, đặc biệt thích màu hồng

Đó là NSND Quốc Khánh, tên đầy đủ là Trần Quốc Khánh, sinh năm 1962 (63 tuổi) tại Hà Nội.

Nhiều người dành sự yêu quý cho NSND Quốc Khánh không chỉ vì hình ảnh Ngọc Hoàng thuộc và các vai diễn mà còn bởi cuộc sống riêng tư giản dị, thậm chí được xem là độc nhất vô nhị trong giới nghệ sĩ.

Quốc Khánh đảm nhận vai Ngọc Hoàng ở Táo Quân trong hơn 20 năm qua

Sau khi học hết lớp 10, nghệ sĩ Quốc Khánh thi đỗ vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam (1978 - 1982). Ông là bạn học cùng lớp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ,… Tốt nghiệp xong, nam nghệ sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Bên cạnh sân khấu kịch, Quốc Khánh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt tác phẩm như Ghen, Trừng Phạt, Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Áo Lụa Hà Đông, Sóng Ở Đáy Sông, Kẻ Giấu Mặt… Tuy nhiên, vai diễ nổi tiếng nhất của nam nghệ sĩ là Ngọc Hoàng trong Táo Quân. Ông cũng là người duy nhất gắn bó với Táo Quân xuyên suốt hơn 20 năm, kể từ năm 2004.

Nhiều câu thoại do Quốc Khánh thể hiện trong vai Ngọc Hoàng từng trở thành “câu cửa miệng” như: “Thích màu hồng ghét sự giả dối”, “Quyết liệt thì mới được việc”, hay “Không làm gì mà vẫn giàu thì chỉ có đi lừa đảo”…

Song mới đây, sau xác nhận Tết Bính Ngọ không có Táo Quân, cư dân mạng tiếp tục lo lắng với thông tin NSND Quốc Khánh bị ung tư phổi, đã di căn vào xương. Cuộc sống hiện tại của Ngọc Hoàng cũng nhận về nhiều sự quan tâm.

Khán giả dành nhiều sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của NSND

Hiện tại, nam NSND vẫn sống trong ngôi nhà do bố mẹ để lại. Căn phòng riêng của ông chỉ rộng khoảng 10m². Kể từ khi mẹ qua đời năm 2017, ông sống một mình tại đây. Chia sẻ với báo Dân trí, Quốc Khánh cho biết mọi vật dụng trong phòng đều phải được thiết kế “mỏng dẹt” để phù hợp với diện tích chật hẹp.

“Nó hẹp đến nỗi giường, tủ, bàn ghế đều phải ‘chế’ mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ quần áo của tôi không đủ sâu để treo dọc, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau. Tuy nhiên, tôi quan niệm nhà to hay nhỏ không phải vấn đề, mình vui là quan trọng nhất”, nam nghệ sĩ nói.

Ngoài đời, NSND Quốc Khánh được đồng nghiệp và khán giả nhận xét là người có tính cách đặc biệt. Theo Vietnamnet, nam nghệ sĩ có thể uống tới 1 lít sữa tươi mỗi ngày, nhất là vào ban đêm và đặc biệt yêu thích màu hồng. Theo chia sẻ của ông, màu hồng mang lại cảm giác ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Anh chuộng trang phục jeans, thích câu cá đêm, chơi bi-a và được đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Việt Nam gọi vui là “Khánh quậy” bởi sự hài hước, tinh nghịch. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, Quốc Khánh có lối sống giản dị, ăn mặc bình dân và hiếm khi mua sắm đồ hiệu.

Nghệ sĩ Quốc Khánh ngày xưa

Quốc Khánh có thói quen ngủ nướng đến trưa, không nghe điện thoại từ số lạ. Nếu có người liên hệ đặt lịch diễn, ông cho biết họ chỉ cần để lại tin nhắn, ông sẽ chủ động gọi lại sau.

Ở tuổi 63, NSND Quốc Khánh là một trong số ít nghệ sĩ nổi tiếng vẫn sống độc thân. Ông từng nhiều lần nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ.

Với những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2022, ông chỉ tham gia một số hoạt động nghệ thuật chọn lọc. Năm 2023, Quốc Khánh chính thức được phong tặng danh hiệu NSND.

Nghệ sĩ Quốc Khánh và nghệ sĩ Xuân Bắc trong ngày được phong tặng danh hiệu NSND

(Tổng hợp)