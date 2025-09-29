Việt Nam có một công trình đặc biệt "vỏ Mỹ ruột Nga": Bên trong cất giấu những điều ít ai ngờ tới

Giải thích: Lò phản ứng TRIGA Mark-2 được Mỹ xây dựng năm 1963, nhưng sau năm 1975, các thanh nhiên liệu bị tháo dỡ. Liên Xô (cũ) đã khôi phục và mở rộng lò từ năm 1982, đưa vào vận hành năm 1984 với công nghệ và thiết bị mới, nên được gọi là “vỏ Mỹ ruột Nga”.

Đáp án đúng là: B. Vì lò được xây dựng bởi Mỹ nhưng khôi phục và nâng cấp bởi Liên Xô

A. Vì lò được Mỹ thiết kế và Nga cung cấp nhiên liệu sai B. Vì lò được xây dựng bởi Mỹ nhưng khôi phục và nâng cấp bởi Liên Xô đúng C. Vì lò sử dụng công nghệ Mỹ và vận hành bởi kỹ sư Nga sai D. Vì lò được Mỹ tài trợ và Nga quản lý sai

Hỏi 1: Tại sao Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được gọi là “vỏ Mỹ ruột Nga”?

Giải thích: Sau khi được Liên Xô khôi phục và mở rộng, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vận hành với công suất danh định 500 kWt từ năm 1984, gấp đôi công suất của lò TRIGA trước đó.

Hỏi 2: Công suất vận hành danh định của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sau khi được khôi phục bởi Liên Xô là bao nhiêu?

Hỏi 3: Công nghệ hạt nhân tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã phát triển thành công những sản phẩm nào sau đây?

A. Thuốc phóng xạ chứa I-131, Tc-99m, P-32 đúng B. Thiết bị chẩn đoán hình ảnh MRI sai C. Hệ thống điều khiển tự động cho công nghiệp sai D. Phần mềm phân tích dữ liệu y tế sai