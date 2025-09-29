HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Việt Nam có một công trình đặc biệt "vỏ Mỹ ruột Nga": Bên trong cất giấu những điều ít ai ngờ tới

Minh Anh |

Cơ sở này đã có tuổi đời hơn 60 năm và được biết đến với vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng nguyên tử.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Tại sao Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được gọi là “vỏ Mỹ ruột Nga”?

Đáp án đúng là: B. Vì lò được xây dựng bởi Mỹ nhưng khôi phục và nâng cấp bởi Liên Xô

Giải thích: Lò phản ứng TRIGA Mark-2 được Mỹ xây dựng năm 1963, nhưng sau năm 1975, các thanh nhiên liệu bị tháo dỡ. Liên Xô (cũ) đã khôi phục và mở rộng lò từ năm 1982, đưa vào vận hành năm 1984 với công nghệ và thiết bị mới, nên được gọi là “vỏ Mỹ ruột Nga”.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Công suất vận hành danh định của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sau khi được khôi phục bởi Liên Xô là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 500 kWt

Giải thích: Sau khi được Liên Xô khôi phục và mở rộng, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vận hành với công suất danh định 500 kWt từ năm 1984, gấp đôi công suất của lò TRIGA trước đó.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Công nghệ hạt nhân tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã phát triển thành công những sản phẩm nào sau đây?

Đáp án đúng là: A. Thuốc phóng xạ chứa I-131, Tc-99m, P-32

Giải thích: Viện đã nghiên cứu và điều chế thành công các chất đồng vị phóng xạ như I-131, Tc-99m, P-32 để sản xuất thuốc phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Kỹ thuật hạt nhân của Viện được ứng dụng trong công nghệ nào để xác định tốc độ bồi lấp các hồ thủy điện?

Đáp án đúng là: A. Công nghệ phân tích đồng vị phóng xạ

Giải thích: Kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ được ứng dụng để xác định tốc độ bồi lấp các hồ thủy điện, thủy lợi phục vụ đánh giá tuổi thọ và an toàn công trình.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Công nghệ hạt nhân tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt hỗ trợ nghiên cứu nào trong lĩnh vực nông nghiệp?

Đáp án đúng là: A. Xác định nhu cầu nước của cây trồng bằng đồng vị bền

Giải thích: Các nhà khoa học tại Viện đang nghiên cứu kỹ thuật sử dụng đồng vị bền để xác định nhu cầu nước của cây trồng, hỗ trợ tối ưu hóa nông nghiệp.

