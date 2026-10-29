HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam có hòn đảo sở hữu tới 3 kỷ lục Guinness, được bình chọn đẹp nhất châu Á, xếp trên Bali, Phuket: Ước thu hơn 50.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

Hà Giang
|

Lũy kế 10 tháng, địa điểm này đã đón trên 9 triệu lượt khách, ghi nhận tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ.

- Ảnh 1.

Một góc đảo Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam, thu hút du khách nhờ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với bờ biển dài, cát trắng mịn, làn nước trong xanh, khí hậu ôn hòa quanh năm cùng hệ sinh thái biển phong phú. Những năm qua, Phú Quốc luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ công bố kết quả bảng xếp hạng thường niên Readers' Choice Awards 2026. Theo đó, Phú Quốc dẫn đầu hạng mục "Đảo đẹp nhất châu Á" với 95,26/100 điểm. Các hòn đảo nổi tiếng khác ở khu vực như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) xếp ở vị trí thứ 6 và 7.

Tại ấn bản Anh, Phú Quốc đứng thứ hai danh sách với 98,26 điểm, chỉ sau Palawan, Philippines (98,99 điểm). Trong khi đó, đảo Phuket và Bali lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 9.

Một trong những điểm thú vị khác của Phú Quốc là các công trình được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận. Cụ thể, cáp treo Hòn Thơm được ghi nhận là "tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới". Bên cạnh đó, Nam đảo còn sở hữu nhà hàng Sun Bavaria GastroPub được chứng nhận là "nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới" và "nhà hát vô cực với màn chiếu nước lớn nhất thế giới", tại nơi tổ chức show Nụ hôn của Biển cả.

Đây là một trong những địa điểm đóng góp lớn vào doanh thu du lịch của toàn tỉnh An Giang. Theo báo cáo Kết quả hoạt động du lịch, đối ngoại mới nhất do Sở du lịch địa phương công bố, trong tháng 10, tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, địa phương thu hút 223.800 lượt khách quốc tế (tăng 50,8% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch trong thời gian này ước đạt trên 5.141 tỷ đồng (tăng 37,8% so với cùng kỳ).

Lũy kế 10 tháng, tỉnh ước đón trên 25 triệu lượt khách (tăng 17,6% so với cùng kỳ, vượt 0,3% kế hoạch năm); trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 56% so với cùng kỳ, vượt 2,1% kế hoạch năm). Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 63.063 tỷ đồng (tăng 38,1% so với cùng kỳ, đạt 90,1% kế hoạch năm).

Riêng đặc khu Phú Quốc, trong tháng 10, đặc khu ước đón 673.251 lượt khách (tăng 30,3% so với cùng kỳ); trong đó, có khoảng 223.440 lượt khách quốc tế (tăng 53,4% so với cùng kỳ) đến địa bàn. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 4.350 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ).

Lũy kế 10 tháng, Phú Quốc đã đón trên 9 triệu lượt khách (tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ, vượt 8,8% kế hoạch năm); trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế (tăng 59,4% so với cùng kỳ, vượt 6,4% kế hoạch năm).

Trong 10 tháng đầu năm, tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc ước đạt 50.326 tỷ đồng (tăng 46,9% so với cùng kỳ, vượt 10,6% kế hoạch năm).

Tags

Phú Quốc

Guinness

Condé Nast Traveler

du lịch

An Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại