Việt Nam có hit toàn cầu cả loạt idol đu trend, chủ nhân leo thẳng hạng 1 sao nữ Vbiz nhưng mãi không có hit thứ 2

Bài nhạc Việt hot toàn cầu

Từ đầu năm 2026 đến nay, TikTok chứng kiến sự bùng nổ của loạt video gắn hashtag “low cortisol” trên nền nhạc Ai Đưa Em Về do TiA (Trần Hải Châu) thể hiện. Hiện tại, hashtag “low cortisol” đã thu hút 199,9 nghìn video. Cụm từ này vốn bắt nguồn từ “hormone cortisol” - loại hormone liên quan đến căng thẳng. Trong cách diễn giải của cộng đồng mạng, “low cortisol” đại diện cho trạng thái bình thản, thư giãn, còn “high cortisol” gắn liền với áp lực và năng lượng tiêu cực. Người dùng chỉ cần lắc lư theo nhạc, ghi lại những khoảnh khắc đời thường dễ chịu như đi dạo, ăn uống hay chăm sóc bản thân để tham gia trào lưu.

Hiện tại, hashtag “low cortisol” đã thu hút 199,9 nghìn video trên TikTok

Từ đây, trend nhảy trên nền Ai Đưa Em Về nhanh chóng viral trong giới idol Kpop. Từ các thành viên ENHYPEN, ILLIT cho đến Choi Yena và nhiều idol gen 5 khác đều không đứng ngoài trào lưu này. Ngoài ra, fan Kpop cũng liên tục gắn những khoảnh khắc viral của các nhóm nhạc đang được quan tâm như CORTIS vào nền nhạc của ca khúc.

Nhiều idol đu trend "low cortisol"

Jungwon (ENHYPEN), Choi Yena và 2 thành viên ILLIT đu trend

Ai Đưa Em Về trở thành bài nhạc Việt mới nhất tạo được sức hút toàn cầu nhờ hiệu ứng mạng xã hội. Đầu tháng 3, 2 version của ca khúc lần lượt đứng vị trí #1 và #2 trên BXH Spotify Viral 50 tại 5 quốc gia gồm Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand và Indonesia. Ca khúc đồng thời xuất hiện trong nhiều playlist sở hữu hàng triệu người theo dõi tại Mỹ, Philippines và Indonesia. Đến cuối tháng 3/2026, Ai Đưa Em Về đã sở hữu hơn 100 triệu lượt stream trên các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music… Trong khi đó trên TikTok, phần âm thanh của bài hát cũng ghi nhận hơn 700 triệu lượt xem.

Tính đến ngày 30/4, TiA chính thức cán mốc 2,1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, trở thành sao nữ Vbiz có lượng monthly listeners cao nhất hiện tại

Từ hiệu ứng MXH, Ai Đưa Em Về ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trên các nền tảng nghe nhạc số. Tính đến ngày 30/4, TiA chính thức cán mốc 2,1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, trở thành sao nữ Vbiz có lượng monthly listeners cao nhất hiện tại. Con số này thậm chí còn vượt qua GREY D hay HIEUTHUHAI - những nghệ sĩ đang sở hữu album có sức càn quét mạnh trên thị trường nhạc số cùng thời điểm.

Người nghe hàng tháng (Monthly Listeners) trên Spotify là chỉ số thống kê số lượng người dùng duy nhất đã phát nhạc của một nghệ sĩ ít nhất một lần trong vòng 28 ngày. Đây không phải tổng lượt stream, mà là thước đo mức độ phổ biến và độ phủ thực tế của nghệ sĩ trên nền tảng. Chỉ số càng cao cho thấy sản phẩm đang tiếp cận được lượng khán giả cực lớn trong thời gian ngắn.

Ai Đưa Em Về - ca khúc được TiA ra mắt năm 2019

Đáng chú ý, TiA đạt được thành tích này chỉ nhờ một bài hát ra mắt từ 7 năm trước và hiện chưa có thêm sản phẩm mới gây tiếng vang tương tự. Ai Đưa Em Về là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng, được TiA phát hành vào giữa năm 2019 với phần rap do Lê Thiện Hiếu đảm nhận.

TiA từng chia sẻ đây là sản phẩm mang màu sắc khác biệt so với phong cách âm nhạc trước đó của cô. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, pha chút ma mị, kể câu chuyện về những người nếu còn duyên sẽ quay về bên nhau dù khoảng cách thời gian hay không gian có xa xôi đến đâu. Thời điểm mới phát hành, bài hát từng được công chúng đón nhận tích cực nhờ melody cuốn hút. Tuy nhiên phải đến cơn sốt “low cortisol” của năm 2026, Ai Đưa Em Về mới thực sự bùng nổ, vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước để trở thành hiện tượng nhạc số của khu vực.

TiA Hải Châu là ai?

TiA tên thật là Trần Hải Châu, bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 2013 sau khi giành ngôi vị Quán quân chương trình Tôi Là Người Chiến Thắng mùa đầu tiên. Nhờ giọng hát nội lực cùng tư duy âm nhạc hiện đại, cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm toàn cầu Universal Music Group.

Sau giai đoạn hoạt động dưới sự quản lý của công ty lớn, TiA quyết định tách ra hoạt động độc lập để tìm kiếm màu sắc cá nhân. Cô phát triển thêm ở vai trò nhạc sĩ, thể hiện khả năng sáng tác bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Phong cách âm nhạc của TiA là sự pha trộn giữa chất Rock từ thời hoạt động underground cùng nhóm Hạc San với các màu sắc City Pop, House và R&B.

Ca sĩ TiA Hải Châu

Bên cạnh Ai Đưa Em Về, kho nhạc của TiA còn có nhiều sản phẩm mang đậm cá tính riêng như Công Chúa Trên Nương, In The Dark, Moonbow hay Deja Vu. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này chủ yếu được đón nhận trong phạm vi khán giả yêu thích màu nhạc cá tính, chưa tạo được độ phủ rộng trên thị trường đại chúng.

Về đời tư, nữ ca sĩ từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 4 năm với ca sĩ, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu. Sau khi chia tay vào cuối năm 2021, cả hai vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp văn minh và tiếp tục hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật.

TiA Hải Châu hiện tại

Dù Ai Đưa Em Về đang càn quét, là ca khúc có thành tích nổi bật nhất sự nghiệp của TiA tại thời điểm phát hành, nhưng sau đó nữ ca sĩ lại chưa có thêm sản phẩm nào tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Tên tuổi của cô dần vắng bóng khỏi các cuộc thảo luận về Vpop trước khi được nhắc đến trở lại nhờ cú hồi sinh bất ngờ của bản hit vào đầu năm nay.

Việc Ai Đưa Em Về lội ngược dòng và gây sốt trên toàn khu vực vào năm 2026 không chỉ là một hiện tượng nhạc số mang tính thời điểm, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một ca khúc. Thành công bất ngờ này cũng mở ra cơ hội để TiA một lần nữa trở lại đường đua Vpop sau nhiều năm hoạt động khá im ắng.

Ảnh: FBNV/cap màn hình