Đây còn là một gia đình với truyền thống dạy con đặc biệt.

Việt Nam có không ít gia đình doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản lớn và những doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó, gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung, những người sáng lập Tập đoàn KN Holdings, có một câu chuyện đặc biệt kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành những doanh nhân thành đạt, hai vợ chồng từng tổ chức đám cưới trong cảnh thiếu thốn, chỉ đủ tiền chụp một bức ảnh kỷ niệm. Tám năm sau, họ tiếp tục bán chiếc xe máy duy nhất để lấy vốn khởi nghiệp. Đến nay, gia đình có hai người con trưởng thành và ba thành viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung

Đám cưới chỉ có một bức ảnh, bán chiếc xe máy duy nhất để khởi nghiệp

Ông Lê Văn Kiểm sinh năm 1945 tại Huế, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha hy sinh khi ông mới 4 tuổi. Năm 1954, ông được đưa ra miền Bắc học tập tại các trường dành cho học sinh miền Nam.

Cũng trong năm ấy, bà Trần Cẩm Nhung, sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi, khi mới 8 tuổi đã theo đoàn con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, xa cha mẹ để tiếp tục việc học. Chính những năm tháng học tập xa quê đã đưa hai người gặp gỡ và nên duyên vợ chồng.

Ngày 30/4/1970, ông Kiểm và bà Nhung tổ chức một đám cưới giản dị tại Hà Nội. Tiệc cưới chỉ có trà Thái Nguyên, thuốc lá Tam Đảo, kẹo Hải Hà. Để chuẩn bị vài mâm cỗ mời người thân, hơn chục ngày trước lễ cưới, hai người còn cùng nhau đi bắt chim sẻ trên những hàng cây sấu ở Hà Nội. Bà Nhung sau đó tẩm ướp, bảo quản để dành cho ngày vui.

Dù tiết kiệm đến vậy, sau đám cưới, số tiền còn lại cũng chỉ đủ để đôi vợ chồng trẻ chụp duy nhất một bức ảnh tại hiệu ảnh Bờ Hồ. Một năm sau, con trai đầu lòng Lê Huy Hoàng chào đời. Năm 1976, gia đình tiếp tục đón con gái Lê Nữ Thùy Dương.

Tấm ảnh kỷ niệm ngày cưới của ông bà

Đến năm 1978, khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông Kiểm quyết định bán chiếc xe máy, tài sản lớn nhất của gia đình, để lấy vốn làm ăn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kiểm kể số tiền bán xe là 1.000 USD. Hai vợ chồng dùng toàn bộ số tiền mua máy trộn thức ăn gia súc. Ban ngày, họ vẫn đi làm công chức nhà nước, tối về lại tất bật vận hành máy móc.

Không có sẵn nhà xưởng lớn hay nguồn vốn dồi dào, công việc ban đầu phụ thuộc vào sự cần mẫn của cả hai. Sau đó, trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình, ông Kiểm tình cờ phát hiện hạt cao su khô cháy mạnh. Từ quan sát này, ông cùng vợ, vốn là kỹ sư hóa, nghiên cứu ép dầu hạt cao su để sử dụng trong sản xuất sơn.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Theo lời ông Kiểm, trong cuộc khủng hoảng năm 1997, gia đình từng phải bán khoảng 4–5 kg vàng tích lũy để bảo đảm tiền lương cho người lao động.

Hai người con và cách giáo dục đặc biệt của cha mẹ

Theo Forbes Việt Nam, gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung có hai người con là Lê Huy Hoàng, sinh năm 1971, và Lê Nữ Thùy Dương, sinh năm 1976. Cả hai đều tham gia các hoạt động kinh doanh của gia đình.

Trong đó, bà Lê Nữ Thùy Dương hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings, giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển tập đoàn.

Điều đáng chú ý là cách vợ chồng ông Kiểm nuôi dạy các con từ nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn năm 2022, bà Dương từng chia sẻ: "Từ nhỏ, ba mẹ đã xây dựng cho tôi ý thức tự lập từ việc học tập, sinh hoạt, đến khi tiếp cận với công việc cũng hướng cho tôi ý thức làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm".

Bà cho biết bản thân học được từ cha cách suy nghĩ, tầm nhìn chiến lược, còn từ mẹ là sự tỉ mỉ trong công việc và thái độ gần gũi với mọi người.

Bà Lê Nữ Thùy Dương

Không chỉ truyền lại kinh nghiệm, cha mẹ còn thường xuyên đưa ra những lời khuyên khi con gái đảm nhận công việc điều hành.

Đầu năm 2026, bà Dương tiếp tục nhấn mạnh rằng di sản thực sự được thừa hưởng từ cha mẹ không đơn thuần là thành quả vật chất, mà còn là cách sống, cách làm việc và tinh thần cống hiến.

Ba người trong một gia đình được phong Anh hùng Lao động, gây dựng tập đoàn đa ngành

Sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày bán chiếc xe máy để khởi nghiệp, gia đình ông Lê Văn Kiểm đã ghi dấu một thành tựu đặc biệt khi có ba thành viên thuộc hai thế hệ cùng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Cụ thể, ông Lê Văn Kiểm hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, vào các năm 2008 và 2020. Bà Trần Cẩm Nhung nhận danh hiệu này năm 2020. Đến ngày 6/12/2025, con gái của hai người là bà Lê Nữ Thùy Dương tiếp tục được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đồng Nai.

Không chỉ có dấu ấn về danh hiệu, gia đình hiện còn gắn liền với KN Holdings, tập đoàn phát triển từ hoạt động sản xuất ban đầu sang nhiều ngành nghề, lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ, khu công nghiệp và logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến sân golf Long Thành tại Đồng Nai, KN Golf Links và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng CaraWorld tại Cam Ranh, các nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa cùng hệ thống khu công nghiệp KNIC. Tập đoàn cũng có hoạt động đầu tư tại Lào.

KN Holdings là tập đoàn đa ngành, đạt được nhiều thành tựu trong nước

Bên cạnh kinh doanh, các thành viên gia đình duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những chương trình đáng chú ý là Quỹ học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm và gia đình tại Trường Đại học Thủy lợi. Không chỉ ông Kiểm, bà Nhung, hai người con mà cả thế hệ cháu cũng tham gia trao học bổng, tiếp nối hoạt động hỗ trợ sinh viên qua nhiều năm.