Việt Nam có gia đình doanh nhân với 2 người con thành đạt: Con trai SN 1982 nay là TGĐ, trước tự đạp xe đến trường, tự nộp hồ sơ du học Mỹ, doanh nghiệp gắn với gia đình hiện vận hành 12 tòa văn phòng

Đây là một gia đình nổi bật với cách người mẹ rèn luyện tính tự lập cho các con.

Nhắc đến những gia đình doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thanh, người có hơn 40 năm gắn bó với Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE), là một trường hợp đáng chú ý. Bà và chồng có hai người con thành đạt. Trong đó, con trai Nguyễn Ngọc Thái Bình (SN 1982) hiện là Tổng giám đốc REE, còn con gái Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (SN 1991).

Đằng sau sự nghiệp của các thành viên là câu chuyện về cách giáo dục đề cao tính tự lập của bà Mai Thanh. Dù gia đình có điều kiện kinh tế, người con trai vẫn tự đạp xe đến trường, tự nộp hồ sơ du học Mỹ và từng trải qua những áp lực học tập như nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Chân dung nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh

Người mẹ từng tham gia quân ngũ từ năm 16 tuổi, coi trọng việc dạy con tự lập

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952, quê gốc Tây Ninh, là con gái Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 16 tuổi, bà tham gia lực lượng quân y tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Dù là con gái một cán bộ quân đội cấp cao, bà vẫn trải qua những công việc vất vả như chẻ củi, tải gạo, lội sông, lội suối.

Sau những năm tháng trong quân ngũ, bà được cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học tập, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện lạnh rồi trở về Việt Nam năm 1982, bắt đầu làm việc tại đơn vị tiền thân của REE.

Chính những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành đã ảnh hưởng đến quan niệm sống và cách bà giáo dục con cái sau này. Nữ doanh nhân luôn khuyến khích các con tự quyết định những vấn đề trong cuộc sống, thay vì phụ thuộc vào sự sắp đặt của cha mẹ. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa bà thiếu quan tâm đến việc học hành của con. Trái lại, dù bận rộn công việc, bà vẫn dành thời gian trò chuyện, theo sát những khó khăn mà các con gặp phải.

Bà Mai Thanh khi trẻ

Một kỷ niệm được bà từng nhắc đến là khi con trai cả thi vào lớp 11 chuyên Anh Trường THPT Lê Hồng Phong nhưng ban đầu không đạt điểm chuẩn. Thấy con trai đạp xe từ trường về nhà, khóc nức nở, bà Mai Thanh rất thương con nhưng không thể làm gì để thay đổi kết quả. May mắn sau đó, trường điều chỉnh điểm chuẩn và Thái Bình trúng tuyển.

Ở một thời điểm khác, khi con trai học lớp 12, bà phát hiện con học yếu môn Hóa và có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Nhờ những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, bà kịp thời tìm cách hỗ trợ để Thái Bình vượt qua khó khăn.

Con trai SN 1982 tự đạp xe đi học, tự nộp hồ sơ du học Mỹ, nay làm Tổng giám đốc

Trong số những câu chuyện về cách giáo dục con cái của bà Mai Thanh, hành trình trưởng thành của Nguyễn Ngọc Thái Bình có nhiều chi tiết đặc biệt. Thời học lớp 12, dù gia đình có điều kiện kinh tế, Thái Bình vẫn tự đạp xe đến trường thay vì sử dụng xe máy.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chủ động nộp hồ sơ vào ba trường đại học nước ngoài và được Đại học Virginia (Mỹ) chấp nhận. Đáng chú ý, kết quả này khiến chính người mẹ cũng bất ngờ. Sau thời gian học tập tại Mỹ, Thái Bình tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii. Trở về Việt Nam, anh làm việc tại ngân hàng HSBC trước khi gia nhập REE.

Theo hồ sơ lãnh đạo trên website chính thức của REE, từ năm 2009, Thái Bình đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính. Đến tháng 8/2020, ông trở thành Phó tổng giám đốc. Đáng chú ý, việc con trai bà Mai Thanh được giao vị trí quan trọng tại REE khi còn trẻ từng gây ra những ý kiến bàn luận.

Chân dung ông Nguyễn Ngọc Thái Bình

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Mai Thanh cho biết ngay cả với người nhà, bà vẫn yêu cầu tuân thủ trình tự tuyển dụng, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn làm việc nghiêm khắc.

Không chỉ trong công việc, cách bà đồng hành với con cũng có nhiều điều đáng chú ý. Khi Thái Bình gặp khó khăn, người mẹ không đưa ra sẵn lựa chọn mà thường cùng con phân tích thông tin, đánh giá các khả năng và cân nhắc rủi ro.

Theo lời Thái Bình, dù đã lập gia đình và có con, anh vẫn tìm thấy ở mẹ sự chia sẻ giống như một người bạn, người đồng sự giàu kinh nghiệm. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, từ ngày 10/7/2026, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chính thức giữ chức Tổng giám đốc REE, kế nhiệm ông Ashok Ramachandran.

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT, chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược.

Từ cậu học trò từng tự đạp xe đến trường, chủ động nộp hồ sơ du học đến người điều hành doanh nghiệp ở tuổi 44, hành trình của Nguyễn Ngọc Thái Bình gắn với sự đồng hành của mẹ và quan niệm đề cao trách nhiệm cá nhân trong gia đình.

Doanh nghiệp gắn với gia đình hiện có 12 tòa nhà văn phòng, gần 182.000 m² diện tích cho thuê

Bên cạnh câu chuyện gia đình, doanh nghiệp gắn với sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Mai Thanh và con trai cũng sở hữu danh mục bất động sản văn phòng đáng chú ý.

Theo thông tin công bố trên website chính thức của REE, tính theo kết quả năm 2025, doanh nghiệp có danh mục 12 tòa nhà văn phòng cho thuê, với tổng diện tích 181.961 m², tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,9% và khoảng 200 khách thuê.

Trong đó, nổi bật là cụm văn phòng E.town trên đường Cộng Hòa, TP.HCM, gồm 6 tòa nhà từ E.town 1 đến E.town 6.

Ngoài ra, danh mục còn có E.town Central, REE Tower trên đường Đoàn Văn Bơ cùng các tòa nhà văn phòng tại đường Bà Hom, Nguyễn Trãi, Pasteur và Hai Bà Trưng.

Hoạt động quản lý, vận hành văn phòng được thực hiện thông qua đơn vị chuyên trách REE Property. Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh của REE, bên cạnh cơ điện lạnh, năng lượng và nước sạch.

Dù đã có nhiều thay đổi về quy mô doanh nghiệp và vị trí công việc của các thành viên, câu chuyện gia đình bà Mai Thanh vẫn gắn với những bài học về sự tự lập, trách nhiệm và tinh thần đồng hành giữa các thế hệ. Qua những chia sẻ của người mẹ và con trai, có thể thấy sự quan tâm của cha mẹ không nhất thiết là quyết định mọi việc thay con, mà còn là giúp con có đủ bản lĩnh, kiến thức và sự tự tin để lựa chọn con đường của chính mình.