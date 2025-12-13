Việt Nam có duy nhất 1 nữ diễn viên bị 9 triệu người ghét bỏ, khán giả phẫn nộ kéo tới trường quay đòi tính sổ

Nhắc đến những gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, NSND Kim Xuân luôn là cái tên khiến khán giả vừa kính trọng vừa bồi hồi nhớ lại hàng loạt vai diễn đã in sâu vào ký ức. Khả năng nhập vai đến mức “quên lối về” của bà nhiều lần khiến người xem thương thì thương thật, mà ghét thì ghét cay ghét đắng. Và câu chuyện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chính là lần bà bị khán giả phản ứng dữ dội chỉ vì diễn quá đạt trong Vòng Xoáy Tình Yêu - bộ phim từng gây bão suốt cuối thập niên 2000.

Vòng Xoáy Tình Yêu xoay quanh mối tình trắc trở giữa Khiêm (Cao Minh Đạt) - cậu ấm phong lưu của gia đình bà Kim - và Na (Thanh Thuý), cô gái nhà nghèo làm thuê trong chính căn nhà ấy. Câu chuyện rắc rối bắt đầu khi Khiêm vốn được sắp đặt đính hôn với Liễu, nhưng Liễu lại coi thường gia cảnh anh và tìm cách đánh tráo hôn sự. Đến khi phát hiện “chàng rể hụt” thực chất là thiếu gia, Liễu cùng mẹ lập tức trở mặt, hợp mưu với bà Kim để ngăn cản Khiêm - Na và tìm mọi cách đẩy cô giúp việc vào đường cùng.

Ra mắt năm 2005, bộ phim lập tức trở thành hiện tượng truyền hình, phủ sóng khắp màn ảnh nhỏ và đưa tên tuổi Thanh Thuý - Cao Minh Đạt lên hàng ngũ sao sáng của Vbiz. Tuy nhiên, điều khiến công chúng nhắc mãi chính là vai bà Kim của NSND Kim Xuân. Vì hóa thân quá đạt vào nhân vật phản diện, nữ nghệ sĩ bị “ghét lây” một cách nặng nề: khán giả mắng chửi, tẩy chay, thậm chí có người còn kéo đến trường quay để phản đối bà tham gia vai người mẹ hiền lành trong Tiếng Chuông Trôi Trên Sông.

Nhớ lại giai đoạn đó, NSND Kim Xuân từng kể rằng bà và nghệ sĩ Thanh Nam được mời đóng cặp vợ chồng cựu chiến binh đôn hậu trong Tiếng Chuông Trôi Trên Sông. Nhưng khi đoàn phim vừa đặt chân tới Bến Tre, làn sóng phản ứng bùng lên dữ dội vì bà vẫn đang “khuynh đảo” màn ảnh với vai bà Kim độc ác. Nhiều phụ nữ địa phương kéo nhau đến tận nơi ghi hình, nhất quyết muốn xem “người đàn bà ác” ngoài đời là ai và vì sao lại được giao vai người mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà dí dỏm chia sẻ: "Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng tôi không thể quên được trải nghiệm mình bị ghét đến mức mà tôi nhớ dân thành phố lúc đó có khoảng 10 triệu người thì hết 9 triệu người ghét tôi rồi. Lý do vì nhân vật hay quá. Mình cảm thấy trời ơi sao tác giả có thể tạo ra một nhân vật mà tham vọng đến như vậy".

Gắn bó với sân khấu và màn ảnh từ năm 1970, NSND Kim Xuân đã góp mặt trong hơn 100 bộ phim, lớn nhỏ đủ thể loại. Vai bà Kim vì vậy trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp phong phú của bà. Từ chính tới phụ, từ bi tới hài, mỗi nhân vật đều được nữ nghệ sĩ thể hiện với phong thái riêng, linh hoạt và tinh tế.

Dù đã bước qua tuổi lục tuần, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Bà liên tục để lại dấu ấn trong nhiều dự án đình đám như Mùi Ngò Gai, Quả Tim Máu, Lật Mặt 2, Quỷ Cẩu,… Với khả năng nhập vai đa dạng và sức làm nghề bền bỉ, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 - Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019, và được công chúng trìu mến gọi bằng cái tên “bà mẹ quốc dân”.