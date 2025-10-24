Việt Nam có đúng 1 mỹ nhân càng lên cân càng đẹp: Nhan sắc bén đứt tay, nhìn xuống body mà ngộp thở

Nhắc đến Khả Ngân, hiện lên trong đầu khán giả là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, vóc dáng thanh mảnh nhưng khỏe khoắn khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Cô từng nổi tiếng với hình tượng hot girl boxing, sau đó tham gia đóng MV ca nhạc và lấn sân sang diễn xuất.

Khả Ngân từng góp mặt ở khá nhiều dự án phim, bao gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Ở mảng phim truyền hình, cô từng xuất hiện trong các tác phẩm như Hậu Duệ Mặt Trời (bản remake từ siêu phẩm nổi tiếng của Song Hye Kyo), 11 Tháng 5 Ngày, Bác Sĩ Hạnh Phúc, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Còn với mảng phim điện ảnh, Khả Ngân từng góp mặt trong các tác phẩm như Lật Mặt 2: Phim Trường, Nàng Tiên Có 5 Nhà, 100 Ngày Bên Em, Bí mật của gió, Sám Hối...

Khả Ngân trong phim Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt.

Đáng chú ý, Khả Ngân nổi tiếng hơn cả với vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày và Trâm Anh trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Ở cả hai tác phẩm này, Khả Ngân đều "nên duyên" với Thanh Sơn, được công nhận là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ Việt.

Khả Ngân trong phim 11 Tháng 5 Ngày.

Khả Ngân và Thanh Sơn từng là cặp đôi màn ảnh cực kỳ được yêu thích.

Cả hai vai diễn nói trên, Khả Ngân đều thể hiện hình tượng cô gái xuất thân từ gia đình giàu có. Bên cạnh diễn xuất, chính vẻ ngoài xinh, sang cùng vóc dáng thanh mảnh đã giúp cô thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo nhất, qua đó ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Khả Ngân thời đóng phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.

Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh góp phần giúp cô thể hiện tốt vai diễn.

Thế nhưng gần đây khi xuất hiện tại một sự kiện, Khả Ngân lại khiến cả mạng xã hội phải choáng váng trước sự màn lột xác của mình. Trong những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, Khả Ngân lên cân thấy rõ. Tuy nhiên, điều này không khiến cho cô trở nên kém hấp dẫn mà ngược lại hoàn toàn.

Ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân hiện lên với vẻ xinh đẹp, body gợi cảm và quyến rũ vô cùng khiến ai cũng khó lòng dời mắt. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng vóc dáng có da có thịt giúp cô hút mắt hơn so với quá khứ.

Vóc dáng gợi cảm vô cùng của Khả Ngân hiện tại.

Bình luận của netizen về nhan sắc và vóc dáng của Khả Ngân hiện tại:

- Càng ngày càng đẹp thế Ngân ơi.

- Bé nay mập lên xinh quá.

- Khả Ngân có da thịt trông đẹp hơn nhiều.

- Cam thường mà đẹp cỡ này thì bên ngoài đẹp chết người.

- Ngân lúc này mới đẹp nè, lúc trước ốm quá.