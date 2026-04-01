Việt Nam có công trình vượt biển dài nhất hành tinh, xếp trên cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản về tầm nhìn ngoạn mục

Đầu tháng 3 vừa qua Tạp chí du lịch Travel + Leisure công bố danh sách 11 hệ thống cáp treo có tầm nhìn ngoạn mục nhất châu Á năm 2026. Việt Nam là quốc gia duy nhất có tới 3 hệ thống cáp treo được gọi tên, gồm: Tuyến Hòn Thơm (Phú Quốc), tuyến Bà Nà Hills (Đà Nẵng), tuyến Vinpearl (Nha Trang).

Đáng chú ý, cáp treo Hòn Thơm (nối phường An Thới với đảo Hòn Thơm) giữ vị trí số 1 của bảng xếp hạng , vượt qua các tuyến cáp treo nổi tiếng như tuyến sông băng Dagu (Tứ Xuyên, Trung Quốc), tuyến Gulmarg Gondola (Ấn Độ), tuyến Yeosu Maritime (Hàn Quốc), tuyến Yokohama Air Cabin (Nhật Bản)...

Tạp chí Mỹ đánh giá cao tuyến cáp treo này nhờ khả năng quan sát chi tiết hệ sinh thái biển từ cabin, bao gồm các rạn san hô, làng chài ven biển trong hành trình di chuyển kéo dài khoảng 15 phút.

Không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm hiếm có, tuyến cáp treo này còn sở hữu giá trị về hạ tầng. Theo đó công trình này được khởi công ngày 4/9/2015 và khánh thành ngày 4/2/2018. Ngay khi vừa đi vào hoạt động, cáp treo Hòn Thơm đã được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là “ Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với độ dài 7.899,9m ”.

Trước khi có cáp treo, du khách chỉ có thể di chuyển bằng cano trong khoảng 30 phút để đến đảo Hòn Thơm. Mặc dù di chuyển bằng cano là cơ hội để ngắm nhìn biển đảo Phú Quốc ở khoảng cách gần nhưng phương tiện này lại tồn tại một số nhược điểm như hành khách dễ bị say sóng, say tàu… dẫn đến mất sức. Sự xuất hiện của cáp treo Hòn Thơm là giải pháp hoàn hảo để du khách tiết kiệm thời gian di chuyển đồng thời giữ sức trong suốt chuyến đi.

Với vận tốc tối đa 8,5 m/s, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành chuyến du ngoạn gần 7.900m nối giữa Nam đảo Phú Quốc với Hòn Thơm.

Từ trên cáp treo, du khách có thể ngắm toàn cảnh biển đảo hoang sơ, trong xanh như ngọc tại Nam Phú Quốc.

Hệ thống cáp treo này được xây dựng trên hệ thống 6 trụ cáp chính, trong đó trụ T4 có chiều cao lên đến 174m, thuộc nhóm những trụ cáp treo cao nhất Việt Nam. Toàn bộ móng trụ được xây dựng trên nền bê tông cốt thép gia cố sâu để thích ứng với môi trường biển đảo.

Hệ thống vận hành với 69 cabin tiêu chuẩn, mỗi cabin có sức chứa tối đa 30 hành khách. Tốc độ di chuyển tối đa của cáp đạt 8,5m/s, cho phép đạt công suất vận chuyển khoảng 3.500 khách mỗi giờ.

Các cabin được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị hệ thống thông gió và chiếu sáng để đảm bảo trải nghiệm cho du khách. Tại các nhà ga, đơn vị vận hành bố trí hệ thống phanh kép, thiết bị dừng khẩn cấp và nguồn điện dự phòng để duy trì hoạt động liên tục khi có sự cố điện.

Khi di chuyển trên tuyến cáp treo này, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh biển đảo trong xanh, những mảnh rừng nguyên sinh rộng lớn ở ngay dưới chân, xa xa là những chiếc thuyền chài cá dung dị của ngư dân ven đảo. Đặc biệt, cáp treo Hòn Thơm còn là địa điểm lý tưởng để bạn chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp nhất Nam đảo Phú Quốc từ trên cao.

Khác với kiến trúc truyền thống của các nhà ga thông thường, ga Ánh Dương của tuyến cáp treo này lại được thiết kế như một đấu trường La Mã cổ đại. Đến đây, du khách sẽ bị choáng ngợp trước khung cảnh cổ kính, xa xưa với những bức tường gạch ong đổ nát, trụ cột bằng đá khổng lồ, những mái vòm đồ sộ, những bức tượng chiến binh La Mã oai vệ… Tất cả tạo thành một khung cảnh độc đáo, có một không hai thu hút hàng ngàn du khách đến check-in mỗi dịp đến Phú Quốc.

