Việt Nam có ca sĩ thủ khoa kiêm giảng viên Nhạc viện: Giọng hát quốc tế nể phục, lịch diễn phủ kín từ Á sang Âu

Nữ ca sĩ là giọng ca hiếm có của Việt Nam khi sở hữu loạt thành tích quốc tế đáng nể.

Mới đây, một chủ đề trên mạng xã hội nhắc đến dàn ca sĩ được mời góp mặt trong chương trình đang nhận nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, NSƯT Phạm Khánh Ngọc cũng được nhắc tên và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ nghệ sĩ sở hữu giọng hát nổi bật cùng hành trình hoạt động chuyên môn với nhiều dấu ấn trên các sân khấu trong nước và quốc tế.

Bài viết về NSƯT Phạm Khánh Ngọc đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả

NSƯT Phạm Khánh Ngọc là một trong những giọng soprano (giọng nữ cao) nổi bật của sân khấu opera Việt Nam, sở hữu profile dày với nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế cùng kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu lớn. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nữ nghệ sĩ bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi, sớm làm quen với âm nhạc trước khi theo đuổi con đường thanh nhạc chuyên nghiệp.

Phạm Khánh Ngọc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM năm 2014, hoàn thành cao học với thành tích xuất sắc năm 2016 và hiện là giảng viên thanh nhạc tại chính ngôi trường này, đồng thời hoạt động tại Đoàn Nhạc kịch thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO).

NSƯT Phạm Khánh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM năm 2014 và hiện là giảng viên thanh nhạc tại chính ngôi trường này

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu opera, nữ nghệ sĩ từng bước tạo dấu ấn qua các cuộc thi ca hát. Năm 2011, NSƯT Phạm Khánh Ngọc lọt Top 9 toàn quốc dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai. Hai năm sau, nữ nghệ sĩ giành giải Nhì Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM. Tiếp nối các thành tích này, vào năm 2015, nữ ca sĩ tiếp tục giành được 2 Huy chương Vàng tại Cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Cô sở hữu chất giọng giọng nữ cao màu sắc Coloratura Soprano ấn tượng với âm vực rộng và cữ âm cao hiếm thấy, có khả năng hát live "xuyên thấu" các dàn nhạc giao hưởng cỡ trung. Với việc có khả năng xử lý những quãng cao và kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản, NSƯT Phạm Khánh Ngọc sớm tạo dấu ấn tại các cuộc thi chuyên môn.

Năm 2016, Phạm Khánh Ngọc giành giải Nhì bảng chuyên nghiệp tại SLO-ASEAN Vocal Competition ở Singapore

Năm 2016, nữ nghệ sĩ giành giải Nhì bảng chuyên nghiệp tại SLO-ASEAN Vocal Competition ở Singapore, sau khi vượt qua 42 thí sinh. Ở vòng chung kết, cô thể hiện những tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao của dòng bel canto, trong đó có aria Bel Raggio Lusinghier của Rossini. Cũng trong năm này, Phạm Khánh Ngọc cùng nhóm Saigon Ladies giành Huy chương Vàng tại Festival & Competitions for Choir lần thứ 3 ở Bohol, Philippines.

Nữ nghệ sĩ từng được mời biểu diễn tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và Trung Đông như Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hungary, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ai Cập

Từ những thành tích tại các cuộc thi quốc tế, NSƯT Phạm Khánh Ngọc dần mở rộng hoạt động biểu diễn ra ngoài Việt Nam. Nữ nghệ sĩ từng được mời biểu diễn tại nhiều quốc gia ở châu Âu, châu Á và Trung Đông như Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hungary, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Ai Cập, đồng thời xuất hiện tại những không gian biểu diễn lớn như Esplanade - Theatres on the Bay ở Singapore và Wiener Konzerthaus tại Áo.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc biểu diễn trong khuôn khổ Peace Concert lần thứ 6 năm 2018 được ghi hình và phát sóng trên quốc gia Hàn Quốc KBS

Hàn Quốc cũng là nơi Phạm Khánh Ngọc để lại nhiều dấu ấn trong hành trình biểu diễn quốc tế, khi cô nhiều lần góp mặt tại các chương trình lớn ở Seoul, Incheon, trong đó có Peace Concert và sân khấu KBS Concert Hall. Đáng chú ý, phần trình diễn trong khuôn khổ Peace Concert lần thứ 6 năm 2018 được ghi hình và phát sóng trên quốc gia Hàn Quốc KBS.

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, NSƯT Phạm Khánh Ngọc còn góp mặt trong những chương trình mang tính ngoại giao văn hóa.

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, NSƯT Phạm Khánh Ngọc còn góp mặt trong những chương trình mang tính ngoại giao văn hóa. Nữ nghệ sĩ từng tham gia các chương trình kỷ niệm quan hệ Việt Nam với Áo, Tây Ban Nha và Italia. Năm 2023, cô có mặt trong đoàn nghệ thuật sang Áo, Italia và Vatican, trong đó biểu diễn tại Cappella Paolina thuộc Phủ Tổng thống Italia nhân dịp 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc còn giành nhiều giải thưởng trong nước trong lĩnh vực nhạc thính phòng và nhạc kịch

Song song với những hoạt động quốc tế, NSƯT Phạm Khánh Ngọc tiếp tục mở rộng dấu ấn trên sân khấu opera bằng loạt vai diễn kinh điển như Nữ Hoàng Đêm trong Cây Sáo Thần, Zerlina trong Don Giovanni, Frasquita trong Carmen, Adele trong Con Dơi hay Hanna Glawari trong Góa Phụ Vui Tính. Năm 2019, nữ nghệ sĩ giành giải Nhất bảng B, nội dung Hát Thính phòng Nhạc kịch tại Concour Âm nhạc Mùa Thu.

Năm 2023, Phạm Khánh Ngọc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm 2023, Phạm Khánh Ngọc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Với chất giọng soprano màu sắc cùng nền tảng thanh nhạc được đào tạo chuyên sâu, NSƯT Phạm Khánh Ngọc đã ghi dấu bằng nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm đảm nhận các vai diễn kinh điển, cùng những lần được vinh danh tại các cuộc thi thanh nhạc và biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn ở châu Á, châu Âu giúp Phạm Khánh Ngọc trở thành một trong những giọng ca nữ hiếm có của dòng nhạc cổ điển Việt Nam.

Ảnh: FBNV