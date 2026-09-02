Việt Nam có ca sĩ đang hot, hát như thất tình 20 năm nhưng cứ thoại là “mát như mùa thu Hà Nội”

Sở hữu giọng hát mê mẩn lòng người nhưng nam ca sĩ này cứ thoại là khiến khán giả đòi “cấm chat”.

Con nhà nòi với gia thế “khủng”

Hà An Huy sinh năm 2002 tại Hà Nội, từng theo học tại khoa Âm nhạc Ứng dụng, trường Đại học Thăng Long, trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật. Nam nghệ sĩ gen Z lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật đáng nể khi mẹ anh là NSƯT Minh Phương, hiện công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, còn bà ngoại là NSND Thúy Mơ, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương. Từ nhỏ được theo mẹ đi diễn, đi thu âm, tình yêu âm nhạc trong Hà An Huy cứ thế lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Hà An Huy từng theo học tại khoa Âm nhạc Ứng dụng, trường Đại học Thăng Long, trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật

Trước khi được biết đến rộng rãi, Hà An Huy đã có màn ra mắt ấn tượng tại Big Song Big Deal 2022, khi vừa hát vừa tự tay chấp bút loạt sáng tác như Tâm Trí Tôi, Miền Xa Xôi hay Bức Họa Nơi Xa. Hành trình khép lại với ngôi vị Quán quân, giúp anh bắt đầu được chú ý như một nghệ sĩ trẻ có khả năng tự sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc riêng.

Hà An Huy từng giành Quán quân Big Song Big Deal và Vietnam Idol 2023

Một năm sau, Hà An Huy tiếp tục giữ chuỗi thi đâu thắng đó tại sân chơi Vietnam Idol 2023. Ngay từ vòng thử giọng, ca khúc tự sáng tác Rơi đã giúp anh giành tấm vé vàng bước vào vòng Nhà hát. Xuyên suốt hành trình, thay vì tập trung vũ đạo, nam ca sĩ chọn lối đi an toàn nhưng chạm tới cảm xúc là lựa chọn những tiết mục giàu tự sự để phô diễn trọn vẹn giọng hát. Trong đêm chung kết, phần trình diễn Người Lạ Ơi và Rơi đã giúp anh đăng quang ngôi vị Quán quân với 43,7% tổng lượt bình chọn.

Sở hữu gương mặt sáng sân khấu và đầy năng lượng, Hà An Huy còn ghi điểm với chất giọng nhẹ nhàng, bay bổng cùng khả năng sáng tác ấn tượng

Sở hữu gương mặt sáng sân khấu và đầy năng lượng, Hà An Huy còn ghi điểm với chất giọng nhẹ nhàng, bay bổng cùng khả năng sáng tác ấn tượng. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nam ca sĩ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc vững vàng. Mỗi bài hát qua giọng ca của anh đều mang đến những cảm xúc dạt dào, thổn thức, đủ sức giữ chân khán giả.

Bứt phá tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Sở hữu tài năng nhưng cũng cần có điểm tựa để tài năng ấy được vươn xa và chạm đến công chúng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính là bệ phóng như thế đối với Hà An Huy. Góp mặt giữa dàn nghệ sĩ đã có chỗ đứng và lượng người hâm mộ riêng, sự xuất hiện của giọng ca gen Z này ngay từ đầu đã tạo nên không ít tò mò.

Nhức Tiềm Thức - Hà An Huy

Ngay trong tập mở màn phát sóng tối 27/6, anh chào sân bằng ca khúc Nhức Tiềm Thức. Tiết mục nhanh chóng gây sốt, đạt hơn 340.000 lượt xem chỉ sau hai ngày và lọt top 18 YouTube Trending. Đây cũng là tiết mục cá nhân duy nhất của chương trình góp mặt trong bảng xếp hạng này tại thời điểm đó, giúp cái tên Hà An Huy phủ sóng khắp mạng xã hội chỉ sau một tập phát sóng. Không dừng lại ở đó, màn kết hợp cùng Trịnh Thăng Bình và Thỏ (Da LAB) trong nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ với ca khúc Vỡ Tan tiếp tục giữ phong độ, đạt #14 trên Trending YoTube Music Charts.

Hà An Huy liên tục để lại nhiều dấu ấn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tại Công diễn 1, Hà An Huy giành chiến thắng với tiết mục Nợ Em Cả Bầu Trời cùng Nhà Soạn Nhạc, qua đó trở thành thủ lĩnh Nhà Chiến Mã tại Công 2. Áp lực dẫn dắt đội chưa qua, nam ca sĩ đã đối mặt thử thách mới khi tập luyện các động tác xiếc cho tiết mục Em Chỉ Im Lặng. Không ngại thử sức với những phần trình diễn mạo hiểm, anh cùng Phùng Minh Cương thực hiện màn đu dây đôi trên không đầy kịch tính, hóa thân thành những chiến binh biển cả kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca hát, vũ đạo và kỹ năng xiếc.

Cũng tại vòng thi này, Hà An Huy ví mình như “tắc kè hoa” khi liên tục làm mới hình ảnh bản thân. Vết thương trong quá trình tập luyện cùng những màn trình diễn đầy thử thách cho thấy nam ca sĩ đang chủ động phá bỏ vùng an toàn để tìm kiếm màu sắc mới. Kết quả, Nhà Chiến Mã đã giành chiến thắng trước Nhà Thám Hiểm.

Hà An Huy tiếp tục là một trong những Anh Tài nổi bật của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau Công diễn 3

Đến Công diễn 3, Hà An Huy cùng Nhà Mỹ Mãn đưa khán giả lạc vào một thế giới cổ tích đầy tưởng tượng, nơi Thần Mặt Trời, Cupid, Aladin hay Thần Biển Cả cùng xuất hiện trong ca khúc Khắp Chốn Thiên Hà tạo thành một tiết mục bắt tai, bắt mắt và giàu thông điệp tích cực. Dù được đánh giá cao về sức lan tỏa, phần trình diễn của Nhà Mỹ Mãn tiếc rằng vẫn không thể góp mặt trong Top 2 an toàn, khiến NSƯT Đại Nghĩa phải nói lời chia tay chương trình. Công diễn 3 khép lại không trọn vẹn với Hà An Huy, nhưng hành trình biến hóa phong cách xuyên suốt các vòng thi đã chứng minh rõ nét nỗ lực không ngừng làm mới bản thân, không tự đóng khung mình trong bất kỳ khuôn mẫu nghệ thuật nào của nam ca sĩ trẻ này.

“Hát sang, thoại sảng” viral khắp mạng xã hội

Nếu tài năng ca hát giúp Hà An Huy ghi điểm chuyên môn, thì chính những khoảnh khắc phát ngôn “tẻn tẻn”, ngây ngô lại là điều khiến anh viral theo một cách không ai ngờ tới. Giữa dàn anh tài dày dạn kinh nghiệm, nam ca sĩ gen Z này lại xuất hiện với hình ảnh một cậu em út có phần lúng túng, thật thà đến mức đáng yêu. Những đoạn giao lưu tưởng chừng chỉ là thủ tục lại liên tục trở thành nguồn cười bất tận khi Hà An Huy trả lời phỏng vấn với vẻ mặt ngơ ngác, càng cố giải thích lại càng khiến các đàn anh lẫn khán giả không nhịn được cười.

Meme viral khắp mạng xã hội của Hà An Huy tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Chỉ vài giờ sau khi lên sóng, loạt khoảnh khắc “trả key”, tương tác với dàn cast đã nhanh chóng được cắt thành clip ngắn, chế thành ảnh và meme, phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Không ít khán giả nhận xét, chính sự vụng về, vô tư và không màng tạo dựng hình tượng ấy lại là điều khiến Hà An Huy trở thành một trong những gương mặt được nhớ đến nhiều nhất ngay từ tập đầu tiên.

Nhiều đoạn clip “thoại sảng” của Hà An Huy thu hút nhiều sự yêu thích của khán giả

Sức hút “thoại sảng” của Hà An Huy không dừng lại ở đó. Mới đây, khi góp mặt với vai trò khách mời trong series Xin Việc do An Trương dẫn dắt, nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả phải bật cười với những phát ngôn và phản ứng ngô nghê hết sức tự nhiên. Không ít lần, chính host An Trương cũng phải “đứng hình” trước loạt câu trả lời khó đỡ từ đàn em, biến tập phát sóng thành một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất tuần qua.

Chính sự pha trộn giữa một giọng hát nội lực với những khoảnh khắc đời thường hài hước, chân thật mới là công thức giúp Hà An Huy chạm được đến trái tim khán giả

Từ một chàng trai sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từng bước khẳng định thực lực qua các cuộc thi ca hát, đến hành trình bứt phá đầy dấu ấn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hà An Huy đang cho thấy một hình ảnh nghệ sĩ trẻ trọn vẹn cả về tài năng lẫn cá tính. Và có lẽ, chính sự pha trộn giữa một giọng hát nội lực với những khoảnh khắc đời thường hài hước, chân thật mới là công thức giúp Hà An Huy chạm được đến trái tim khán giả nhanh và bền lâu đến vậy.

Ảnh: FBNV