Việt Nam có ca sĩ cưới vợ đẹp như tiên nữ: Chàng học chuyên Toán đi hát thành sao, nàng chuyên Văn tốt nghiệp trường Luật

Không chỉ có chuyện tình đẹp, học vấn của Quân A.P và Lê Khanh cũng nhận được sự quan tâm.

Thời gian gần đây, Quân A.P và Lê Khanh trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm khi chuyện tình kéo dài 14 năm của cả hai được chú ý rộng rãi. Không chỉ gây tò mò bởi hành trình yêu từ thời học sinh, cặp đôi còn khiến nhiều người chú ý bởi những thông tin thú vị về gia thế, công việc và đặc biệt là học vấn. Cùng sinh năm 1997, Quân A.P và Lê Khanh từng có thời gian ngồi chung mái trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhưng theo đuổi hai định hướng học tập khác nhau.

Không chỉ gây tò mò bởi hành trình yêu từ thời học sinh, cặp đôi Quân A.P và Lê Khanh còn khiến nhiều người chú ý bởi những thông tin thú vị về gia thế, công việc và đặc biệt là học vấn

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Ít ai biết rằng thời đi học, nam ca sĩ từng theo lớp chuyên Toán tại THPT Phan Đình Phùng. Đây cũng là ngôi trường có tiếng tại Hà Nội, nơi anh có quãng thời gian thanh xuân gắn bó cùng Lê Khanh. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Quân A.P lựa chọn Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội làm nơi tiếp tục con đường học tập.

Quân A.P học chuyên Toán tại THPT Phan Đình Phùng sau đó theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Việc theo học tại một ngôi trường chuyên đào tạo các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cho thấy nam ca sĩ đã sớm có định hướng rõ ràng cho chặng đường sau THPT. Từ một học sinh chuyên Toán, anh chuyển sang môi trường đào tạo nghệ thuật ở bậc đại học. Thông tin này cũng khiến nhiều người thích thú khi nhìn lại thời đi học của Quân A.P, bởi hình ảnh một chàng trai từng theo đuổi các môn học thiên về tính toán khá khác với những gì khán giả thường hình dung về anh.

Lê Khanh từng theo học lớp chuyên Văn tại THPT Phan Đình Phùng và sau đó theo học tại Đại học Luật Hà Nội

Về phía Lê Khanh, cô cũng có xuất phát điểm đáng chú ý khi từng theo học lớp chuyên Văn tại THPT Phan Đình Phùng. Cùng trường, cùng khóa với Quân A.P nhưng Lê Khanh lại lựa chọn một lớp chuyên khác biệt. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô tiếp tục theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Đây là thông tin được nhiều người quan tâm bởi không ít khán giả vốn chỉ biết đến Lê Khanh qua những hình ảnh đời thường và mối tình lâu năm với Quân A.P.

Cả Quân A.P và Lê Khanh đều từng theo học tại THPT Phan Đình Phùng, một trong những ngôi trường có tiếng về chất lượng giáo dục tại Hà Nội.

Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, mỗi người tiếp tục lựa chọn một hướng đi riêng ở đại học. Nếu Quân A.P theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì Lê Khanh lựa chọn Đại học Luật Hà Nội. Hiện tại, Lê Khanh hoạt động với vai trò KOL, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực Beauty & Lifestyle. Cô thường chia sẻ về làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang và phong cách sống trên mạng xã hội. Mới đây, cô còn tiết lộ bản thân đang đảm nhận công việc quản lý công ty gia đình.

Trong khi đó, Quân A.P đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng. Nam ca sĩ cũng từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2021.

Thời gian gần đây, Quân A.P liên tục khiến khán giả chú ý khi ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với Lê Khanh

Thời gian gần đây, Quân A.P liên tục khiến khán giả chú ý khi ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với Lê Khanh. Từ màn xuất hiện chung trong trang phục cô dâu, chú rể tại Running Man Vietnam đến những chia sẻ về hành trình yêu 14 năm trên Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, nam ca sĩ dần không còn giữ kín mối quan hệ lâu năm như trước. Đáng chú ý, âm nhạc cũng trở thành một cách đặc biệt để Quân A.P kể câu chuyện tình của mình, khi Lê Khanh không chỉ xuất hiện trong những hình ảnh ẩn ý mà còn trực tiếp góp mặt trong MV mới nhất.

MV 3 Phải 6 Đừng của Quân A.P với nữ chính là Lê Khanh

Tối 27/10, Quân A.P phát hành MV 3 Phải 6 Đừng, đánh dấu màn trở lại sau một thời gian chuẩn bị. Sản phẩm mang màu sắc Pop với tiết tấu vừa phải, tiếp tục khai thác thế mạnh giọng hát trầm ấm, cách thể hiện tự sự của nam ca sĩ. Tuy nhiên, điểm khiến MV nhận được nhiều sự chú ý không chỉ nằm ở phần âm nhạc hay concept hình ảnh mà còn đến từ sự góp mặt của Lê Khanh trong vai nữ chính.

Sau nhiều lần úp mở, Lê Khanh đã trực tiếp góp mặt với vai trò nữ chính trong MV Quân AP

Cả hai hóa thân thành “The Boss” và “The Girl”, hai nhân vật có tính cách đối lập nhưng dần tạo nên những rung động tình cảm. Không cần quá nhiều cảnh thân mật, những ánh mắt, nụ cười và tương tác tự nhiên giữa hai người đã trở thành điểm nhấn của MV. Đặc biệt, việc Quân A.P lựa chọn bạn gái lâu năm cho vai diễn này khiến sản phẩm mang thêm ý nghĩa riêng, thay vì đơn thuần là một màn kết hợp giữa ca sĩ và diễn viên.

Thực tế, 3 Phải 6 Đừng không phải lần đầu Quân A.P đưa những câu chuyện gợi liên tưởng đến chuyện tình của mình vào âm nhạc. Tháng 6/2025, trong MV Thiên Mệnh kết hợp cùng Hải Đăng Doo, hình ảnh một cô gái bí ẩn với gương mặt được che kín từng khiến khán giả đặt nghi vấn về danh tính Lê Khanh.

Quân A.P từng nhiều lần kể chuyện tình yêu thông qua âm nhạc

Đến tháng 12/2025, MV hoạt hình Lửa Gần Rơm tiếp tục thu hút sự chú ý khi kể câu chuyện tình yêu từ thời học sinh đến ngày kết hôn. Nhiều chi tiết trong sản phẩm được người xem liên hệ với hành trình yêu kéo dài nhiều năm của Quân A.P. Dù những suy đoán này chưa được xác nhận vào thời điểm đó, chúng cho thấy khán giả đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những câu chuyện tình cảm được nam ca sĩ gửi gắm qua âm nhạc.

Đến 3 Phải 6 Đừng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Lê Khanh chính thức xuất hiện trước ống kính với vai trò nữ chính. Quân A.P cũng tiết lộ chính anh là người chủ động ngỏ lời khi ê-kíp tìm kiếm gương mặt phù hợp cho MV. Màn kết hợp này diễn ra trong thời điểm chuyện tình của cả hai liên tục được chú ý. Trước đó, tại Running Man Vietnam, Lê Khanh xuất hiện trong trang phục cô dâu, cùng Quân A.P bước vào lễ đường được chương trình chuẩn bị.

Mới đây, Quân A.P và Lê Khanh còn vừa có một đám cưới trong chương trình Running Man

Đến Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, khi mascot DOL-LA-LA lộ diện, nam ca sĩ cũng có những chia sẻ đáng chú ý về quãng thời gian 14 năm bên nhau, trong đó thừa nhận cả hai từng có giai đoạn chia tay. Những tiết lộ này giúp khán giả hiểu thêm về chuyện tình không hoàn toàn suôn sẻ như nhiều người vẫn hình dung.

Sau 3 Phải 6 Đừng, Quân A.P tiếp tục hé lộ EP Hóa Điên, dự kiến phát hành ngày 3/11. Trong bối cảnh nam ca sĩ liên tục có những chia sẻ cởi mở hơn về đời tư, các sản phẩm âm nhạc sắp tới cũng khiến khán giả tò mò về màu sắc và những câu chuyện mà anh sẽ lựa chọn kể. Từ những hình ảnh ẩn ý đến màn xuất hiện công khai của Lê Khanh, âm nhạc đang trở thành một sợi dây kết nối thú vị giữa hành trình nghệ thuật và chuyện tình lâu năm của Quân A.P.