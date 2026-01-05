Việt Nam có ca khúc vượt 10 tỷ lượt xem, giai điệu cất lên cả nước hát theo

Bài hát vượt 10 tỷ lượt xem, được chọn diễn ở Đại lễ A50

Cách đây đúng 1 năm, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã vang lên giữa không gian hùng tráng của Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Sáng 30/4/2026, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt này trên trang cá nhân, khiến nhiều khán giả bồi hồi nhớ về bầu không khí của Đại lễ A50 năm ngoái.

Tại chương trình, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được thể hiện bởi hai giọng ca thực lực Đông Hùng và Võ Hạ Trâm. Ngay sau đó, video sân khấu nhanh chóng leo thẳng top 1 trending YouTube Việt Nam, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của một tiết mục mang đậm tinh thần dân tộc trong dịp lễ đặc biệt.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được Đông Hùng và Võ Hạ Trâm biểu diễn tại Đại lễ A50

Có thể nói, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã tạo nên một “cơn địa chấn” trong năm 2025, trở thành một trong những ca khúc về chủ đề quê hương, đất nước thành công nhất của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác từ năm 2023 nhưng thực sự bùng nổ vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Phiên bản đầu tiên được thể hiện bởi Nguyễn Duyên Quỳnh. Sau đó, nhiều nghệ sĩ tiếp tục mang bài hát đến gần hơn với công chúng như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng hay Tùng Dương.

Sân khấu đặc biệt Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của Tùng Dương tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim

Màn trình diễn của Tùng Dương tại concert Quốc gia từng viral mạnh trên mạng xã hội khi hơn 50 nghìn khán giả cùng hòa giọng theo giai điệu của ca khúc. Khoảnh khắc hàng chục nghìn người đồng thanh hát vang đã trở thành một trong những hình ảnh âm nhạc đáng nhớ nhất năm 2025.

Thông điệp của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối tương lai đất nước. Chính tinh thần gần gũi nhưng giàu cảm xúc này đã giúp bài hát vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc tuyên truyền thông thường để trở thành “giai điệu quốc dân”.

Những sân khấu đã làm nên hiệu ứng quốc dân bùng nổ cho ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình (ảnh: FBNV)

Theo thống kê tổng hợp trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, Reels, YouTube Short,... Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã vượt mốc 10 tỷ lượt xem và tiếp cận. Đây được xem là con số hiếm có với một bài hát mang chủ đề chính thống, cách mạng. Sức lan tỏa của ca khúc đến từ việc giai điệu này trở thành nhạc nền cho hàng triệu video về lòng yêu nước, lịch sử, cảnh đẹp Việt Nam và các hoạt động cộng đồng.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình được thể hiện đầu tiên bởi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Trong đó, bản remix của producer Đức Tư tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên TikTok với hàng chục nghìn video “biến hình”, video tư liệu hay những clip mang màu sắc tự hào dân tộc. Việc một ca khúc có nội dung về đất nước lại trở thành xu hướng trên nền tảng giải trí ngắn được xem là hiện tượng hiếm gặp của Vpop.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được đồng diễn ở các trường học

Không dừng ở sức hút trên mạng xã hội, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình còn đi sâu vào đời sống học đường và xã hội. Trong suốt năm 2025, bài hát xuất hiện dày đặc trong các tiết mục văn nghệ, đồng diễn tại trường học trên khắp cả nước, từ bậc tiểu học đến THPT. Nhiều giáo viên và học sinh xem đây là lựa chọn gần như mặc định cho các chương trình chủ đề quê hương, lịch sử.

Ca khúc thậm chí còn xuất hiện trong đề thi Ngữ văn tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Đồng Nai hay Quảng Ninh. Nội dung đề thi yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước thông qua tinh thần mà bài hát truyền tải.

Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh nhận về nhiều giải thưởng cuối năm (ảnh: FBNV)

Trước sức ảnh hưởng rộng lớn ấy, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh nhận về nhiều giải thưởng cuối năm, được Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao giấy khen vì những đóng góp trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước thông qua âm nhạc.

Sự thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được cho là đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Giai điệu vừa hào hùng vừa giàu cảm xúc giúp bài hát dễ nghe, dễ thuộc và có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau, từ ballad đến remix sôi động. Phần ca từ giản dị, không nặng tính khẩu hiệu nhưng vẫn chạm đến niềm tự hào dân tộc cũng giúp ca khúc tiếp cận đa dạng thế hệ khán giả.

Ngoài ra, thời điểm lan tỏa cũng đóng vai trò quan trọng. Dù ra mắt từ năm 2023, bài hát chỉ thực sự bùng nổ từ cuối năm 2024 sau khi xuất hiện bản remix viral trên TikTok, trước khi đạt đỉnh cao đúng vào dịp cả nước hướng về Đại lễ A50 và các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2025. Việc liên tục được trình diễn ở những sân khấu quy mô lớn đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ trên toàn quốc. Có thể nói, đây là một trong số ít ca khúc kết nối được nhiều thế hệ khán giả, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, trở thành “ca khúc quốc dân” của năm 2025.

Tác giả Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình “thắng đậm”

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Với hơn 20 năm hoạt động, anh xây dựng gia tài âm nhạc đồ sộ trải dài ở nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc trẻ, nhạc gia đình, thiếu nhi đến các sáng tác mang màu sắc chữa lành. Bắt đầu nổi tiếng từ những năm 2000, Nguyễn Văn Chung nhanh chóng ghi dấu với loạt hit đình đám như Vầng Trăng Khóc, Chiếc Khăn Gió Ấm, Bay Giữa Ngân Hà hay Đêm Trăng Tình Yêu. Đây đều là những ca khúc gắn liền với thế hệ khán giả 8x, 9x và từng phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đạt thành công vang dội ở mọi lĩnh vực sáng tác (ảnh: FBNV)

Không chỉ thành công ở nhạc trẻ, anh còn được xem là một trong những nhạc sĩ có đóng góp lớn cho âm nhạc thiếu nhi và gia đình. Nguyễn Văn Chung hiện nắm giữ Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất”, sở hữu hơn 300 ca khúc cho trẻ em. Trong đó, Nhật Ký Của Mẹ và Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To là những sáng tác nổi bật, có sức sống lâu dài trong đời sống đại chúng.

Những năm gần đây, nam nhạc sĩ tiếp tục mở rộng màu sắc sáng tác với dòng nhạc thiền và chữa lành, tập trung vào những thông điệp tích cực, cân bằng cảm xúc và chữa lành tâm hồn.

Điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung nằm ở khả năng duy trì tính đại chúng trong âm nhạc. Các sáng tác của anh thường có giai điệu dễ nhớ, ca từ gần gũi nhưng giàu hình ảnh, dễ tiếp cận với đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, anh cũng được đánh giá là nhạc sĩ có tư duy sản xuất hiện đại, biết cách tối ưu nội dung âm nhạc để phù hợp với từng giai đoạn xã hội và xu hướng nghe nhạc.

Điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Chung nằm ở khả năng duy trì tính đại chúng trong âm nhạc

Năm 2025 được xem là cột mốc đặc biệt khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hiện tượng chưa từng có trong sự nghiệp của anh. Nếu Nhật Ký Của Mẹ là dấu ấn lớn khi sáng tác về tình cảm gia đình, tình mẫu tử, thì Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình lại được xem như đỉnh cao mới trong các sáng tác về lòng tự hào dân tộc của Nguyễn Văn Chung.

Với hơn 10 tỷ lượt xem và tiếp cận trên nền tảng số, bài hát vượt khỏi phạm vi của một ca khúc chính thống để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Giai điệu này xuất hiện ở khắp nơi, từ trường học, sân khấu văn nghệ địa phương cho đến các đại nhạc hội và chương trình cấp quốc gia. Thành công đó cũng giúp Nguyễn Văn Chung lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho hành trình dùng âm nhạc để lan tỏa tinh thần tích cực, lòng yêu nước và kết nối cộng đồng của nam nhạc sĩ.

Nguyễn Văn Chung lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã trở thành minh chứng rõ nét cho việc âm nhạc đại chúng vẫn có thể tạo nên tác động xã hội sâu rộng khi chạm đúng cảm xúc của công chúng. Còn với Nguyễn Văn Chung, thành công này tiếp tục khẳng định vị trí của một nhạc sĩ bền bỉ với nghề suốt hơn hai thập kỷ.