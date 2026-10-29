Việt Nam có bài hát trị giá 22 triệu đồng: Phủ sóng loạt kênh truyền hình toàn cầu, được dịch sang 6 thứ tiếng

Đây là ca khúc Việt có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Âm nhạc Việt Nam từng có nhiều sản phẩm vượt khỏi biên giới, được khán giả quốc tế đón nhận và tạo sức lan tỏa ở nhiều quốc gia. Trong số đó, có một ca khúc đặc biệt không chỉ trở thành ký ức khó quên của nhiều người Việt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 mà còn tạo được dấu ấn trên truyền thông quốc tế, đó là Ghen Cô Vy. Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc cổ động, ca khúc còn trở thành minh chứng cho cách âm nhạc có thể truyền tải thông điệp cộng đồng, vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp cận hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

Ghen Cô Vy - NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK

Ghen Cô Vy ra đời vào đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Khi dịch bệnh gây ra nhiều lo ngại trong cộng đồng, việc truyền tải thông tin y tế một cách dễ hiểu, dễ nhớ trở thành yêu cầu cấp thiết. Từ thực tế đó, Bộ Y tế phối hợp cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và hai ca sĩ Min, Erik thực hiện một sản phẩm âm nhạc cổ động, đưa những khuyến cáo phòng dịch đến gần hơn với công chúng thông qua giai điệu và ca từ gần gũi.

Điểm đặc biệt của Ghen Cô Vy nằm ở cách làm mới một ca khúc đã quen thuộc với khán giả. Sản phẩm được phát triển từ bản hit Ghen do Min và Erik thể hiện, phát hành năm 2017, với phần sáng tác và sản xuất âm nhạc của Khắc Hưng. Ra mắt ngày 23/5/2017, ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, sản xuất theo phong cách Tropical House, đánh dấu màn kết hợp nổi bật giữa hai giọng ca trẻ.

MV Ghen - Min, Erik, Khắc Hưng

Với giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ cùng MV có màu sắc táo bạo, Ghen nhanh chóng trở thành hit lớn, đưa tên tuổi Min và Erik đến gần hơn với đông đảo khán giả. Đến nay, MV bản gốc đã đạt khoảng 151 triệu lượt xem trên YouTube và là bản hit lớn nhất sự nghiệp của cả Min và Erik Từ thành công của bản gốc, Ghen Cô Vy tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng khi giữ lại giai điệu quen thuộc nhưng thay đổi toàn bộ phần lời để phù hợp với chiến dịch truyền thông phòng chống COVID-19. MV Ghen Cô Vy hiện cũng đã vượt mốc 123 triệu lượt xem, cho thấy sức sống lâu dài của sản phẩm dù được tạo ra trong một hoàn cảnh đặc biệt

Ở phiên bản mới của ca khúc Ghen, toàn bộ phần lời được viết lại để phù hợp với mục đích tuyên truyền phòng chống dịch

Nếu phiên bản gốc khai thác những cảm xúc mãnh liệt, có phần trẻ con của tình yêu và sự ghen tuông, thì ở phiên bản mới, toàn bộ phần lời được viết lại để phù hợp với mục đích tuyên truyền phòng chống dịch. Những nội dung liên quan đến vệ sinh cá nhân, rửa tay và chủ động bảo vệ sức khỏe được đưa vào ca khúc bằng cách diễn đạt đơn giản, trực tiếp, giúp người nghe dễ tiếp nhận mà không tạo cảm giác nặng nề như những thông điệp tuyên truyền thông thường.

Ra mắt vào tháng 2/2020, Ghen Cô Vy nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ cách kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thông điệp xã hội. Sức lan tỏa của ca khúc được thúc đẩy bởi Vũ Điệu Rửa Tay do vũ công Quang Đăng thực hiện, lấy cảm hứng từ các bước rửa tay đúng cách nhằm phòng chống dịch bệnh. Những động tác đơn giản, dễ ghi nhớ được thể hiện trên nền nhạc bắt tai, giúp người xem vừa giải trí vừa tiếp thu kiến thức bảo vệ sức khỏe.

Sức lan tỏa của ca khúc còn được thúc đẩy bởi Vũ Điệu Rửa Tay do vũ công Quang Đăng thực hiện

Các video hướng dẫn và thử thách thực hiện vũ điệu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Từ một sản phẩm âm nhạc phục vụ chiến dịch truyền thông y tế, Ghen Cô Vy dần vượt ra khỏi phạm vi Việt Nam, trở thành một hiện tượng truyền thông quốc tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, câu chuyện về cát-xê của nhạc sĩ Khắc Hưng cũng từng được nhắc đến khi Ghen Cô Vy trở thành hiện tượng truyền thông quốc tế. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông vào thời điểm đó, nam nhạc sĩ nhận 22 triệu đồng từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho phần việc liên quan đến ca khúc. So với tên tuổi hạng A của nhạc sĩ Khắc Hưng và giá trị thương mại của một bản hit thời điểm đó, 22 triệu đồng là một con số khá khiêm tốn.

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông vào thời điểm đó, nam nhạc sĩ nhận 22 triệu đồng cho bài hát Ghen Cô Vy

Tuy nhiên, toàn bộ ê-kíp gồm nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min, Erik và biên đạo Quang Đăng đều xác định đây là dự án phi lợi nhuận, không đặt nặng chuyện tiền bạc mà muốn cống hiến để cổ động tinh thần phòng dịch của người dân.

Sức lan tỏa của Ghen Cô Vy nhanh chóng vượt khỏi biên giới Việt Nam, đưa một sản phẩm âm nhạc phục vụ chiến dịch phòng chống dịch bệnh trở thành hiện tượng truyền thông quốc tế. Ca khúc thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan báo chí nước ngoài nhờ cách truyền tải thông điệp y tế bằng giai điệu bắt tai, hình ảnh sinh động và nội dung dễ tiếp cận.

Kênh truyền hình Pháp BFMTV đưa tin về ca khúc Ghen Cô Vy

Ngày 1/3/2020, chương trình Last Week Tonight With John Oliver của Mỹ đã giới thiệu Ghen Cô Vy, giúp sản phẩm tiếp cận thêm đông đảo khán giả quốc tế

Đáng chú ý, ngày 1/3/2020, chương trình Last Week Tonight With John Oliver của Mỹ đã giới thiệu Ghen Cô Vy, giúp sản phẩm tiếp cận thêm đông đảo khán giả quốc tế. Kênh truyền hình Pháp BFMTV cũng đưa tin về ca khúc và vũ điệu rửa tay đi kèm, trong khi nhiều cơ quan truyền thông quốc tế khác tiếp tục chia sẻ câu chuyện về cách Việt Nam sử dụng âm nhạc để truyền tải thông điệp phòng dịch.

Không chỉ xuất hiện trên truyền hình nước ngoài, Ghen Cô Vy còn được các tổ chức quốc tế chú ý, trong đó có UNICEF và Liên Hợp Quốc. Sản phẩm được nhắc đến như một ví dụ nổi bật về việc ứng dụng âm nhạc và nội dung sáng tạo trong truyền thông sức khỏe cộng đồng, giúp những khuyến cáo phòng dịch trở nên gần gũi hơn với người dân.

Không những thế nhiều trang báo lớn của Pháp và Đức còn đưa tin về bài hát Ghen Cô Vy

Một yếu tố khác góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của ca khúc là sự xuất hiện của nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover tại nước ngoài. Ban nhạc Mỹ The Good Morning Nags thể hiện Ghen Cô Vy bằng tiếng Anh theo phong cách dân gian, trong khi ca sĩ Jason Chen cũng thực hiện một phiên bản tiếng Anh với phần lời được điều chỉnh. Tại châu Á, Priscilla Abby và Chu Hạo Nhân giới thiệu bản tiếng Trung; ban nhạc Kalevauva.fi Kotona Ensemble của Phần Lan cũng chuyển thể ca khúc sang ngôn ngữ bản địa. Bên cạnh các bản cover, MV còn được cộng đồng đóng góp phụ đề bằng hơn 20 ngôn ngữ quốc tế, giúp thông điệp của sản phẩm tiếp cận khán giả ở nhiều quốc gia.

Ghen Cô Vy sau đó còn được dịch sang 6 thứ tiếng và là một trong những bài hát đặc biệt trong sự nghiệp của Khắc Hưng, Min và Erik và âm nhạc Việt Nam

Sau nhiều năm nhìn lại, Ghen Cô Vy vẫn là một trong những sản phẩm âm nhạc đặc biệt của Việt Nam, gắn liền với ký ức của công chúng về giai đoạn đại dịch COVID-19. Giá trị của ca khúc không chỉ nằm ở sức lan tỏa vượt biên giới hay sự chú ý từ truyền thông quốc tế, mà còn ở cách âm nhạc trở thành cầu nối đưa những thông điệp y tế đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là dấu ấn đáng nhớ của Khắc Hưng, Min và Erik, đồng thời là minh chứng cho khả năng vươn ra thế giới của âm nhạc Việt khi một sản phẩm được tạo nên từ nhu cầu thực tế, tinh thần cộng đồng và cách truyền tải phù hợp.

Ảnh: MXH Tổng hợp